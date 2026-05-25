СК завел дело о покушении на теракт в Ленобласти после обнаружения мин на судне

  • Новость часаРоссийские войска освободили Добропасово в Днепропетровской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Разоблачительница русофобских мифов повлияет на выборы президента США
    Разработан новейший артиллерийский комплекс «Цитадель» против дронов
    Самолет «Байкал» успешно завершил тестовый полет с новым двигателем
    Эксперт объяснил потерю самолетом ВВС Британии сигнала GPS возле России
    ФСБ предотвратила теракт на прибывшем из Бельгии в Ленобласть газовозе
    Боевые расчеты дронов подключились к российским спутникам
    Новый замминистра Шулика возглавил аппарат Минобороны
    Матвиенко возложила на Европу ответственность за теракт в Старобельске
    ЦБ оспорил в суде ЕС механизм поддержки Украины за счет активов России
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленский идет по пути Муссолини

    Зеленский, как и Муссолини, не хочет мира по-настоящему. Он говорит о необходимости завершения противостояния с Россией публично, но все делает для того, чтобы этого не произошло. Муссолини соглашался со своим окружением, что мир необходим, но ничего не делал для его достижения.

    4 комментария
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Почему американцы заметают следы биолабораторий на Украине

    СМИ со ссылкой на источник в российских силовых структурах сообщили, что среди военнослужащих ВСУ массово распространяется хантавирус. Совпадение? Допустим. Как и то, что Нацразведка США именно сейчас озаботилась деятельностью своих биолабораторий на Украине. Или это подготовка к новой пандемии?

    2 комментария
    Ярослав Игнатовский Ярослав Игнатовский Мир подошел к глобальному цифровому перелому

    Мир отказывается от модели, где цифровое пространство регулировали частные корпорации. Это был режим корпоративного суверенитета, при котором правительства оказались отстранены от регулирования ключевой инфраструктуры.

    10 комментариев
    25 мая 2026, 14:58 • Новости дня

    СК завел дело о покушении на теракт в Ленобласти после обнаружения мин на судне

    Tекст: Дарья Григоренко

    Правоохранительные органы начали расследование уголовного дела о покушении на террористический акт и незаконном обороте взрывчатки, после прибытия в Ленинградскую область из Бельгии судна с магнитными минами на корпусе, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

    Поводом послужило обнаружение опасных устройств на корпусе газовоза «Аррхениус», который прибыл в Ленинградскую область из Антверпена, передает РИА «Новости».

    «Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 (покушение на террористический акт) и п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывных устройств)», – заявила Петренко.

    Следствие установило, что найденные водолазами устройства являются морскими магнитными минами заводского производства, выпущенными в государстве Североатлантического альянса. Взрывчатку успешно обезвредили. Судно зашло в порт Усть-Луга 20 мая для заправки, после чего планировало отправиться в турецкий Самсун.

    Допрос судового агента показал, что газовоз прибыл в Россию с задержкой в несколько дней. В Следственном комитете подчеркнули, что установка мин не могла произойти в российских территориальных водах. Сейчас следователи устанавливают всех лиц, причастных к преступлению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ предотвратили подрыв прибывшего из Бельгии газовоза «Аррхениус».

    Следователи подтвердили факт внешнего воздействия взрывчатки на атакованный в Средиземном море газовоз «Арктик Метагаз».

    Ранее силовики задержали украинского диверсанта с пятью готовыми к применению бомбами в Ленинградской области.

    23 мая 2026, 20:01 • Новости дня
    Мединский назвал выродками представителей Латвии за реакцию на трагедию в ЛНР

    Tекст: Вера Басилая

    Помощник президента Владимир Мединский назвал выродками представителей Латвии и Дании в ООН за отсутствие сострадания после трагедии в Старобельске.

    Помощник президента России в Max осудил циничное отношение «выродков из Латвии и Дании, сидящих в ООН и не чувствующих стыда»

    Политик уточнил, что здание в Старобельске было полностью разрушено в результате целенаправленного налета беспилотников, который проходил тремя волнами. Жертвами атаки стали не менее 18 учащихся,
    еще более 40 человек получили ранения.

