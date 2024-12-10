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    Парадокс Трампа в том, что его, при всем его агрессивном поведении, не очень-то боятся. Все-таки у него имидж не хладнокровного злодея, методично дожимающего противников, а отходчивого дедушки-скандалиста, чьи бурные выпады можно как-нибудь пережить.

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    Иван Иванюшкин Иван Иванюшкин Как здоровье связано с правами человека

    Сегодня во всем мире отмечается День прав человека. 10 декабря 1948 года Генеральной ассамблеей ООН была принята Всеобщая декларация прав человека – документ о правах, присущих каждому человеку от рождения. А еще оно получило огромное влияние на мир медицины.

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    Номинальный захват Турцией Сирии сплотит против нее страны Ближнего Востока, которые увидят в этом захвате попытку Анкары силой восстановить Османскую империю. В результате чего Реджеп Эрдоган лишится союзников в Персидском заливе и объединит против себя арабов и персов.

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    10 декабря 2024, 13:29 • Новости дня

    Кремль пообещал не оставить без внимания обращения детей с «заказом подарков»

    Песков: Обращения детей с «заказом подарков» не останутся без внимания

    Tекст: Вера Басилая

    Обращения детей на прямую линию с «заказом подарков» не останутся без внимания, но выполнить все просьбы не представляется возможным, особенно к Новому году, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что обращения детей на прямую линию с президентом России, связанные с «заказом подарков», не останутся без внимания, передает ТАСС.

    «По объективным причинам все невозможно удовлетворить эти просьбы. И вряд ли их можно все удовлетворить к Новому году», – отметил Песков.

    Несмотря на это, он заверил, что все обращения будут приняты к сведению и проанализированы.

    Песков также напомнил, что после проведения мероприятия «Народный фронт» продолжает работу в течение всего года, рассматривая каждое поступившее обращение.

    Ранее специалист кол-центра отметил, что дети начали активно обращаться с вопросами и просьбами на прямую линию с Путиным.

    Песков сообщил, что женщины направили больше всего обращений на прямую линию с президентом Владимиром Путиным.

    9 декабря 2024, 18:25 • Новости дня
    Меркель рассказала о своем понимании главной цели Путина
    Меркель рассказала о своем понимании главной цели Путина
    @ Juliane Sonntag/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Владимир Путин стремится вернуть России статус великой державы, пишет The Independent.

    Как пишет The Independent, Меркель также поделилась мыслями о том, как ФРГ могла бы помочь принести демократию в Россию, передает «Московский комсомолец». Она рассказала о неудачной приватизации, когда некоторые люди стремились разбогатеть, а не развивать малый бизнес, что помешало формированию среднего класса.

    «Путин – тот, кто, будучи президентом, вывел россиян из хаоса, из-под власти олигархов и перевел экономику на рыночные рельсы», – подчеркнула экс-канцлер.

    По словам Меркель, Путин считает распад Советского Союза худшим событием прошлого века. Она отметила, что после конца СССР и падения Берлинской стены Путин начал активно работать над превращением России в великую державу.

    Напомним, Меркель в своих мемуарах подчеркнула, что Путин предпринял все меры для восстановления статуса России как важного международного игрока.

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    9 декабря 2024, 20:30 • Новости дня
    Путин присвоил Евкурову и Горемыкину звание генерала армии
    Путин присвоил Евкурову и Горемыкину звание генерала армии
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин присвоил звание генерала армии двум заместителям министра обороны России – Юнус-Беку Евкурову и Виктору Горемыкину.

    Глава государства подписал соответствующий указ, документ размещен на официальном портале правовой информации.

    «Присвоить воинские звания: генерала армии Горемыкину Виктору Петровичу, Евкурову Юнус-Беку Баматгиреевичу», – говорится в указе.

