Так хорошо, как сейчас, Россия не жила ни в советское время, ни в досоветское. Вообще никогда в своей истории. Большая страна больших возможностей, которые за 25 лет правления Владимира Путина были реализованы по максимуму.71 комментарий
Аптеки проверили после звонков на прямую линию по поводу дефицита физраствора
На прямую линию с Путиным поступили жалобы о нехватке в аптеках физрастворов
После жалоб на прямую линию с Владимиром Путиным «Народный фронт» провел проверки аптек в России и выявил дефицит физраствора, отмечая повышение цен на него в десять раз на маркетплейсах.
После множества сообщений на горячую линию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» о дефиците физраствора в аптеках, «Народный фронт» провел проверки в различных регионах России, передает РИА «Новости». Россияне жаловались на нехватку этого препарата, который ранее легко можно было приобрести по цене от 26 до 38 рублей. Теперь же физраствор трудно найти, а его стоимость на маркетплейсах увеличилась в десять раз.
В результате проверок выяснилось, что проблема с поставками физраствора существует в большинстве регионов. Например, в Алтайском крае физраствор был найден только в некоторых аптеках, а в Калмыкии удалось обнаружить лишь пять флаконов. В отдельных случаях аптекари не могли назвать сроки поставок из-за отсутствия товара на складах.
Причиной дефицита стал рост себестоимости физраствора, из-за чего производители перестали его отгружать.
«Понятно, что запасы закончились, надо было срочно принимать меры. Жаль, что прошло более двух месяцев с момента первых сигналов о недостатке физраствора. Сейчас цены пересмотрены, в аптеках подтверждают, что поставки возобновляются. Физраствор появится в ближайшее время», – приводятся в сообщении слова руководителя бюро расследований «Народного фронта» Валерия Алексеева.
Прямая линия с Путиным, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря. В рамках этого мероприятия организован колл-центр для сбора обращений от граждан, который начал работу 8 декабря.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Росздравнадзор заявил о наличии более 9,4 млн упаковок физраствора на складах и продолжающихся поставках от производителей.
Накануне стало известно, что число обращений россиян на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, которая пройдет 19 декабря, превысило 1 млн. Между тем на съезде «Единой России» в национальном центре «Россия» в Москве президент Владимир Путин заявил, что ознакомился с вопросами на предстоящую прямую линию, отметив, что несмотря на достигнутые успехи, проблем еще много и почивать на лаврах нельзя.