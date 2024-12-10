Кремль пообещал не оставить без внимания обращения детей с «заказом подарков»

Песков: Обращения детей с «заказом подарков» не останутся без внимания

Tекст: Вера Басилая

Песков заявил, что обращения детей на прямую линию с президентом России, связанные с «заказом подарков», не останутся без внимания, передает ТАСС.

«По объективным причинам все невозможно удовлетворить эти просьбы. И вряд ли их можно все удовлетворить к Новому году», – отметил Песков.

Несмотря на это, он заверил, что все обращения будут приняты к сведению и проанализированы.

Песков также напомнил, что после проведения мероприятия «Народный фронт» продолжает работу в течение всего года, рассматривая каждое поступившее обращение.

Ранее специалист кол-центра отметил, что дети начали активно обращаться с вопросами и просьбами на прямую линию с Путиным.

Песков сообщил, что женщины направили больше всего обращений на прямую линию с президентом Владимиром Путиным.