    Комментируя произошедшее, чиновник призвал задуматься о последствиях возможной победы таких людей над Россией.

    «Но только задумайтесь, что способны сделать эти люди с нами, с нашими детьми, если они победят. Задумайтесь», – заявил Мединский.

    Он также подчеркнул, что подобные прицельные удары по школам и детям во время Великой Отечественной войны совершали исключительно нацисты.

    Число погибших от удара ВСУ по колледжу в Старобельске достигло 18 человек.

    Выжившие при обстреле студенты заявили о прицельных ударах беспилотников по общежитию.

    Президент Владимир Путин поручил Минобороны представить предложения ответа на удар ВСУ по Старобельску.

    Комментарии (20)
    22 мая 2026, 17:46 • Новости дня
    Путин поручил Минобороны представить предложения ответа на удар ВСУ по Старобельску
    Путин поручил Минобороны представить предложения ответа на удар ВСУ по Старобельску
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Ограничиться заявлениями после удара по Старобельску нельзя, Минобороны поручено проработать свои предложения, заявил президент Владимир Путин на встрече с выпускниками программы «Время героев».

    Российский лидер Владимир Путин поручил Министерству обороны проработать варианты реагирования после атаки украинских войск на Старобельск, передает ТАСС. Об этом президент сообщил во время встречи с выпускниками программы «Время героев».

    «Разумеется, мы с вами понимаем, что в подобных случаях ограничиться заявлениями МИДа невозможно. Поэтому Министерству обороны Российской Федерации приказано представить свои предложения», – сказал президент.

    Кроме того, глава государства добавил, что внимательно выслушал доклады об ударе по студенческому общежитию. Информацию ему оперативно предоставили руководители ЛНР, оборонного ведомства, МЧС и Федеральной службы безопасности.

    Путин назвал удар по колледжу в ЛНР террористической атакой. Путин сообщил о шести погибших при ударе по Старобельску.

    Следственный комитет завел уголовное дело по статье о террористическом акте. Российская сторона запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за преднамеренного удара по студенческому общежитию.

    Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова допустила нахождение под завалами общежития 18 несовершеннолетних.


    Комментарии (61)
    24 мая 2026, 11:20 • Видео
    США нашли Ирану нового лидера

    Как утверждает одна из главных газет Америки, в ходе военной операции против Ирана планировалось сделать новым руководителем этой страны экс-президента Махмуда Ахмадинежада, известного резко негативным отношением к США и Израилю. Как ни странно, похоже на правду.

    Комментарии (0)
    24 мая 2026, 18:55 • Новости дня
    Финал Кубка России начался минутой молчания по жертвам теракта в Старобельске

    Tекст: Вера Басилая

    Суперфинал Кубка России между московским «Спартаком» и «Краснодаром» открылcя траурной церемонией в память о погибших при атаке украинских беспилотников на колледж в Старобельске.

    Память жертв трагедии почтили перед стартовым свистком на столичном стадионе «Лужники», передает ТАСС. Минута молчания состоялась перед началом суперфинала Фонбет – Кубка России по футболу между московским «Спартаком» и «Краснодаром».

    В ночь на 22 мая украинские военные нанесли удар беспилотниками по учебному корпусу и общежитию профессионального колледжа в Старобельске. В этот момент внутри находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет.

    В результате террористической атаки погиб 21 человек. Еще 42 мирных жителя получили ранения различной степени тяжести.

    Жители Старобельска принесли цветы и мягкие игрушки к стихийному мемориалу у разрушенного здания.

    Глава ЛНР Леонид Пасечник объявил 24 и 25 мая днями траура.

    Президент России Владимир Путин назвал удар украинских беспилотников по колледжу террористическим актом.