    Помимо этого, звание генерал-полковника было присвоено замминистра обороны Андрею Булыге, врио командующему группировкой войск «Юг» Александру Санчику и командующему войсками противовоздушной и противоракетной обороны, а также заместителю главнокомандующего Воздушно-космическими силами Андрею Семенову.

    Кроме того, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов получил звание генерал-лейтенанта.

    Ранее Путин присвоил 34-й и 5-й мотострелковым бригадам звание «гвардейская» за героизм и мужество.

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    9 декабря 2024, 20:30 • Видео
    Почему пал Асад

    Теперь уже бывший президент Сирии Башар Асад получит политическое убежище в России, сообщения об уничтожении самолета, на котором он покинул Дамаск, оказались ложными. Почему режим, успешно сопротивлявшийся сильнейшим врагам все эти годы, обрушился всего за несколько дней?

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    9 декабря 2024, 16:36 • Новости дня
    Путин назначил Матвиенко главой Совета по демографической политике
    Путин назначил Матвиенко главой Совета по демографической политике
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин образовал Совет по демографической и семейной политике, его возглавила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

    Как сообщает ТАСС, Совет будет готовить предложения президенту по совершенствованию демографической политики и контролю за мероприятиями, запланированными в рамках Десятилетия детства.

    Путин поручил Матвиенко в течение месяца представить на утверждение проект положения о совете и предложения по кандидатурам участников.

    Вместе с этим упразднен Совет по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

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    10 декабря 2024, 12:47 • Новости дня
    Песков: Количество обращений на прямую линию с Путиным превысило 300 тысяч

    Tекст: Вера Басилая

    На данный момент принято более 300 тыс. обращений на прямую линию с Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По его словам, принято уже более 300 тыс. обращений по всем каналам связи. Он подчеркнул, что «уже даже не десятки обращений приняты, уже перевалили тысяч, наверное, за триста».

    Песков рассказал, что среди граждан, направляющих обращения на прямую линию с Владимиром Путиным, лидируют женщины, передает ТАСС.

    Кроме того, Дмитрий Песков заявил о большом интересе граждан к предстоящей 19 декабря прямой линии.

    «Интерес большой», – отметил он, обращая внимание на роль искусственного интеллекта GigaChat от Сбербанка в анализе поступающих обращений.

    Искусственный интеллект GigaChat используется для эффективного анализа обращений, что помогает в подготовке информации для президента.

    Песков также подчеркнул, что работа над анализом поступающих обращений ведется при участии специалистов и Общероссийского «Народного фронта», а «Ростелеком» обеспечивает необходимую инфраструктуру.

    Ранее специалисты кол-центра начали получать активные обращения от детей с вопросами и просьбами на прямую линию с Путиным.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что для сбора вопросов к прямой линии Путина применяют искусственный интеллект.

    Песков сообщил, что президент России Владимир Путин выступит 19 декабря в совмещенном формате, объединяющем ежегодную большую пресс-конференцию и прямую линию.

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    10 декабря 2024, 13:05 • Новости дня
    Кремль выявил топ-10 проблем, волнующих россиян
    Кремль выявил топ-10 проблем, волнующих россиян
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Поступающие на прямую линию обращения помогли Кремлю определить основные проблемы граждан, президенту Владимиру Путину уже докладывают о содержании принятых сообщений, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Кремль составил рейтинг из десяти основных проблем, волнующих россиян, эти данные были получены из обращений граждан на прямую линию с президентом Владимиром Путиным, передает ТАСС.

    Дмитрий Песков сообщил, что существует представление о том, как эти проблемы варьируются в разных регионах страны.

    Песков отметил, что президенту уже докладывают о содержании принятых обращений. Это делается для того, чтобы Путин был в курсе актуальных вопросов, которые заботят граждан. Он также заверил, что такие доклады будут продолжать поступать регулярно в преддверии прямой линии.

    По словам Пескова, работа по обработке обращений активно продолжается.

    «Сейчас время такое, когда работа кипит», – добавил представитель Кремля.

