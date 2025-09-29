  • Новость часаМинфин предложил ввести единую ставку НДФЛ для иноагентов
    Беженцы и бандеровцы начали разлагать изнутри польское государство
    Эксперт: В Молдавии прошли экстремально грязные выборы
    Общественники предложили учредить День защитницы Отечества
    Все ради России. В чем ключ к пониманию переговорной стратегии Путина
    Правящая в Молдавии партия потеряла десять мест в парламенте
    Кремль прокомментировал возможные поставки Украине ракет «Томагавк»
    Медведев предупредил о риске войны Европы с Россией
    Рим ответил на слова Зеленского о российских дронах
    Минфин предложил ввести единую ставку НДФЛ для иноагентов
    Мнения
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Почему люди стали доверять полиции

    В 2005 году по опросам общественного мнения 51% россиян боялись милицию больше, чем преступников, а по опросам 1999 года 67% респондентов решительно не доверяли милиции. Сейчас 36% считают, что полиция работает удовлетворительно, 27% – что хорошо. 63% в сумме.

    5 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия отвергает американский принцип «бизнеса через силу»

    Мы наблюдаем жесткую борьбу за равноправные условия будущего сотрудничества. И самым странным образом этот сугубо деловой диалог оказался намертво привязан к вопросам войны и мира – на Украине, на Ближнем Востоке и в других горячих точках.

    9 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Страх перед Россией ведет рядовых европейцев к пацифизму

    Европейцы категорически не хотят воевать – и западные пропагандисты, демонизируя русских, только усиливают страх перед нами и это нежелание. Даже если этот фактор не приведет к антивоенным выступлениям, западной элите придется с ним считаться.

    2 комментария
    29 сентября 2025, 14:52 • Новости дня

    Полиция задержала 64 участника пропалестинской акции в Ливерпуле

    Полиция Ливерпуля задержала 64 участника пропалестинской акции Palestine Action

    Tекст: Мария Иванова

    В Ливерпуле задержаны 64 человека, устроившие сидячую акцию в поддержку запрещенного движения Palestine Action на фоне съезда Лейбористской партии.

    Более 60 человек были задержаны в Ливерпуле во время акции в поддержку запрещенного движения Palestine Action, передает ТАСС.

    По данным полиции графства Мерсисайд, «64 человека были задержаны по подозрению в демонстрации предметов в поддержку запрещенной организации. Людей доставили в полицейский участок, а потом освободили под залог». Возраст участников акции составил от 21 до 83 лет, при этом два человека были задержаны повторно.

    Протест прошел накануне съезда правящей Лейбористской партии, который стартовал в городе, куда прибыли ведущие члены британского правительства во главе с премьер-министром Киром Стармером. По информации ведомства, акция представляла собой сидячую демонстрацию.

    Движение Palestine Action было признано в Британии запрещенной организацией 5 июля. Это решение поддержали обе палаты парламента, а уголовное наказание за участие или поддержку деятельности движения может достигать 14 лет лишения свободы. После запрета организации по стране задержали уже сотни человек, более 110 из них предъявлены обвинения по статье о борьбе с терроризмом.

    Напомним, 14 сентября число задержанных на протестах в Лондоне достигло 25 человек. Причем премьер-министр Британии Кир Стармер был замечен вместе с сыном на стадионе футбольного клуба «Арсенал» во время прошедших протестов в Лондоне.

    Между тем израильская оборонная фирма закрыла свой объект в Британии из-за протестов.

    26 сентября 2025, 17:32 • Новости дня
    Нетаньяху освистали на Генассамблее ООН
    Нетаньяху освистали на Генассамблее ООН
    @ Richard Drew/AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Многие делегации покинули зал Генассамблеи ООН в начале выступления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

    Политика освистали, когда он поднялся на трибуну, и в ходе его речи зал неоднократно прерывал премьер-министра выкриками, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что Нетаньяху стал первым, кто взял слово на заседании в пятницу.

    Напомним, в ходе выступления Нетаньяху потребовал уничтожить запасы обогащенного урана Ирана.

