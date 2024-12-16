Аптеки проверили после звонков на прямую линию по поводу дефицита физраствора

На прямую линию с Путиным поступили жалобы о нехватке в аптеках физрастворов

Tекст: Мария Иванова

После множества сообщений на горячую линию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» о дефиците физраствора в аптеках, «Народный фронт» провел проверки в различных регионах России, передает РИА «Новости». Россияне жаловались на нехватку этого препарата, который ранее легко можно было приобрести по цене от 26 до 38 рублей. Теперь же физраствор трудно найти, а его стоимость на маркетплейсах увеличилась в десять раз.

В результате проверок выяснилось, что проблема с поставками физраствора существует в большинстве регионов. Например, в Алтайском крае физраствор был найден только в некоторых аптеках, а в Калмыкии удалось обнаружить лишь пять флаконов. В отдельных случаях аптекари не могли назвать сроки поставок из-за отсутствия товара на складах.

Причиной дефицита стал рост себестоимости физраствора, из-за чего производители перестали его отгружать.

«Понятно, что запасы закончились, надо было срочно принимать меры. Жаль, что прошло более двух месяцев с момента первых сигналов о недостатке физраствора. Сейчас цены пересмотрены, в аптеках подтверждают, что поставки возобновляются. Физраствор появится в ближайшее время», – приводятся в сообщении слова руководителя бюро расследований «Народного фронта» Валерия Алексеева.

Прямая линия с Путиным, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря. В рамках этого мероприятия организован колл-центр для сбора обращений от граждан, который начал работу 8 декабря.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Росздравнадзор заявил о наличии более 9,4 млн упаковок физраствора на складах и продолжающихся поставках от производителей.

Накануне стало известно, что число обращений россиян на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, которая пройдет 19 декабря, превысило 1 млн. Между тем на съезде «Единой России» в национальном центре «Россия» в Москве президент Владимир Путин заявил, что ознакомился с вопросами на предстоящую прямую линию, отметив, что несмотря на достигнутые успехи, проблем еще много и почивать на лаврах нельзя.