    Ранее специалист кол-центра рассказал, что дети начали активно обращаться с вопросами и просьбами на прямую линию с Путиным, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о том, что искусственный интеллект применяют для сбора вопросов к этой линии.

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    9 декабря 2024, 15:28 • Новости дня
    Путин вручил медали «Золотая Звезда» Героям России
    Путин вручил медали «Золотая Звезда» Героям России
    @ Алексей Майшев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин вручил медали «Золотая Звезда» военнослужащим по случаю Дня Героев Отечества.

    Церемония состоялась в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, передает ТАСС.

    Среди награжденных майор Сергей Селиванов, под командованием которого российские войска захватили восемь опорных пунктов, бронированную технику и вражеских боевиков. Это содействовало продвижению российских войск и созданию плацдарма для дальнейшего наступления. Рядовой Алексей Асылханов получил награду за уничтожение 15 танков и 50 боевых бронированных машин.

    Капитан Валерий Енин отмечен за командование штурмовым отрядом, который взял под контроль стратегически важные высоты. В ходе атаки он лично уничтожил два дрона и более десяти боевиков. Прапорщик Артем Прохода и лейтенант Денис Распопов также получили награды за успешные штурмовые операции и разрушение оборонительных позиций противника.

    Награду получил и полковник Дмитрий Саблин, командир добровольческого подразделения аэроразведки БАРС «Каскад» и бригады беспилотной авиации ГРОМ «Каскад» Воздушно-космических сил России.

    Ранее Путин заявил, что бойцы специальной военной операции на Украине проявляют решимость, которая не оставляет сомнений в победе России, а также пообещал опираться на ветеранов СВО как на элиту России.

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    9 декабря 2024, 17:30 • Новости дня
    Путин пригласил лидеров ОДКБ на парад Победы в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин пригласил лидеров стран ОДКБ и их военные расчеты на парад в Москве, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

    Путин отметил, что ждет лидеров стран ОДКБ в Москве 9 мая 2025 года, и призвал их военные подразделения присоединиться к российским войскам на Красной площади, передает ТАСС.

    «Мы, конечно же, ждем лидеров государств – членов ОДКБ в Москве 9 мая 2025 года. Кроме того, приглашаем воинские расчеты ваших стран принять участие вместе с российскими военными в параде на Красной площади», – сказал российский лидер в ходе встречи с руководителями парламентов стран ОДКБ.

    Президент также подчеркнул, что в 2025 году во всех странах организации пройдут памятные мемориальные, социальные и культурно-просветительские мероприятия, посвященные этой знаменательной дате. Путин напомнил о значимости 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, особо отметив вклад всех стран – участниц ОДКБ в эту победу.

    Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия планируют объединенное шествие «Бессмертный полк» и «Беларусь помнит» в 2025 году в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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    9 декабря 2024, 14:37 • Новости дня
    В МИД заявили о внимании окружения Трампа к инициативам Путина по Украине

    Замглавы МИД России Галузин заявил о внимании окружения Трампа к инициативам Путина

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва считает, что окружение избранного президента США Дональда Трампа внимательно изучило инициативу президента России Владимира Путина по долгосрочному урегулированию кризиса на Украине, сообщил замглавы российского МИД Михаил Галузин.

    По его словам, российская сторона исходит из того, что на Западе, включая окружение Дональда Трампа, внимательно следят за российскими инициативами по урегулированию кризиса на Украине, передает ТАСС.

    Галузин подчеркнул, что инициатива российского президента Владимира Путина, представленная 14 июня, является основой для долгосрочного решения конфликта.

    Замминистра добавил, что именно эта инициатива должна лечь в основу любых дальнейших контактов с Западом и киевским режимом, если они проявят к этому готовность.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что мирное разрешение конфликта на Украине возможно только при отказе Киева от вступления в НАТО, закрытии на Украине западных военных баз и отмене учений с иностранными войсками. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Россия заявила о готовности поддержать любые посреднические инициативы для возобновления переговоров по Украине.

