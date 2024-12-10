Парадокс Трампа в том, что его, при всем его агрессивном поведении, не очень-то боятся. Все-таки у него имидж не хладнокровного злодея, методично дожимающего противников, а отходчивого дедушки-скандалиста, чьи бурные выпады можно как-нибудь пережить.4 комментария
Кремль пообещал не оставить без внимания обращения детей с «заказом подарков»
Песков: Обращения детей с «заказом подарков» не останутся без внимания
Обращения детей на прямую линию с «заказом подарков» не останутся без внимания, но выполнить все просьбы не представляется возможным, особенно к Новому году, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков заявил, что обращения детей на прямую линию с президентом России, связанные с «заказом подарков», не останутся без внимания, передает ТАСС.
«По объективным причинам все невозможно удовлетворить эти просьбы. И вряд ли их можно все удовлетворить к Новому году», – отметил Песков.
Несмотря на это, он заверил, что все обращения будут приняты к сведению и проанализированы.
Песков также напомнил, что после проведения мероприятия «Народный фронт» продолжает работу в течение всего года, рассматривая каждое поступившее обращение.
Ранее специалист кол-центра отметил, что дети начали активно обращаться с вопросами и просьбами на прямую линию с Путиным.
Песков сообщил, что женщины направили больше всего обращений на прямую линию с президентом Владимиром Путиным.