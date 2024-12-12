На прямую линию с Путиным поступило более полумиллиона обращений

Россияне направили свыше 500 тыс. вопросов на прямую линию с Владимиром Путиным

Tекст: Дмитрий Зубарев

На ежегодную прямую линию с президентом России Владимиром Путиным поступило более 500 тыс. обращений, сообщает ТАСС. Информацию об этом предоставил канал «Россия-24».

Основные темы, которые волнуют граждан, включают развитие транспортной инфраструктуры, доступность жилья, состояние медицинской сферы и социальные выплаты. Вопросы о качестве водопроводной воды также занимают значительное место в обращениях. Дмитрий Паньков из Общероссийского народного фронта в Якутии отметил: «К сожалению, люди жалуются на то, что из крана течет ржавая вода».

Telegram-канал «Вестей» подтвердил, что наиболее популярными способами связи остаются телефонные звонки, СМС и ММС-сообщения. На утро 12 декабря поступило 248 492 звонка, 111 268 СМС и 19 413 ММС. «Вести» также сообщили о 11 429 текстовых вопросах.

Кроме того, на сайт программы «Итоги года с Владимиром Путиным» граждане отправили 30 132 вопроса. Через социальные сети было зарегистрировано 96 710 текстовых обращений, а также 1485 видеообращений. Эти данные подтверждают значительный интерес и вовлеченность граждан в обсуждение актуальных вопросов страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин рассказал о применении искусственного интеллекта для обработки обращений граждан во время «Прямой линии». Кремль пообещал не оставлять без внимания обращения детей, которые заказывают подарки. Также сообщалось, что Кремль выявил топ-10 проблем, которые волнуют россиян.