    Ранее сообщалось, что офис Нетаньяху поручил Южному командованию армии обеспечить трансляцию его выступления на Генассамблее ООН в секторе Газа.

    Комментарии (13)
    27 сентября 2025, 22:46 • Новости дня
    Британский политик Гэллоуэй с супругой были допрошены в Лондоне после визита в Москву

    The Telegraph: Британский политик был допрошен в Лондоне после визита в Москву

    Британский политик Гэллоуэй с супругой были допрошены в Лондоне после визита в Москву
    @ Nemyshev Vyacheslav/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Британский политик Джордж Гэллоуэй вместе с супругой был задержан в аэропорту Лондона по возвращении из Москвы, сообщает The Daily Telegraph.

    Британский политик Джордж Гэллоуэй вместе с супругой был задержан в аэропорту Лондона по возвращении из Москвы, передает ТАСС. Пара прилетела рейсом через Абу-Даби в аэропорт Гатвик. Задержание проводили сотрудники контртеррористического подразделения на основании третьего раздела Закона о борьбе с терроризмом и охране государственной границы 2019 года.

    В полиции подтвердили проведение досмотра, уточнив, что мужчина около 70 лет и женщина около 40 лет были отпущены без предъявления обвинений. Деталей относительно причин задержания или содержания допроса не раскрывалось.

    Рабочая партия Великобритании заявила, что рассматривает происшествие как «политически мотивированное запугивание». The Daily Telegraph не сообщает, с какой целью Гэллоуэй посещал Россию.

    Гэллоуэй был депутатом британского парламента с 1987 по 2010 год, с 2012 по 2015 год, а также в 2024 году. В 2003 году он выступил против вторжения США в Ирак и был исключен из Лейбористской партии, после чего основал Respect, а затем возглавил Рабочую партию Великобритании.

    Ранее британский политик Джордж Гэллоуэй заявил, что конфликт на Украине не завершится, пока Россия не обеспечит безопасность Донбасса.

    Комментарии (5)
    29 сентября 2025, 11:03 • Видео
    Азиаты ли мы? Что нам нужно знать о монголах

    Кто такие русские – европейцы или азиаты? Россия – это Запад или Восток? А может быть, мост, соединительная ткань между Западом и Востоком? Это вечный вопрос, который задают русским, и мы сами себе его задаем. Для ответа на него нужно вспомнить, что происходило на этом пространстве сотни и тысячи лет назад.

    Комментарии (0)
    28 сентября 2025, 12:19 • Новости дня
    Стармер стал самым непопулярным премьером Британии в истории
    Стармер стал самым непопулярным премьером Британии в истории
    @ Krisztian Elek/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер Кир Стармер получил исторически низкую поддержку среди британцев, 79% респондентов высказались против его деятельности, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на результаты опроса компании Ipsos.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер стал самым непопулярным главой правительства в истории страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News. Согласно результатам опроса компании Ipsos, только 13% британцев одобряют работу Сармера на посту премьера, а 79% недовольны им. Телеканал Sky News отметил, что это худший показатель за всю историю таких исследований и ниже антирекордов, которые ранее установили экс-премьеры Риши Сунак в апреле 2024 года и Джон Мейджор в августе 1994 года.

    Sky News также сослался на еще один опрос – компании Survation, согласно которому более половины однопартийцев Стармера, а именно 53%, не хотят, чтобы он оставался лидером Лейбористской партии на следующих парламентских выборах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британские военные назвали планы Кира Стармера по поддержке Украины политическим театром. Кир Стармер заявил, что Британия официально признает Государство Палестина. Пышный прием Дональда Трампа в Лондоне не помог Кирy Стармеру добиться отмены пошлин.

    Комментарии (2)
    28 сентября 2025, 18:46 • Новости дня
    Нетаньяху заявил о планах обсудить повторные удары по Катару с Трампом
    Нетаньяху заявил о планах обсудить повторные удары по Катару с Трампом
    @ Kyle Mazza/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен поднять тему возможных повторных ударов по лидерам ХАМАС в Катаре на личной встрече с Дональдом Трампом.

