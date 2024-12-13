Росздравнадзор сообщил о запасах физраствора в 9,5 млн упаковок

Росздравнадзор сообщил о наличии 9,5 млн упаковок физраствора в России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Росздравнадзор сообщил, что запасы физраствора в России сейчас составляют более 9,4 млн упаковок, передает РИА «Новости». Большая часть запасов находится в медицинских организациях, а поставки от производителей продолжаются. Это заявление было сделано в ответ на сообщения о дефиците натрия хлорид инфузионного в некоторых регионах страны.

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев обратился в Минздрав России с просьбой предоставить информацию о мерах, предпринимаемых для решения проблемы нехватки физраствора. В своем обращении на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко он подчеркнул важность физраствора для медицинской помощи, особенно при парентеральном применении и в терапии во время операций.

Башанкаев также отметил, что нехватка физраствора может привести к серьезным последствиям, включая невозможность оказания медицинской помощи и приобретение опасных препаратов на маркетплейсах. Росздравнадзор продолжает контролировать ситуацию и использовать законодательные возможности для предотвращения дефицита.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Росздравнадзор опроверг сообщения о дефиците аналогов препарата «Оземпик» в аптеках, заявив о достаточном запасе инсулина аспарт, а также отреагировал на случаи продажи противозачаточных средств под видом биологически активных добавок.