    Комментарии (0)
    22 мая 2026, 17:59 • Новости дня
    Путин призвал солдат ВСУ не выполнять преступные приказы Киева
    Путин призвал солдат ВСУ не выполнять преступные приказы Киева
    @ Станислав Красильников/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин обратился к военнослужащим ВСУ с призывом не выполнять преступные приказы украинских властей, заявив, что их исполнение делает солдат соучастниками преступлений. Заявление прозвучало на встрече с выпускниками программы «Время героев»

    Президент России Владимир Путин призвал украинских солдат не выполнять преступные приказы властей Киева, передает ТАСС. Глава государства выступил с этим заявлением в ходе встречи с выпускниками программы «Время героев».

    «Еще раз хочу в этой связи, я уже делал это, обратиться к военнослужащим Вооруженных сил Украины: не выполняйте преступных приказов нелегитимной, проворовавшейся хунты, иначе вы сами становитесь соучастниками этих преступлений», – подчеркнул российский лидер.

    Путин сообщил, что, в результате обстрела колледжа в Старобельске при ударе ВСУ погибли шесть человек.

    Путин назвал удар по колледжу в ЛНР террористической атакой. Путин сообщил о шести погибших при ударе по Старобельску.

    Следственный комитет завел уголовное дело по статье о террористическом акте.

    Путин поручил Минобороны представить предложения ответа на удар ВСУ по Старобельску.

    Комментарии (34)
    23 мая 2026, 18:28 • Новости дня
    Установлены личности 17 погибших студентов в Старобельске

    Власти ЛНР установили личности 17 погибших при атаке на колледж студентов

    Tекст: Вера Басилая

    Власти ЛНР установили личности 17 из 18 погибших студентов при атаке на колледж, местонахождение четырех студентов остается неизвестным, сообщили в администрации Луганской народной республике.

    После удара украинских войск по учебному заведению в Старобельске число жертв достигло 18 человек, сообщает в Max администрация Луганской Народной Республики.

    Установлена личность 17 погибших студентов, опубликованы списки жертв и раненых по состоянию на 17:00.

    В списках также указаны учащиеся, чье местонахождение до сих пор не установлено. На данный момент неизвестна судьба четырех студентов колледжа.

    Общее число жертв удара по колледжу в Старобельске достигло 18 человек.

    Глава ЛНР Леонид Пасечник опубликовал списки погибших и пострадавших студентов.

    Президент России Владимир Путин назвал атаку БПЛА на Старобельск террористическим актом.

    Комментарии (24)
    24 мая 2026, 21:44 • Новости дня
    Журналист Боуз показал итальянскую деталь дрона на месте теракта в ЛНР

    Tекст: Вера Басилая

    Ирландский журналист Чей Боуз посетил разрушенный колледж в луганском Старобельске и обратился к гражданам Италии, продемонстрировав часть дрона Вооруженных сил Украины.

    Ирландский репортер продемонстрировал обломки украинского беспилотника с маркировкой производства Италии, найденные на месте атаки по учебному заведению в Старобельске, передает РИА «Новости». Репортер подчеркнул, что деньги итальянских налогоплательщиков идут на финансирование подобных терактов.

    «Посмотрите на это, итальянские налогоплательщики, вот куда идут ваши деньги, чтобы «защищать демократическую Украину». Некоторые части киевских беспилотников, которые ударили по российскому колледжу, были произведены в Италии», – написал Боуз в социальной сети X, опубликовав кадры с места событий.

    Местные спасатели сообщили журналисту, что в ходе поисковой операции украинские военные направили дополнительные дроны для атаки на пожарных. Репортер также показал внутренние помещения пострадавшего общежития, отметив отсутствие какого-либо военного оборудования, и назвал невероятными заявления Киева о том, что здание было военной целью.

    Ирландский журналист Чей Боуз назвал киевский режим террористическим.

    Журналистам показали обломки атаковавшего колледж в Старобельске БПЛА со Starlink.

    Представитель американской прессы Кристофер Хелали после посещения места удара ВСУ в Старобельске заявил о необходимости полного выполнения задач специальной военной операции.

    Иностранные репортеры лично зафиксировали масштабные разрушения студенческого общежития в Старобельске.

    Комментарии (2)
    24 мая 2026, 15:32 • Новости дня
    Посетивший Старобельск журналист из США призвал Россию достичь целей СВО
    Посетивший Старобельск журналист из США призвал Россию достичь целей СВО
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Представитель американской прессы Кристофер Хелали после посещения места удара ВСУ в Старобельске заявил о необходимости полного выполнения задач специальной военной операции.