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    9 декабря 2024, 17:22 • Новости дня
    Саблин: На встрече с Путиным обсуждалось развитие беспилотной авиации

    Путин на встрече с Героями России обсудил развитие беспилотной авиации

    Tекст: Ольга Иванова

    На неформальной встрече с Героями России президент Владимир Путин обсудил развитие беспилотной авиации и отметил, что Министерство обороны готовит предложения по этому вопросу.

    На неформальной встрече президента России Владимира Путина с Героями России обсуждалась тема развития беспилотной авиации, пишет ТАСС.

    Участник встречи депутат Госдумы от «Единой России» Дмитрий Саблин отметил важность этого направления и сообщил, что министерство обороны готовит предложения по развитию беспилотной авиации. Путин подтвердил, что это будущее направление, и в настоящее время ожидаются конкретные предложения от министерства.

    Кроме того, Саблин подчеркнул, что обсуждение темы специальной военной операции на Украине и урегулирования конфликта не велось. По его словам, Путин ранее летом обозначил свои условия урегулирования, такие как вывод украинских сил из Донбасса, нейтральный статус Украины и отмена санкций. Президент считает, что эти условия остаются неизменными и актуальными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин вручал медали «Золотая Звезда» военнослужащим, проявившим мужество на Украине, в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в рамках празднования Дня Героев Отечества, и подчеркивал, что проявленная ими решимость не оставляет сомнений в победе России.

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    9 декабря 2024, 14:08 • Новости дня
    Песков: Путин продолжит консультации по Сирии с Эрдоганом и Пезешкианом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин продолжит консультации по ситуации в Сирии с лидерами Турции и Ирана Тайипом Эрдоганом и Масудом Пезешкианом, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля заявил, что формат консультативных встреч остается актуальным, передает ТАСС. «В том или ином виде эти консультации, конечно же, будут продолжаться», – подчеркнул Песков в ответ на вопрос о будущем Астанинского формата.

    Астанинский формат, в который входят Россия, Иран и Турция, был создан для урегулирования конфликта в Сирии. С 2017 года он объединяет страны – гаранты процесса, представителей правительства и оппозиции Сирии, ООН и страны-наблюдатели, такие как Иордания, Ирак и Ливан.

    На прошлой неделе Путин и Эрдоган провели телефонный разговор, в котором обсудили обострение ситуации в Сирии и необходимость поддержки законных властей в восстановлении стабильности. Путин также обсудил этот вопрос с иранским лидером Масудом Пезешкианом.

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    9 декабря 2024, 14:19 • Новости дня
    Кадыров заявил о решающей роли Путина в урегулировании конфликта на Украине

    Кадыров заявил, что решающий шаг в урегулировании конфликта на Украине за Путиным

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что окончательное решение по мирному урегулированию конфликта на Украине зависит от президента России Владимира Путина.

    Он отметил, что все остальные обсуждения являются лишь «болтологией», сообщает ТАСС.

    Кадыров также прокомментировал роль избранного президента США Дональда Трампа, заявив, что он может прекратить финансирование и оставить наемников, но окончательное решение способно принять только российское руководство. По его словам, только президент России может поставить точку в этом вопросе.

    Кадыров подчеркнул необходимость обеспечения безопасности России. Он выразил мнение, что для этого следует «уничтожить всех шайтанов» и вернуть территории, что позволит сделать страну безопасной. Только после этого, по его словам, можно будет говорить о дальнейшем развитии ситуации.

    Ранее российское руководство рассмотрело заявление избранного американского президента Дональда Трампа по украинскому конфликту.

    Президент Украины Владимир Зеленский начал признавать необходимость переговоров Украины с Россией, заявил Трамп.

    Но сам украинский президент заявил, что не приемлет предложение Трампа о немедленном прекращении огня на украинской территории.

