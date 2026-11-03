В России бытуют полярные мнения по поводу отношений с КНР. Оптимисты идеализируют эти отношения, алармисты убеждены, что коварный Китай хочет захватить Дальний Восток и выпить Байкал. В Китае ситуация не лучше.0 комментариев
Британский словарь Collins назвал «моггинг» словом года
Британский словарь Collins назвал существительное «моггинг» словом 2026 года
Британский словарь английского языка Collins назвал существительное «моггинг» главным словом 2026 года.
Издаваемый в Великобритании словарь английского языка Collins назвал существительное «моггинг» словом 2026 года, передает ТАСС.
В опубликованном на сайте словаря сообщении этот термин описывается как действие с целью затмить или превзойти кого-либо или что-либо. Предполагается, что понятие произошло от молодежной сленговой аббревиатуры AMOG (Alpha Male Of the Group), означающей «альфа-самец группы».
Отмечается, что это стремительно набирающее популярность слово все чаще используется представителями поколений Z и Альфа в шутливом и ироничном ключе, когда кто-то оказывается в тени другого.
Словарь Collins издается в шотландском Глазго с 1979 года. В прошлом году его составители признали словом года термин «вайбкодинг».
В прошлом месяце советник президента России Елена Ямпольская назвала главным словом 2026 года слово «родной».