    Кристофер Хелали посетил место удара украинских войск в Старобельске вместе с более чем 50 иностранными коллегами, передает РИА «Новости». Осмотрев последствия атаки на местный колледж, репортер поделился мнением о текущем конфликте.

    «Эта война продолжается, и эта война против российских мирных жителей продолжается. Она должна закончиться, и единственный способ ее закончить – это устранить первопричины и добиться того, чтобы Россия достигла всех своих целей в специальной военной операции», – сказал журналист.

    Американец также отметил полную зависимость Киева от западных союзников. По его словам, украинские власти не способны действовать без финансирования, оружия и разведданных, которые предоставляют США, Евросоюз и НАТО для ударов по Донбассу и вглубь территории России.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о визите более 50 зарубежных корреспондентов в Старобельск.

    В результате атаки ВСУ на местный колледж погиб 21 человек.

    ВС России нанесли комплексный удар гиперзвуковым и баллистическим оружием по украинской военной инфраструктуре Украины после атаки ВСУ на колледж в Старобельске.

    Комментарии (6)
    23 мая 2026, 16:28 • Новости дня
    Число погибших от удара ВСУ по колледжу в Старобельске достигло 18 человек
    Число погибших от удара ВСУ по колледжу в Старобельске достигло 18 человек
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Сотрудники МЧС подняли на поверхность тела еще двух погибших при разборе завалов колледжа в Старобельске, общее число жертв достигло 18 человек, сообщило МЧС России.

    Сотрудники МЧС подняли на поверхность тела еще двух погибших при разборе завалов колледжа в Старобельске, передает РИА «Новости».

    «На поверхность из-под завалов достали тела еще 2 человек. Итого: 60 пострадавших, из которых 18 человек погибли», – сказали в министерстве.

    По предварительной информации ведомства, спасательная операция на месте происшествия продолжается. Специалисты предполагают, что под обломками здания могут находиться еще три человека.

    Ранее спасатели обнаружили на месте обрушения 16 погибших.

    До этого сотрудники МЧС сообщили о 12 жертвах трагедии.

    Президент России Владимир Путин назвал удар украинских беспилотников по Старобельску террористическим актом.

    Комментарии (17)
    25 мая 2026, 13:19 • Новости дня
    Кремль заявил о молчании Запада после удара по Старобельску
    Кремль заявил о молчании Запада после удара по Старобельску
    @ Vladimir Andreev/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россия констатирует полное отсутствие реакции со стороны западных стран на трагедию в Старобельске, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, западные страны не предприняли никаких действий для осуждения атаки украинских беспилотников на колледж в Старобельске, которая унесла жизни студентов, передает РИА «Новости».

    По его словам, Москва не слышала никаких официальных заявлений, осуждающих действия Киева.

    «Мы не видели никаких действий, которые можно было бы воспринять как осуждение этого варварского террористического нападения на молодых людей. Вот все, что можно констатировать в этом контексте», – подчеркнул представитель Кремля.

    Песков также обратил внимание на то, что целый ряд западных СМИ отказался посещать место происшествия под разными предлогами. Он отметил, что подобное поведение лишает такие издания права называться объективными при освещении ситуации вокруг Украины.

    В результате атаки ВСУ на колледж в Старобельске погиб 21 человек.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала о визите на место трагедии более 50 иностранных журналистов.

    Посетивший место атаки ирландский репортер Чей Боуз назвал киевский режим террористическим.

    Комментарии (5)
    22 мая 2026, 17:34 • Новости дня
    Путин назвал удар по колледжу в ЛНР террористической атакой

    Путин осудил атаку ВСУ по студенческому общежитию в Старобельске

    Путин назвал удар по колледжу в ЛНР террористической атакой
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин назвал террористическим ночной удар украинских беспилотников на образовательное учреждение в Луганской Народной Республике, где спали подростки.

