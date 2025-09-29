Полиция задержала 64 участника пропалестинской акции в Ливерпуле

Полиция Ливерпуля задержала 64 участника пропалестинской акции Palestine Action

Tекст: Мария Иванова

Более 60 человек были задержаны в Ливерпуле во время акции в поддержку запрещенного движения Palestine Action, передает ТАСС.

По данным полиции графства Мерсисайд, «64 человека были задержаны по подозрению в демонстрации предметов в поддержку запрещенной организации. Людей доставили в полицейский участок, а потом освободили под залог». Возраст участников акции составил от 21 до 83 лет, при этом два человека были задержаны повторно.

Протест прошел накануне съезда правящей Лейбористской партии, который стартовал в городе, куда прибыли ведущие члены британского правительства во главе с премьер-министром Киром Стармером. По информации ведомства, акция представляла собой сидячую демонстрацию.

Движение Palestine Action было признано в Британии запрещенной организацией 5 июля. Это решение поддержали обе палаты парламента, а уголовное наказание за участие или поддержку деятельности движения может достигать 14 лет лишения свободы. После запрета организации по стране задержали уже сотни человек, более 110 из них предъявлены обвинения по статье о борьбе с терроризмом.

Напомним, 14 сентября число задержанных на протестах в Лондоне достигло 25 человек. Причем премьер-министр Британии Кир Стармер был замечен вместе с сыном на стадионе футбольного клуба «Арсенал» во время прошедших протестов в Лондоне.

Между тем израильская оборонная фирма закрыла свой объект в Британии из-за протестов.