    Нетаньяху намерен обсудить с президентом США Дональдом Трампом возможность повторных ударов по лидерам ХАМАС, находящимся в Катаре, передает РИА «Новости». Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.

    На вопрос, готов ли Израиль отказаться от подобных атак, Нетаньяху заявил: «Я собираюсь обсудить это с президентом Трампом. Я предпочел бы, чтобы это обсуждалось там, а не здесь». Он подчеркнул важность обсуждения этих вопросов непосредственно в Белом доме.

    Встреча Нетаньяху с Трампом может пройти в ближайшее время, однако дата пока не уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Катар потребовал извинений от Израиля за удар по Дохе.

    9 сентября израильские военные нанесли удары по позициям руководства ХАМАС в Дохе. СМИ сообщили, что в здании в столице Катара находились пять руководителей движения ХАМАС во время удара.

    Президент США Трамп пообещал, что «печальных инцидентов», как удар по Дохе, больше не будет. Премьер Катара призвал «обуздать Израиль» и указал на право эмирата ответить, что поддержали арабские страны. Тогда же Катар заявил об остановке переговоров по урегулированию в секторе Газа.


    Комментарии (2)
    26 сентября 2025, 23:59 • Новости дня
    Захарова упрекнула Стубба в «фальсификации здравого смысла»

    Захарова: Стубб не имеет права на очередную фальсификацию здравого смысла

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с критикой в адрес президента Финляндии Александра Стубба, обвинив его в «фальсификации здравого смысла».

    Стубб заявил, что «у России нет права продолжать свое наступление в Украине и у Израиля нет права нарушать международное право в Палестине», передает Yle.

    «Стубб не имеет права на очередную фальсификацию здравого смысла», – заявила в ответ Захарова в Telegram.

    Она напомнила, что руководство Израиля и киевский режим на протяжении многих лет публично выражали взаимную поддержку, а ЕС также участвовал в этом процессе.

    Она подчеркнула, что Финляндия в 2023 году приобрела у Израиля системы противоракетной обороны »Праща Давида« на 317 млн евро. «И теперь он будет о чём-то рассказывать!» – заявила Захарова.

    По словам Захаровой, ситуация на Украине является следствием политики стран НАТО, которые долгие годы стремились превратить Украину в «ультралиберальную демократию с русофобским движком».

    Захарова также подчеркнула, что международное право было нарушено вследствие неисполнения резолюции Совбеза ООН по Минским договоренностям, а также несоблюдения решений ООН о создании государства Палестина.

    «Кто же нарушил международное право? Западное сообщество, управляемое либерально-диктаторскими режимами, к которому и относится Президент Финляндии Стубб, протащивший свою страну в НАТО, вопреки законам демократии», – заявила Захарова.

    Она также призвала Стубба начать обсуждение вопросов международного права с оценки ситуации в «в его части Евразийского континента», где русскоязычное население подвергается преследованию и уничтожению со стороны киевского режима при поддержке Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Стубб заявил, что европейские страны обсуждают гарантии безопасности для Киева, не намереваясь учитывать интересы России, и готовы к возможной военной эскалации на Украине.

    Стубб на совместной пресс-конференции с главой киевского режима Владимиром Зеленским заявил, что общается с последним почти каждый день и времени с ним проводит едва ли не больше, чем с супругой.

    Комментарии (0)
    27 сентября 2025, 16:40 • Новости дня
    Эрдоган: Нетаньяху выступал в ООН перед пустыми креслами из-за действий в Газе
    Эрдоган: Нетаньяху выступал в ООН перед пустыми креслами из-за действий в Газе
    @ Li Rui/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступал перед пустыми креслами на сессии Генеральной ассамблеи ООН, что, по мнению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, стало результатом действий Израиля в Газе.

    Эрдоган на дипломатическом форуме Bosphorus заявил: «В Газе уже два года на глазах всего мира происходит позорный геноцид: бомбят мирных жителей, голод в Газе безжалостно используется как оружие массового уничтожения. Нетаньяху был вынужден обращаться к пустым креслам в зале Совета безопасности ООН», передает РИА «Новости».

