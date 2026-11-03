Британский словарь Collins назвал «моггинг» словом года

Британский словарь Collins назвал существительное «моггинг» словом 2026 года

Tекст: Мария Иванова

Издаваемый в Великобритании словарь английского языка Collins назвал существительное «моггинг» словом 2026 года, передает ТАСС.

В опубликованном на сайте словаря сообщении этот термин описывается как действие с целью затмить или превзойти кого-либо или что-либо. Предполагается, что понятие произошло от молодежной сленговой аббревиатуры AMOG (Alpha Male Of the Group), означающей «альфа-самец группы».

Отмечается, что это стремительно набирающее популярность слово все чаще используется представителями поколений Z и Альфа в шутливом и ироничном ключе, когда кто-то оказывается в тени другого.

Словарь Collins издается в шотландском Глазго с 1979 года. В прошлом году его составители признали словом года термин «вайбкодинг».

В прошлом месяце советник президента России Елена Ямпольская назвала главным словом 2026 года слово «родной».