    Президент России Владимир Путин резко осудил атаку украинских сил по Старобельскому колледжу в ЛНР, передает ТАСС. Начиная встречу с выпускниками программы «Время героев», российский лидер подчеркнул бесчеловечность произошедшего.

    «Вынужден начать с трагических событий, о которых вы наверняка уже слышали, знаете, а именно с трагических событий в Луганской Народной Республике. Сегодня ночью неонацистский режим, захвативший власть в Киеве, нанес террористический удар по студенческому общежитию Старобельского педагогического колледжа. Ночью, когда студенты спали», – заявил президент.

    В ночь на пятницу украинские дроны ударили по учебному корпусу и общежитию профессионального колледжа Луганского педуниверситета в Старобельске. В здании находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. Жертвами атаки стали четыре человека, еще 39 получили ранения. Спасатели продолжают разбирать завалы, пока 18 семей ждут новостей о судьбе своих близких.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал неминуемое наказание для виновных в атаке на образовательное учреждение.

    Постоянное представительство России в Женеве призвало ООН отреагировать на обстрел колледжа в Старобельске.

    Глава минздрава ЛНР Наталья Пащенко сообщила о 40 пострадавших при массированном ударе беспилотников.

    Путин сообщил о шести погибших при ударе по Старобельску.

    Комментарии (5)
    24 мая 2026, 21:29 • Новости дня
    Французская журналистка отказалась комментировать удар по Старобельску

    Tекст: Вера Басилая

    Журналистка французской радиостанции RFI не стала делиться впечатлениями от посещения места трагедии в Луганской народной республике, где из-за атаки беспилотников погиб 21 человек.

    Иностранные репортеры посетили разрушенный луганский город после недавнего обстрела, передает РИА «Новости».

    Отвечая на вопрос телеканала RT об увиденном, неназванная сотрудница радиостанции RFI заявила: «Я думаю, что журналисты - не герои истории, и не им высказывать свое мнение». Она добавила, что репортерам следует оперировать исключительно фактами, а не личными чувствами.

    Корреспондентка также отказалась сравнивать разрушения с кинопостановкой. По ее словам, для выделения наиболее существенных деталей ей сначала необходимо изучить переведенные материалы. В ходе поездки она планирует рассказать лишь о самом факте приглашения от российского дипломатического ведомства и показанных на месте событиях.

    Спасатели МЧС извлекли из-под завалов колледжа в Старобельске тела 21 погибшего.

    Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о 65 раненых несовершеннолетних.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о прибытии в ЛНР более 50 иностранных репортеров.

    Ирландский журналист Чей Боуз побывал на месте удара по Старобельскому колледжу в ЛНР и назвал киевский режим террористическим.

    Представитель американской прессы Кристофер Хелали после посещения места удара ВСУ в Старобельске заявил о необходимости полного выполнения задач специальной военной операции.

    Журналистам показали обломки атаковавшего колледж в Старобельске БПЛА со Starlink.

    Комментарии (0)
    23 мая 2026, 17:45 • Новости дня
    Выжившие после атаки по Старобельску студенты рассказали о прицельных ударах БПЛА

    Выжившие после атаки по Старобельску студенты заявили о прицельных ударах БПЛА

    Tекст: Вера Басилая

    Выжившие при обстреле луганского общежития учащиеся рассказали, что ВСУ целенаправленно били дронами по учебному корпусу и общежитию, заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

    Украинские военные осуществили серию атак на учебный корпус и студенческое общежитие Старобельского профессионального колледжа в Луганской Народной Республике, заявила Лантратова в Max.

    «Выжившие студенты рассказывают, что дроны долго кружили над ними и били прицельно по общежитию! И это был не один удар и не два, а очень много», – написала российский омбудсмен.

    Число погибших от удара ВСУ по колледжу в Старобельске достигло 18 человек.

    Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник рассказал о неоднократных ударах тяжелых украинских беспилотников по студенческому общежитию в Старобельске.

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал целенаправленный обстрел здания с детьми военным преступлением.