    Турецкий лидер отметил, что международное сообщество обязано остановить происходящее, назвав ситуацию «чудовищной». По его словам, признание Палестины, которое уже поддержали более 150 стран, имеет важное значение даже с учетом того, что оно запоздало.

    Эрдоган подчеркнул, что мировое сообщество должно провести самокритику и задуматься, почему подобные шаги по признанию Палестины не были сделаны раньше. По мнению президента Турции, это необходимо для прекращения израильских действий в Газе.

    Ранее сообщалось, что многие делегации покинули зал Генассамблеи ООН в начале выступления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

    В ходе выступления Нетаньяху потребовал уничтожить запасы обогащенного урана Ирана.

    Комментарии (0)
    27 сентября 2025, 17:18 • Новости дня
    Зеленский сообщил о получении Киевом двух комплексов Patriot от Израиля

    Tекст: Дарья Григоренко

    Киев осенью получит от Израиля две системы противовоздушной обороны Patriot, сообщил Владимир Зеленский на брифинге.

    «Израильский комплекс работает на Украине месяц. Две системы Patriot мы получим осенью», – заявил он журналистам, передает ТАСС.

    Зеленский также подчеркнул, что Киев готов заключать отдельные соглашения на поставку отдельных видов вооружения, включая дальнобойные средства. По его словам, такие договоры возможны помимо уже действующего соглашения с США, предусматривающего закупку американских вооружений на сумму 90 млрд долларов.

    В июле во время официального визита в Киев министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар обсудил с Владимиром Зеленским укрепление противовоздушной обороны на Украине и совместное производство оружия.

    Ранее посол Израиля на Украине Михаил Бродский заявил, что комплексы Patriot были переданы Киеву для поддержки украинской ПВО. Израильское внешнеполитическое ведомство опровергло это заявление и сообщило, что Израиль не передавал Украине системы Patriot.

    Комментарии (0)
    26 сентября 2025, 23:28 • Новости дня
    Британия заявила о восстановлении санкций ООН против Ирана в конце недели

    Постпред Британии Вудворд: Санкции ООН против Ирана восстановят в конце недели

    Tекст: Антон Антонов

    Санкции ООН, касающиеся иранской ядерной программы, будут возобновлены в конце недели, заявила постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд.

    Вудворд отметила, что Совет уже выполнил все предусмотренные процедуры для восстановления санкций согласно резолюции 2231.

    «Поэтому в конце этой недели будут вновь введены санкции ООН, направленные против иранской программы по распространению ядерного оружия». – приводит ее слова ТАСС.

    Дипломат подчеркнула, что все государства-члены ООН обязаны в полном объеме соблюдать эти ограничения в соответствии с уставом организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет Безопасности ООН отклонил проект резолюции, подготовленный Россией и Китаем, который предусматривал продление на шесть месяцев действия резолюции 2231 в поддержку ядерной сделки с Ираном. За данный документ проголосовали Россия, Китай, Пакистан и Алжир, против выступили девять членов Совбеза, включая США, Францию и Британию, еще двое воздержались. На прошлой неделе Совбез ООН отклонил резолюцию о сохранении режима отмены санкций против Ирана.


    Комментарии (0)
    26 сентября 2025, 16:46 • Новости дня
    Нетаньяху потребовал уничтожить запасы обогащенного урана Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал уничтожить все запасы обогащенного урана, находящиеся у Ирана.

    Выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, он отметил, что Израиль ранее уже нанес серьезный ущерб ядерной программе Ирана, передает ТАСС.

    Нетаньяху подчеркнул необходимость сохранять бдительность в отношении иранской ядерной программы. «Мы не должны допустить, чтобы Иран восстановил свой военный ядерный потенциал. Иран имеет запасы обогащенного урана. Эти запасы должны быть уничтожены, а завтра должны быть восстановлены санкции Совета Безопасности ООН против Ирана», – заявил он.

    Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Иран не стремится и никогда не будет стремиться к получению ядерного оружия.

    Министр разведки Ирана Эсмаил Хатиб заявил о том, что иранская разведка получила обширный массив данных о ядерных и военных объектах Израиля, а также информацию о причастных к этим проектам ученых и военных.

