Венгрия и Словакия заблокировали кредит ЕС Украине на 90 млрд евро

Tекст: Тимур Шайдуллин

Венгрия и Словакия заблокировали решение саммита Евросоюза о выделении Украине 90 млрд евро военного финансирования на 2026-2027 годы, а также утверждение 20-го пакета санкций против России. Согласно итоговому коммюнике, главы 25 из 27 стран поддержали подготовленный проект, однако вето Будапешта и Братиславы не позволило придать документу юридическую силу.

Дипломатический источник сообщил ТАСС, что Венгрия и Словакия отказались снимать свои возражения, несмотря на обсуждения и призывы других участников. В приложенном проекте итогового заявления, который не получил одобрения, отмечалось, что Евросовет приветствует утверждение кредита для Киева и ожидает первого транша в апреле.

В документе также подчеркивалась важность быстрого утверждения нового пакета санкций, ограничивающих российские нефтяные доходы и деятельность банковской системы России. После провала переговоров по Украине саммит перешел к обсуждению ситуации на Ближнем Востоке и проблем, связанных с ростом цен на энергоресурсы, что грозит экономике ЕС серьезными трудностями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Брюссель намерен лишить Будапешт права голоса после выборов за отказ согласовать кредит для украинских властей.

Ранее страны ЕС согласовали выделение Киеву крупного займа, но окончательное утверждение блокируется из-за остановки транзита по нефтепроводу «Дружба».

В Венгрии заявили, что Брюссель, Берлин и Киев согласовали план нефтяной блокады страны для смены власти и поддержки оппозиционной партии «Тиса».