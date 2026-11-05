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Портал «Грамота.ру» назвал претендентов на слово года
Слова «вайбкодинг» и «воздухан» стали претендентами на слово 2026 года в России
В шорт-лист претендентов на слово 2026 года по версии портала «Грамота.ру» вошли десять недавно появившихся в языке слов, включая «вайбкодинг», «нишевый» и «воздухан».
Среди десяти претендентов также оказались «генерить», «дата-центр», «ИИ-агент», «иишка», «прайм-эра», «дофаминовый» и «тревожник», передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу проекта.
Отмечается, что слова, попавшие в шорт-лист, отражают ключевые культурные и идеологические тенденции года. Главным трендом 2026 года, по мнению лингвистов, стало проникновение искусственного интеллекта в повседневную жизнь, с которым связаны пять из десяти отобранных слов.
В частности, термин «ИИ-агент» означает программу, самостоятельно выполняющую задачи по поручению человека, а «иишка» стала разговорным названием нейросетей, что подчеркивает их превращение в привычных помощников.
Также эксперты отметили тенденцию к появлению новых названий для типажей людей, таких как «воздухан» – ненадежный человек.
Кроме того, слово «нишевый» приобрело новое значение, обозначая особенный образ жизни, и стало отражением моды на инаковость, в противовес слову «нормис» из шорт-листа 2024 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник британский словарь английского языка Collins назвал существительное «моггинг» главным словом 2026 года.
В июле эксперт Минпросвещения Наталия Козловская назвала слово «нишевый» претендентом на звание «слово года».
В ноябре прошлого года портал «Грамота.ру» выбрал выражения «ред-флаг», «сигма» и «проявленность» в качестве претендентов на слово 2025 года.