    Комментарии (0)
    26 сентября 2025, 17:02 • Новости дня
    Нетаньяху пригрозил уничтожить лидеров шиитских группировок в Ираке

    Нетаньяху пообещал устранить лидеров иракских шиитских формирований в Ираке

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил о готовности провести ликвидацию руководства шиитских группировок в Ираке в случае атаки на Израиль.

    Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху выступил с заявлением на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает ТАСС. Он предупредил, что Израиль уничтожит лидеров действующих в Ираке шиитских вооруженных формирований, если те предпримут нападение на территорию еврейского государства.

    Нетаньяху отметил, что пока эти группировки сдерживаются от атак. Он заявил: «Эти вооруженные формирования в Ираке пока еще сдерживаются. И их лидеры, если они атакуют Израиль, тоже будут устранены».

    Премьер напомнил, что Израиль ранее ликвидировал руководство многих противостоящих ему сил на Ближнем Востоке, подчеркнув решимость защищать свои интересы всеми необходимыми средствами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные самолеты нанесли удары по столице Йемена и ее окрестностям. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа предупредил, что Ближний Восток столкнется с новым витком беспорядков, если Израиль не достигнет соглашения о безопасности с его переходным правительством.

    Комментарии (0)
    28 сентября 2025, 18:39 • Новости дня
    Нетаньяху допустил амнистию для ХАМАС при определенных условиях

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху допустил возможность амнистии для ХАМАС при условии освобождения всех заложников и завершения вооруженного противостояния.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не исключил возможность предоставления амнистии представителям движения ХАМАС, передает РИА «Новости». В интервью телеканалу Fox News он указал, что для этого необходимы дополнительные согласования по деталям.

    «Я думаю, детали этого еще предстоит проработать. Но в предыдущих заявлениях я говорил, например, если лидеры ХАМАС будут выведены из страны, если они закончат войну, освободят всех заложников – мы позволим им уйти. Это то, о чем мы говорили раньше, но все это еще нужно детально согласовать», – заявил Нетаньяху.

    Он отметил, что вопрос амнистии касается в первую очередь прекращения конфликта и гуманитарных шагов со стороны ХАМАС. По его словам, конкретные положения соглашения будут определяться в ходе переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что движение ХАМАС не имеет будущего в составе палестинской администрации. Аббас подчеркнул, что ХАМАС должно будет сложить оружие.

    Комментарии (0)
    27 сентября 2025, 20:32 • Новости дня
    Лавров сравнил ситуацию вокруг Газы с сорванными предохранителями

    Лавров: В ситуации вокруг сектора Газа уже сорваны предохранители

    Tекст: Мария Иванова

    Обстановка вокруг сектора Газа достигла критической точки, когда любое случайное действие может привести к серьезной эскалации конфликта, заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.

    Ситуация в районе сектора Газа достигла критически опасного уровня, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    По его словам, обстановка уже не просто взрывоопасная – существуют многочисленные угрозы, сравнимые с «минами с сорванными предохранителями», передает ТАСС.

    «Ситуация предельно взрывоопасная. Там целый ряд мин даже не замедленного действия, а уже с сорванными предохранителями, на них только наступить кто-то может случайно», – подчеркнул Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня Генассамблеи ООН.

    Ранее в ходе выступления Сергей Лавров заявил о попытках «похоронить» решение ООН по Палестине.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступал перед пустыми креслами на сессии Генеральной ассамблеи ООН, что, по мнению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, стало результатом действий Израиля в Газе.

    Комментарии (0)
    29 сентября 2025, 03:10 • Новости дня
    Трамп выразил намерение завершить с Нетаньяху план по мирному договору в Газе

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп надеется завершить разработку плана мирного урегулирования ситуации в секторе Газа на встрече с премьер-министром Израиля в понедельник, 29 сентября.

    Трамп сообщил Reuters в телефонном интервью, что получил «очень хороший отклик» от Израиля и арабских лидеров на предложение о мирном плане по Газе, и что «все хотят заключить сделку».

    ХАМАС заявило, что движение пока не получало никаких предложений ни от Трампа, ни от посредников.

    Тем не менее, в последние несколько дней всё чаще говорят о дипломатическом урегулировании почти двухлетней войны в Газе. Мирный план Трампа по Ближнему Востоку из 21 пункта, направленный на прекращение войны в Газе, призывает к возвращению всех израильских заложников, живых и мертвых, прекращению дальнейших нападений Израиля на Катар и новому диалогу между Израилем и палестинцами о «мирном сосуществовании».

    При этом премьер Израиля Биньямин Нетаньяху неоднократно заявлял, что ХАМАС должно сложить оружие или потерпеть поражение.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Нетаньяху намерен поднять тему возможных повторных ударов по лидерам ХАМАС в Катаре на личной встрече с Дональдом Трампом. Он также допустил амнистию для ХАМАС при определенных условиях

    Боевое крыло ХАМАС сообщило о потере контакта с двумя израильскими заложниками в Газе и потребовало прекратить военную операцию для их эвакуации.

    Комментарии (0)
    29 сентября 2025, 10:10 • Новости дня
    Хуситы объявили об ударе гиперзвуковой ракетой по Тель-Авиву

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные формирования «Ансар Алла» впервые применили гиперзвуковую баллистическую ракету «Палестина-2» с разделяющейся боевой частью по целям в Тель-Авиве, заявил военный представитель движения Яхья Сариа.

    Йеменские хуситы из движения «Ансар Алла» нанесли удар по нескольким объектам в Тель-Авиве, передает ТАСС.

    Военный представитель Яхья Сариа заявил, что для атаки была использована гиперзвуковая баллистическая ракета «Палестина-2» с разделяющейся головной частью. По его словам, удар был нанесен «в ответ на израильскую агрессию» против Йемена. Сариа заявил, что цели операции успешно достигнуты.

    Ранее йеменские хуситы движения «Ансар Алла» нанесли удар по целям в Тель-Авиве гиперзвуковой ракетой «Палестина-2».

    Израиль нанес пять ударов по столице Йемена.

    Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа предупредил, что Ближний Восток может столкнуться с новым витком беспорядков в случае отсутствия соглашения о безопасности с Израилем.

    Комментарии (0)
    29 сентября 2025, 08:57 • Новости дня
    WP: США начинают терять терпение из-за действий Израиля в Газе

    Tекст: Вера Басилая

    Военная операция Израиля в Газе привела к усилению дипломатической изоляции страны, даже давний союзник в лице США начал проявлять недовольство действиями Тель-Авива, заявил колумнист газеты The Washington Post (WP) Ишаан Тарур.

    Международная изоляция Израиля усиливается на фоне продолжающейся военной операции в секторе Газа, передает ТАСС со ссылкой на The Washington Post.

    Колумнист издания отметил, что на сессии Генассамблеи ООН выступление премьер-министра Нетаньяху сопровождалось массовым уходом дипломатов, а критика западных государств, признавших Палестину, не встретила понимания.

    Кроме того, сообщается о возможном исключении израильских футбольных команд из международных турниров под эгидой УЕФА, а некоторые европейские страны хотят не допустить Израиль до участия в «Евровидении» в следующем году.

    Журналист подчеркнул, что даже президент США Дональд Трамп начал демонстрировать нетерпение к Нетаньяху. По данным WP, Трамп намерен во время встречи с премьер-министром в Белом доме попытаться убедить его согласиться на сделку по прекращению огня в Газе.

    Ранее президент США Дональд Трамп надеется завершить разработку плана мирного урегулирования ситуации в секторе Газа на встрече с премьер-министром Израиля в понедельник, 29 сентября.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен поднять тему возможных повторных ударов по лидерам ХАМАС в Катаре на личной встрече с Дональдом Трампом.

    Нетаньяху допустил возможность амнистии для ХАМАС при условии освобождения всех заложников и завершения вооруженного противостояния.

    Глава МИД России Сергей Лавров сравнил ситуацию вокруг Газы с сорванными предохранителями.

    Комментарии (0)
