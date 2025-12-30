Tекст: Вера Басилая

Основатель Megaupload Ким Дотком выразил мнение, что Запад стремится вернуть посла Украины в Британии и бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного к власти в Киеве, чтобы достичь формального перемирия с Россией.

Дотком полагает, что спецслужба Британии MI6 намерена отправить Залужного в Киев с целью его прихода к власти. По его словам, изменение руководства необходимо Западу для временного мира с Россией, чтобы затем подготовиться к новому этапу конфликта «после Трампа», передает ТАСС.

Дотком отметил, что Москва не должна признавать Залужного лидером Украины, считая его опасной фигурой для российских интересов. Ранее многие эксперты называли Залужного ключевым оппонентом Владимира Зеленского на будущих выборах, связывая его уход с поста и назначение на дипломатическую должность с этим противостоянием.

Залужный продолжает опережать Зеленского по рейтингам популярности среди граждан Украины. Также пресс-бюро Службы внешней разведки России заявляло, что США и Британия в ходе секретной встречи на одном из курортов Альп рассмотрели возможность продвижения Залужного для участия в президентских выборах на Украине.

Ранее на Украине сообщили, что якобы Валерий Залужный готовится оставить пост посла Украины в Британии и вернуться в Киев.

Между тем, Залужный опубликовал в социальных сетях фото с супругой на фоне новогодней елки, намекнув на возвращение на Украину.