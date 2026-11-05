В школе в Рязани из-за падения обломков дрона выбило стекла

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Есть повреждения от падения обломков. На территории промышленных объектов в Рязани произошли возгорания. Повреждены линии электропередачи, в части города наблюдаются перебои с электроснабжением. В школе №58 выбиты стекла, занятия сегодня отменены», – указал Малков в Max.

Кроме того, в Рязанском округе повреждения получили частные дома. В Рыбновском округе загорелось нежилое строение.

Человек получил ранения в ходе атаки БПЛА, ему оказывают помощь медики.

На местах работают оперативные службы. Ведется оценка ущерба, а также проводится восстановление электроснабжения.

В прошлые сутки над Рязанской областью уничтожили 10 БПЛА, пострадал один человек.