    Комментарии (0)
    23 мая 2026, 15:46 • Новости дня
    МИД: Япония запретила журналистам освещать удар по Старобельску

    Захарова заявила о запрете Токио журналистам освещать удар по Старобельску

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Японии официально запретили аккредитованным репортерам участвовать в поездке на место недавнего удара Вооруженных сил Украины по колледжу в луганском Старобельске, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Российское внешнеполитическое ведомство получило информацию о блокировке поездки репортеров из азиатской страны, передает РИА «Новости». Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что профильная структура буквально запретила японским СМИ освещать ситуацию вокруг атакованного учебного заведения.

    Дипломат добавила, что журналисты CNN сослались на отпуска, назвав подобное поведение западных медиа проявлением их так называемой свободы слова.

    Министерство иностранных дел России организовало для иностранных журналистов поездку в Старобельск.

    Британская телекорпорация Би-би-си официально отказалась от посещения места трагедии.

    Число жертв обстрела ВСУ в Старобельске выросло до 12 человек.

    Президент Владимир Путин поручил Минобороны представить предложения ответа на удар ВСУ по Старобельску.

    Комментарии (0)
    24 мая 2026, 21:09 • Новости дня
    За время спасательной операции в Старобельске 15 раз объявляли угрозу новых ударов

    Tекст: Вера Басилая

    Во время разбора завалов разрушенного колледжа в Старобельске опасность новых атак объявлялась 15 раз на протяжении почти За 45 часов спасательной операции, сообщил глава Луганской народной республики Леонид Пасечник.

    Пасечник в Max раскрыл подробности работы экстренных служб. Спасательные мероприятия после жестокого обстрела местного образовательного учреждения продолжались 45 часов.

    «Это настоящее военное преступление против мирных граждан. 45 часов шла спасательная операция и 15 раз была опасность повторных ударов», – подчеркнул Пасечник.

    Глава ЛНР добавил, что ответственность за подобные проявления фашизма в 21-м веке навсегда ляжет на организаторов и исполнителей атаки. По его словам, республиканские власти приложат все возможные усилия для справедливого международного суда над виновными.

    Ранее Пасечник назвал удар по колледжу в Старобельске проявлением фашизма.

    В республике объявили два дня траура в память о погибших при атаке дронов в Старобельске.

    Омбудсмен Яна Лантратова сообщила о целенаправленных ударах украинских беспилотников по зданию с детьми.

    Комментарии (0)
    24 мая 2026, 15:13 • Новости дня
    Минздрав сообщил о состоянии пострадавших в Старобельске

    Минздрав: Восемь пострадавших при атаке на Старобельск остаются в больницах ЛНР

    Минздрав сообщил о состоянии пострадавших в Старобельске
    @ Pavel Klimov/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    После удара украинских войск по общежитию в луганском Старобельске восемь человек продолжают лечение в стационарах республики, один из раненых находится в крайне тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

    Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов рассказал о состоянии раненных при обстреле общежития в Старобельске, передает ТАСС. По его словам, пациенты обеспечены всей необходимой медицинской помощью в полном объеме.

    «В больницах Луганской народной республики на лечении остаются восемь пострадавших. Состояние одного из них остается крайне тяжелым, трое – в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней тяжести», – заявил представитель ведомства.

    Кузнецов также отметил, что лечение проходит при дистанционной консультативной поддержке специалистов из федеральных медицинских центров. Кроме того, 33 человека получили помощь амбулаторно.

    Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила о 60 раненых при ударе по колледжу.

    В результате атаки ВСУ на колледж в Старобельске погиб 21 человек.

    Комментарии (0)
    Главное
    Банк России заявил о необходимости избавления от карт Mastercard и Visa
    Вертолет Ка-226Т совершил первый испытательный полет
    ВСУ начали подготовку к круговой обороне в Волынской области
    Авианосец США Gerald R. Ford превратили в плавучую АЭС
    ЕС разочаровался в новом премьере Венгрии из-за России
    Сын российского миллиардера попал в рехаб после пьяного ДТП
    Над Москвой и областью решили запретить полеты для малой авиации