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    9 декабря 2024, 20:46 • Новости дня
    Путин предложил ужесточить ответственность за манипуляции на финрынке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку пересмотреть нормы ответственности за использование инсайдерской информации.

    Предложено увеличить минимальный размер ущерба, необходимого для уголовного преследования, до 100 млн рублей, следует из списка поручений на сайте Кремля.

    Это изменение направлено на либерализацию некоторых норм, передает ТАСС. Вместе с тем планируется ужесточение других требований, таких как срок давности привлечения к административной ответственности за манипуляции на финансовом рынке.

    Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в мае призвала повышать «катастрофически низкие» штрафы за манипулирование рынком.

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    9 декабря 2024, 18:17 • Новости дня
    Путин заявил о приверженности России укреплению ОДКБ

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия стоит на стороне укрепления Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и повышения ее авторитета на мировой арене, заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидерами парламентов стран – участниц ОДКБ.

    «Хотел бы также отметить, что сотрудничество в рамках ОДКБ выстраивается в духе союзничества, боевого братства, взаимной выручки. Мы твердо привержены задаче укрепления организации, повышения ее авторитета, роли обеспечения мира и стабильности на всем обширном евразийском пространстве, солидарно выступаем за формирование справедливого многополярного мироустройства, равной и неделимой безопасности, уважения суверенных интересов друг друга и права каждого на собственную модель развития», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее Путин подчеркнул важность обеспечения комфортной миграции для жителей страны. На встрече с лидерами парламентов стран ОДКБ российский лидер заявил, что концепция миграционной безопасности и рекомендации по совершенствованию законодательства в этой сфере уже подготовлены.

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    9 декабря 2024, 14:25 • Новости дня
    Песков заявил об отсутствии контактов Путина с Трампом

    Песков заявил об отсутствии контактов Путина с Трампом после его победы на выборах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и его администрация пока не установили контакты с Дональдом Трампом после его избрания на пост президента США, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    На вопрос журналистов о том, состоялись ли уже какие-либо обсуждения с Трампом или его командой по украинской тематике, Песков ответил: «Нет, по-прежнему контактов не было», сообщает ТАСС.

    Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что администрации Дональда Трампа следует выбрать курс на противостояние России, как это сделала администрация Джо Байдена. Пресс-секретарь Дмитрий Песков в ответ на планы команды Трампа сообщал, что Путин готов к мирным переговорам по урегулированию конфликта на Украине.

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    9 декабря 2024, 14:15 • Новости дня
    Путин: Миллионы россиян вдохновлены подвигами бойцов СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владимир Путин поздравил граждан России с Днем Героев Отечества, отметив заслуги всех, кто защищал страну в разные времена, и подчеркнул важность их примера самоотверженного служения.

    «Сегодня, в День Героев Отечества, мы отдаем дань уважения всем нашим согражданам, которые совершили выдающиеся поступки во имя страны и ее будущего, своим трудом, делом, ратным подвигом показали пример самоотверженного служения Родине и своему народу», – сказал Путин на церемонии вручения «Золотых Звезд» Героев России, передает ТАСС.

    Глава государства отметил, что Георгиевский зал Большого Кремлевского дворца, где проходит церемония, символизирует нерушимость традиций воинской доблести. Он подчеркнул, что имена кавалеров ордена Святого Георгия, ордена Славы, Героев Советского Союза и Героев Российской Федерации навечно вписаны в историю страны.

    Путин также заявил, что героизм бойцов СВО, защищающих жизненные интересы страны, вдохновляет миллионы россиян на самоотверженную работу в различных сферах. Он отметил, что ученые, конструкторы, инженеры и рабочие обеспечивают безопасность и технологический суверенитет России. Президент подчеркнул, что все эти люди объединены любовью к родной стране и гордостью за ее героев.

    Ранее Путин заявил, что бойцы специальной военной операции проявляют решимость, которая не оставляет сомнений в победе России, а также пообещал опираться на ветеранов СВО как на элиту России.

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

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