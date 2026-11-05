Князь Дмитрий был личностью настолько великой, что любое преподавание русской истории без него совершенно невозможно. Невозможно знать нашу историю – и не знать о нем. Мы все живем сейчас в стране, возникшей во многом благодаря Дмитрию Донскому.0 комментариев
В школе в Рязани из-за падения обломков дрона выбило стекла
На территории Рязани при падении обломков беспилотников выбило стекла, также в городе повреждены линии электропередачи, в регионе ранен один человек, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.
«Есть повреждения от падения обломков. На территории промышленных объектов в Рязани произошли возгорания. Повреждены линии электропередачи, в части города наблюдаются перебои с электроснабжением. В школе №58 выбиты стекла, занятия сегодня отменены», – указал Малков в Max.
Кроме того, в Рязанском округе повреждения получили частные дома. В Рыбновском округе загорелось нежилое строение.
Человек получил ранения в ходе атаки БПЛА, ему оказывают помощь медики.
На местах работают оперативные службы. Ведется оценка ущерба, а также проводится восстановление электроснабжения.
В прошлые сутки над Рязанской областью уничтожили 10 БПЛА, пострадал один человек.