    Отсутствие ипотеки до неузнаваемости изменило рынок недвижимости

    Пару лет назад классическая ипотека была драйвером спроса на квартиры. Но даже снижение ключевой ставки с 21% до 14,5% не изменило ситуацию. Ипотека все еще не вернула себе человеческое лицо – и остается недоступной. Как выживают банки, застройщики и главное те, кто купил квартиру в рассрочку в надежде на снижение ипотечных ставок, но прогадал? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев наказан за Старобельск

    В ночь на 24 мая Вооруженные силы России нанесли массированный удар по территории Украины. Наблюдатели фиксируют значительный ущерб военной инфраструктуре в Киеве, однако точных данных до сих пор нет. Эксперты отмечают, что теракт ВСУ в луганском Старобельске продемонстрировал: диалог с Киевом возможен только на языке силы. Вразумит ли офис Владимира Зеленского одна из наиболее масштабных атак на Украину в рамках СВО? Подробности

    Перейти в раздел

    На гражданский самолет «Ладога» наденут погоны

    Похоже, найден рецепт решения одной из застарелых проблем российских Вооруженных сил – обновления легкой военно-транспортной авиации. Машина, которая создавалась для гражданских авиалиний – ТВРС-44, обретет новую жизнь в военном облике. Почему именно этот самолет выбран для выполнения данной задачи? Подробности

    Перейти в раздел

    Разоблачительница русофобских мифов повлияет на выборы президента США

    В отставку подал человек, разоблачивший сразу два крупнейших антироссийских мифа, которые еще не так давно насаждались Вашингтоном. Почему глава Нацразведки США Тулси Габбард не удержалась в администрации Трампа и какие последствия это будет иметь для всей американской политики? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США нашли Ирану нового лидера

      Как утверждает одна из главных газет Америки, в ходе военной операции против Ирана планировалось сделать новым руководителем этой страны экс-президента Махмуда Ахмадинежада, известного резко негативным отношением к США и Израилю. Как ни странно, похоже на правду.

    • Пашинян испугался мести России

      После того, как в цветах из Армении нашли паразитов, премьер-министр этой страны Никол Пашинян назвал Россию сверхдержавой, чьи интересы необходимо уважать. Неужели цветы так подействовали?

    • Британцы сняли санкции с РФ. А что случилось?

      В Евросоюзе признались, что снятие части санкций с России в исполнении Великобритании стало для них сюрпризом. То, что ЕС теперь мало кто уважает, на самом деле не сюрприз. Но что движет Лондоном?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Когда придет пенсия в июне 2026 года: график выплат, переносы из-за праздников и кому повысят пенсию

      Июнь 2026 года принесет пенсионерам не только долгожданное летнее тепло, но и изменения в привычном графике выплат. Из-за празднования Дня России (12 июня) часть пенсий будет перечислена досрочно. Кроме того, некоторые категории пенсионеров получат прибавку к ежемесячным выплатам. Разбираемся, кому ждать деньги раньше срока, когда их принесут почтальоны и кто может рассчитывать на повышение пенсии.

    • Что сеять и сажать в открытый грунт в июне 2026 года: сроки посадки овощей, зелени и благоприятные дни

      Июнь для дачников – не только время активного роста растений, но и важный месяц для повторных и поздних посевов. Многие ошибочно полагают, что к началу лета посевная уже закончена. На самом деле в июне еще можно успеть посадить многие овощи, зелень, корнеплоды и цветы, которые дадут полноценный урожай к концу сезона. Рассказываем, что именно стоит сеять в июне 2026 года, какие культуры хорошо переносят летнюю посадку и какие даты считаются благоприятными по лунному календарю.

    • Лунный календарь на июнь 2026 года: фазы Луны, благоприятные и опасные дни

      Июнь 2026 года – месяц, когда дачная и огородная активность достигает пика, а вместе с ней растет и интерес к тому, как фазы Луны влияют на посадки, самочувствие и повседневные дела. В этом материале – полный лунный календарь на июнь 2026: когда новолуние и полнолуние, в какие дни Луна растет, а в какие убывает, а также список благоприятных и неблагоприятных дат для садоводов, метеочувствительных людей и всех, кто планирует важные события.

    Перейти в раздел

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации