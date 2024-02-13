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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Новый агентский регламент ФИФА угрожает российскому футболу

    В России комиссионные агентов ограничены точно так же, как написано в регламенте ФИФА, но РФС совсем не торопится высказывать свое «фи» по поводу нововведений. А ведь повод бить тревогу есть.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Украинский конфликт заезжает в палату дома престарелых

    Судя по «индексу безопасности», опубликованному перед очередной Мюнхенской конференцией, людей беспокоит вовсе не Украина, а то, с чем они сталкиваются у себя дома: климатические проблемы и природные катастрофы, экономические проблемы – заработок и инфляция, миграция. Вот настоящая мировая повестка дня глазами так называемого простого человека.

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    Василий Авченко Василий Авченко Тихий океан готов вскипеть новыми Перл-Харборами

    Похоже, новый конфликт назрел не только в Европе, но и на Тихом океане, за гавани которого еще в XIX веке соперничали крупнейшие державы.

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    13 февраля 2024, 12:10 • Новости дня

    ФСБ предотвратила подрыв газовой трубы украинцем в Ленобласти

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Ленинградской области предотвращена попытка диверсии на газораспределительной станции, задержан подозреваемый, изъято пять взрывных устройств, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

    Украинские спецслужбы спланировали террористический акт на одном из объектов топливно-энергетической инфраструктуры, указали в ведомстве ТАСС.

    Подозреваемого задержали, им оказался иностранец, украинец по национальности. У него изъяли пять самодельных взрывных устройств, готовых к применению. Мужчина пытался заложить их на трубопроводном узле. Все самодельные бомбы обезвредили.

    Дело завели по статьям «Диверсия» и «Незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств».

    Ранее в Воронеже задержали белорусского гражданина по подозрению в поджоге тяговой электроподстанции в Туле по заданию спецслужб киевского режима.

    13 февраля 2024, 02:53 • Новости дня
    Банду украинцев приговорили к лишению свободы за похищение россиян

    Членов банды украинцев, похищавших россиян, приговорили к колонии на сроки от 9 до 19 лет

    Банду украинцев приговорили к лишению свободы за похищение россиян
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Мособлсуд приговорил участников преступного сообщества, в которое входили бывшие украинские силовики, похищавшие и убивавшие людей на территории России, к лишению свободы на сроки от девяти до 19 лет, сообщила Генпрокуратура.

    В суде было установлено, что с апреля 2014 года по октябрь 2019-го граждане Украины Игорь Мищенко, Андрей Байдала и Дмитрий Шиманский в Киеве создали преступное сообщество, в деятельность которого также были вовлечены Максим Пызин, Тимур Макаров, Сергей Дунаев, Денис Усенко, Эрвин Исмаилов, Эдуард Тавгорашвили, Андрей Кормич, Максим Мищенко, Евгений Мороз, Вадим Долгов и Оксана Капкаева, передает сообщение Генпрокуратуры ТАСС.

    По данным ведомства, банда была создана для «похищения граждан России с вывозом на территорию Украины, завладения их имуществом, совершения убийств».

    Так, в 2020 году члены банды в Челябинске похитили предпринимателя, отобрав у него электронно-вычислительную технику. С ее помощью фигуранты получили доступ к криптовалюте на счетах бизнесмена, похитив биткойны на сумму более 50 млн рублей.

    Также, по данным надзорного ведомства, члены преступной группы совершили покушение на похищение участника народного ополчения Донецкой народной республики (ДНР) и покушение на убийство сотрудника полиции ДНР, на его автомобиль которого они установили самодельное взрывное устройство.

    Ранее сообщалось, что установлены подозреваемые в нападении на прохожих на тюменских улицах и в торговом центре города. Ими оказались местные жители, двое из них учатся в школе с одним из потерпевших.

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    12 февраля 2024, 20:52 • Новости дня
    Украина попросила вернуть тела своих пленных с Ил-76

    Представитель ГУР МО Украины Юсов: Киев попросил Россию вернуть тела летевших на Ил-76 военнопленных ВСУ

    Украина попросила вернуть тела своих пленных с Ил-76
    @ СК РФ/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украина обратилась к России с просьбой о возвращении тел украинских военнопленных, находившихся на борту сбитого ВСУ в Белгородской области самолета Ил-76, заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны Андрей Юсов.

    Юсов телеканалу «Общественное» указал, что запросы России на возвращение тел военнослужащих, которые были на самолете Ил-76, подаются, передает РИА «Новости».

    Напомним, что секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что на сбитом украинскими военными Ил-76 над Белгородской областью якобы не было украинских же военнопленных. Он сделал это заявление после того, как New York Times опубликовала подтверждение уничтожения Ил-76 из американского ЗРК Patriot.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя заявление Данилова об отсутствии украинских военнопленных на сбитом Ил-76, отметила, что киевскому режиму следует вспомнить, был ли Валерий Залужный главкомом ВСУ.

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    12 февраля 2024, 16:44 • Новости дня
    Нарышкин рассказал о случаях перехода украинской элиты на сторону России

    СВР: Случаи перехода представителей украинской элиты на сторону России есть

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Опасения Запада о переходе представителей киевской элиты на сторону России оправданы, такие случаи уже есть, говорится в заявлении главы Службы внешней разведки России (СВР) Сергея Нарышкина, распространенном пресс-бюро службы.

    По его словам, в Вашингтоне и Лондоне стали опасаться предательства со стороны представителей киевской элиты, которые могут перейти на сторону будущих победителей, то есть России, и такие опасения вполне оправданы – первые уже пошли, передает ТАСС.

    Глава СВР пояснил, что соответствующие опасения оппонентов Москвы появились при обсуждении темы назначения «спецпосланника» Запада по Украине, а в расчет принимался тот факт, что в условиях, сложностей с проведением мобилизации, все более тяжелого положения на фронте и заминок с получением западной военной помощи украинцы начали сознавать неизбежность достижения Москвой целей СВО.

    Ранее член Сената США от правящей демпартии Крис Мерфи заявил, что, не получив поддержку с американской стороны, Украина может стать частью России.

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    12 февраля 2024, 13:51 • Новости дня
    Американский блогер показал подбитые украинские РСЗО HIMARS
    Американский блогер показал подбитые украинские РСЗО HIMARS
    @ TOMS KALNINS/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский блогер KeyStone Intel опубликовал в Сети фотографии поврежденных в ходе боевых действий на Украине ракетных систем залпового огня HIMARS, которые отправили на ремонт в США.

    Блогер сообщил, что у него, помимо опубликованных, есть и другие фото и видео поврежденных HIMARS.

    На снимках видны отверстия, характерные для осколочных повреждений металла, а также отсутствие колес и поврежденные кабины, отмечает «Царьград».

    Предположительно, установки будут ремонтировать на ремонтном заводе армии США Леттеркенни.

    Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал, что украинское командование использует установки РСЗО HIMARS как дежурное орудие на Краснолиманском направлении.

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    13 февраля 2024, 09:15 • Новости дня
    Российские военные ликвидировали элитного офицера ВСУ

    Рогов: Российские военные ликвидировали элитного офицера ВСУ Литюгу с позывным Хабиб

    Российские военные ликвидировали элитного офицера ВСУ
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные ликвидировали офицера ВСУ Андрея Литюгу с позывным Хабиб, сообщил председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате России Владимир Рогов.

    В своем Telegram-канале он указал, что в зоне спецоперации уничтожен офицер центра спецопераций ССО «Восток» – майор с позывным Хабиб, уроженец Сум не дожил несколько дней до своей 10-й годовщины участия в боях против Донбасса.

    Известно, что Литюга принимал активное участие в конфликте на Украине с 2022 года. Тогда он командовал группой спецназа ВСУ, которая захватывала город Балаклея. Впоследствии под контроль ВСУ попали и некоторые другие населенные пункты – Купянск и Изюм.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, зачем Киев ради США отправляет на убой элитный спецназ.

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    12 февраля 2024, 13:37 • Новости дня
    Глава МИД Украины попал в больницу после укуса собаки

    Главу МИД Украины Кулебу покусала собака, он попал в больницу

    Глава МИД Украины попал в больницу после укуса собаки
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба попал в больницу из-за нападения «большой чужой собаки», которую выгуливали без поводка.

    Кулеба в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признана в России экстремистской) разместил фото окровавленной ноги и сообщил, что после нападения собаки ему пришлось обратиться в больницу, передает ТАСС.

    С кем Кулеба гулял, он не уточнил. Известно, что у него несколько собак дома.

    Ранее в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону (включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) глава МИД Украины заявил, что его дети, родители и собаки покинули страну сразу после начала боевых действий 24 февраля.

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    12 февраля 2024, 14:46 • Новости дня
    В Киеве усмотрели угрозу Украине в интервью Путина Такеру

    Советник главы офиса Зеленского Лещенко назвал интервью Путина Такеру опасным для Украины

    В Киеве усмотрели угрозу Украине в интервью Путина Такеру
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону несет угрозу для Украины, так как оно может повлиять на общественное мнение и политиков США, заявил советник главы офиса украинского президента Сергей Лещенко.

    Он заявил, что это интервью не стоит недооценивать. По мнению Лещенко, оно будет влиять на избирателей США тем, что конфликт надо остановить путем прекращения помощи Украине, передает ТАСС.

    Политик считает, что интервью Путина «является очень опасным в руках умелых пропагандистов».

    При этом Карлсону это интервью может помочь «пройти кастинг», чтобы в будущем претендовать на роль вице-президента США в случае победы Дональда Трампа на выборах. «Если он помогает Трампу в создании необходимого общественного мнения в Америке, это уже первая роль, которую он выполнил для прохождения этого кастинга», – считает Лещенко.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что интервью Путина Карлсону прорвало информационную блокаду Запада.

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    13 февраля 2024, 04:23 • Новости дня
    Пленный разведчик ВСУ рассказал о тяжело раненных в госпиталях Запорожья

    Пленный разведчик ВСУ рассказал о тяжело раненных в госпиталях на запорожском направлении

    Tекст: Денис Тельманов

    Взятый в плен российскими бойцами украинский разведчик Дмитрий Руденко рассказал, что в госпиталях на запорожском направлении находится большое число раненых, среди которых есть иностранные наемники.

    По его словам, у пострадавших встречаются очень тяжелые ранения от минометных выстрелов и осколков артиллерийских снарядов, передает ТАСС.

    Не смотря на то, что Руденко часто встречал в госпиталях наемников-иностранцев, он затруднился сказать, из каких стран они приехали на Украину.

    Руденко рассказал, что его мобилизовали на фронт и провели обучение на одном из украинских полигонов.

    Перед тем, как попасть в плен, Руденко успел сделать только два разведвыхода, причем, во время первого он получил ранения, а в ходе второго попал в плен.

    Ранее сообщалось, что погибших бойцов ВСУ объявляют пропавшими без вести, чтобы не забирать их тела с поля боя. В сложившейся ситуации украинские военнослужащие предпочитают сдаваться в плен.

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    12 февраля 2024, 16:36 • Новости дня
    Во Франции призвали к прекращению помощи Украине

    Французский политик Филиппо: Необходимо срочно прекратить помощь Украине и начать переговоры

    Tекст: Дарья Григоренко

    Необходимо прекратить поддержку президента Украины Владимира Зеленского и начать переговоры, заявил лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Как указал Филиппо в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), необходимо перестать быть «посмешищами и платить еще больше Украине Зеленского». По его словам, США уже перестали выделять средства и просят Евросоюз взять на себя эту ответственность, пишут «Известия».

    Он напомнил, что в результате ЕС объявил о выделении Украине 50 млрд евро, а во Франции некоторые политики даже хотят создать «фонд сбережений» для Киева. «Хватит! Давайте прекратим все это и договоримся о мире! Срочно!» – написал политик.

    Напомним, ЕС согласовал выделение 50 млрд евро Украине на четыре года. Венгрия неоднократно блокировала решения о финансировании Киева, однако в результате давления и шантажа Будапешт проголосовал положительно.

    При этом газета Politico назвала этот пакет помощи «жалкими грошами», отметив, что в масштабах проблем, с которыми сталкивается Украина, сумма в 50 млрд евро, выделенная Евросоюзом до 2027 года, является мизерной.

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    13 февраля 2024, 09:23 • Новости дня
    Володин объяснил, почему Россия не может согласиться на «обмен костями» с Украиной

    Tекст: Ольга Никитина

    Обсуждать обмен останков бывшего премьер-министра Российской империи Петра Аркадьевича Столыпина на похороненных украинских деятелей кощунственно, и согласиться на подобное невозможно, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    Володин в своем Telegram-канале рассказал, что на Столыпина было совершено 11 покушений. «В завещании, которое Петр Аркадьевич написал задолго до смерти, было наказано: «Я хочу быть погребенным там, где меня убьют», – написал спикер Госдумы, отметив, что близкие исполнили желание покойного: местом захоронения стала Киево-Печерская лавра – в Киеве, где он был застрелен.

    На это решение, как подчеркнул Володин, не покушались ни во времена советской власти, ни в 1990–2000-е годы – многочисленные сменяющиеся правители Украины. Однако захватившие власть в Киеве нацисты не испытывают уважения к тем, кто жертвовал собой и благодаря кому они живут, подчеркнул он.

    Володин в этой связи напомнил, что одна из целей СВО – денацификация Украины. И теперь, отметил он, многие поймут, о ком идет речь.

    «Скоро эти выродки будут готовы обменивать прах своих дедов и прадедов, которые погибли, защищая свою страну от фашизма, дали возможность жить нынешнему поколению», – написал спикер нижней палаты российского парламента.

    Режим Зеленского, по словам Володина, переписывает историю, запрещает русский язык, предает веру, перечеркивает все былые ценности и разрушает на Украине все, что было когда-то.

    «Задача по денацификации киевского режима имеет принципиальное значение как для жителей России, так и Украины», – заключил Володин.

    Ранее на Украине заявили, что останки бывшего председателя Совета министров России в 1906–1911 годах Петра Столыпина, похороненного на территории Киево-Печерской лавры, нужно внести в список обмена с Россией.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, это лишь подчеркивает то, что Киев является русским городом.

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    12 февраля 2024, 12:54 • Новости дня
    Экономист: Поляки будут все чаще выходить с болгарками против украинского зерна

    Экономист Лизан: Украина будет все реже экспортировать зерно через Польшу

    Экономист: Поляки будут все чаще выходить с болгарками против украинского зерна
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Анастасия Куликова

    Польские фермеры продолжают выступать против украинского зерна. Акция, в ходе которой они болгарками вскрыли фуры, объясняется в том числе отсутствием возможных последствий. Стоит ожидать, что в Киеве закроют глаза на этот инцидент, а поляки продолжат подобные акции. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал экономист Иван Лизан.

    «Протесты фермеров стали общеевропейской проблемой. На этом фоне особенно отличаются поляки, которые перешли к более активным действиям: они теперь не просто блокируют украинские фуры, но и высыпают зерно из грузовиков», – отметил экономист и политолог Иван Лизан. 

    Он объяснил акцию фермеров двумя причинами. «Во-первых, поток продовольствия с Украины до сих пор окончательно не перекрыт. Украинская сельхозпродукция по-прежнему поступает на польский рынок, а это – один из основных факторов, который вызывает недовольство у аграриев», – пояснил собеседник.

    «Во-вторых, поляки понимают, что наказание за содеянное не последует», – продолжил Лизан. При этом украинское руководство, вероятно, ограничится лишь риторическими выпадами, считает политолог. «Киев в очередной раз «утрется». У него попросту нет вариантов для ответных мер. Страны находятся в разных «весовых категориях», – уточнил Лизан.

    По его мнению, хотя власти Украины и закроют глаза на инцидент, они будут все реже использовать маршруты экспорта зерна через Польшу. «Тонна зерна на мировом рынке стоит в районе 250 долларов. По оценке украинских водителей, с каждого фургона на дорогу высыпалось не менее трех тонн. То есть Киев потерял около 750 долларов с машины. К этой сумме нужно прибавить потерянное время и некоторые другие затраты. Если подобные акции будут происходить регулярно, то украинские производители могут и вовсе отказаться от этого маршрута», – допускает собеседник.

    «Уже сейчас основной объем продукции идет через Румынию. Там и условия получше, и границу не блокируют, и порт ближе», – перечислил спикер. Экономист не исключает, что акции поляков в отношении украинского зерна продолжатся до тех пор, пока не будут выполнены все их требования. «Пока фермеры бастуют, польские власти будут «бодаться» с евробюрократией, поскольку вопрос из экономической плоскости окончательно перешел в политическую», – заключил Лизан.

    Ранее польские фермеры, протестующие против ввоза украинского зерна в Евросоюз, вскрыли фургоны с агропродукцией. Инцидент произошел утром 11 февраля возле пункта пропуска «Ягодин – Дорохуск». Представитель полиции Хелма Ева Чиж рассказала, что три грузовика, за рулем которых были граждане Украины, въехали в Польшу после прохождения таможенных процедур. Протестующие не дали им продолжить движение и болгарками открыли полуприцепы, уточняет RMF24.

    На фото, которые разместил один из организаторов протестов, видно, что кучи зерна рассыпаны прямо на дороге. Причем одну из насыпей накрыли флагом Евросоюза, посадив сверху куклу с лицом, напоминающим замминистра сельского хозяйства и продовольствия Польши Михала Колодзейчака.

    На Украине акцию поляков уже назвали подлостью. «Назовем вещи своими именами. На этом фото – украинское зерно, которое высыпали польские, а на самом деле пророссийские провокаторы, из украинских грузовиков. Псевдоблокада на границе продолжается», – приводит слова мэра Львова Андрея Садового РИА «Новости».

    Напомним, в прошлую пятницу начался общепольский протест фермеров. Они перекрывают дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Одним из главных постулатов фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции с Украины.

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    13 февраля 2024, 01:47 • Новости дня
    Карлсон исключил победу Украины в конфликте с Россией

    Журналист Такер Карлсон исключил победу Украины в конфликте с Россией даже при возобновлении помощи Запада

    Карлсон исключил победу Украины в конфликте с Россией
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Украина даже с помощью западных стран не сумеет одержать верх в конфликте с Россией, заявил американский журналист Такер Карлсон, ставший всемирно известным после интервью с президентом России Владимиром Путиным.

    «Украина не сможет победить в конфликте с Россией, украинские военные не смогут даже при поддержке Запада в сотни миллиардов долларов вытеснить российскую армию из районов Восточной Украины», – заявил Карлсон, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что у Украины нет промышленного потенциала, при этом он отметил, что такая же ситуация у НАТО и у США. Кроме того, население России на 100 млн человек больше, чем у Украины.

    «Это означает, что дальнейшая поддержка украинских военных со стороны Запада означает только больше погибших украинцев и дальнейшую деградацию западной экономики в США и особенно в Германии», – подчеркнул Карлсон.

    Ранее Карлсон рассказал о готовности Путина к компромиссу по Украине.

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    12 февраля 2024, 20:43 • Новости дня
    Небензя рассказал об упущенной Киевом возможности вернуть Донбасс

    Tекст: Валерия Городецкая

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Донбасс мог вернуться в состав Украины по итогам реализации Минских соглашений, но Киев не предпринял для этого никаких действий.

    «Реализация Минского комплекса мер была лучшим сценарием урегулирования внутриукраинского конфликта. Ведь по итогам реализации Минских соглашений Донбасс вернулся бы на Украину, если бы Украина хоть что-нибудь для этого сделала», – сказал Небензя в ходе созванного Россией заседания Совета Безопасности ООН по Украине, передает ТАСС.

    В первую очередь для этого Украине нужно было стать «цивилизованной страной, где в равной степени уважаются права всех, без какой-либо дискриминации по политическому, языковому или национальному принципу», подчеркнул постпред.

    Ранее сообщалось, что Россия созвала Совбез ООН по Украине в годовщину Минских соглашений.

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    12 февраля 2024, 14:28 • Новости дня
    Российские войска улучшили положение на Донецком и Краснолиманском направлениях
    Российские войска улучшили положение на Донецком и Краснолиманском направлениях
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России в последние сутки на Донецком направлении заняли лучшие позиции и рубежи, Южная группировка отразила 13 атак украинских штурмовиков, сообщило Министерство обороны.

    Отражены атаки штурмовых групп 42-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 81-й аэромобильной бригад ВСУ и 112-й бригады теробороны у Богдановки, Георгиевки (ДНР) и Белогоровки (ЛНР), сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Украинская сторона потеряла до 240 человек, танк, две американские артиллерийские системы М777 и гаубицу Д-20. Уничтожены два полевых склада артиллерийских боеприпасов.

    На Краснолиманском направлении группировка «Центр» также улучшила положение по переднему краю и отразила две атаки штурмовиков 60-й и 63-й механизированных бригад ВСУ у Ямполовка (ДНР) и Червоной Дибровы (ЛНР).

    Там украинская сторона потеряла до 290 человек, четыре бронемашины и девять автомобилей.

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» отразила три атаки подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ и 127-й бригады теробороны у Водяного (ДНР) и Приютного (Запорожская область).

    ВСУ потеряли более 165 человек и гаубицу Д-30.

    На Купянском направлении Западная группировка отразила три атаки украинских штурмовиков 43-й механизированной, 25-й воздушно-десантной бригад у Тимковки и Синьковки (Харьковская область). ВСУ потеряли до 60 человек, два пикапа и САУ «Гвоздика».

    На Херсонском направлении поражены подразделения 35-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны у Токаревки и Михайловки (Херсонская область). ВСУ потеряли до 70 человек. При контрбатарейной борьбе поражены САУ «Гвоздика», буксируемая пушка «Гиацинт-Б» и гаубица Д-30.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили живую силу и военную технику ВСУ в 109 районах. Средства ПВО уничтожили 33 украинских дрона.

    С начала СВО уничтожено: 570 самолетов, 265 вертолетов, 12 229 дронов, 464 ЗРК, 14 964 танка и других бронемашин, 1218 машин РСЗО, 8020 орудий полевой артиллерии и минометов.

    Коментарии (6)
    13 февраля 2024, 08:19 • Новости дня
    На Украине предупредили о рискованных операциях Сырского

    Экс-замминистра Тука: Сырский проведет для Зеленского рискованные операции ВСУ

    Tекст: Ольга Никитина

    У президента Украины Владимира Зеленского есть запрос на «медийные победы», ради этого новый главком ВСУ Александр Сырский может осуществить несколько крайне опасных операций, считает бывший замминистра по делам внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

    Тука в эфире YouTube-канала «Сейчас» заявил, что Сырский «может провести какие-то рискованные спецоперации», поскольку он намерен исполнять приказы президента Украины Владимира Зеленского «с большой точностью», передает канал «360».

    В результате таких операций, по мнению украинского политика, ВСУ могут столкнуться с «очень негативными последствиями».

    Ранее СМИ сообщали, что ВСУ планируют задействовать одну из лучших бригад, чтобы удержать линию фронта в Авдеевке «даже высокой ценой».

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Сырский отправил в Авдеевку отборных нацистов.

    Коментарии (9)
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    Чем удивит российская экономика в 2024 году

    Российская экономика растет выше среднемировых темпов, инфляция продолжает снижаться, бюджет страны радует, доходы не от нефти и газа растут, заявил президент Владимир Путин. Что ждет российскую экономику в 2024 году? Удастся ли продолжить положительные тренды прошлого года? Подробности

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    Запад от бессилия ополчился на интервью Путина

    Британский премьер Риши Сунак и канцлер ФРГ Олаф Шольц резко высказались об интервью президента России Владимира Путина. По их мнению, российский лидер «высмеял реальные действия РФ на Украине», а некоторые аспекты беседы «смехотворны». При этом никаких доказательств своей точки зрения они не предоставили. Почему европейские лидеры прибегли к такой риторике и о чем это говорит? Подробности

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    Сырский отправил в Авдеевку отборных нацистов

    В Сети появились данные о переброске в Авдеевку лучших штурмовиков ВСУ. Речь идет о 3-й штурмовой бригаде, основу которой составляют неонацисты из «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в РФ). Почему именно их отправляют на этот участок фронта и какие военно-политические цели в данном случае преследует противник? Подробности

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    Армянскую разведку нацеливают на борьбу с «пророссийским влиянием»

    Армения приступила к активному формулированию специальной службы, без которой сложно представить дееспособное государство, – внешней разведки. Почему такого органа у Армении раньше не было, будет ли возможным сотрудничество российской и армянской разведок – и как на этом фоне выглядит деятельность других подобных служб стран постсоветского пространства? Подробности

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    Удар ВСУ по Лисичанску вынуждает Россию двигать фронт за Днепр

    ВСУ вновь атаковали мирное население Донбасса. На этот раз в результате ракетного удара погибли 28 жителей Лисичанска в ЛНР. Эксперты отмечают – Украина планомерно пытается запугивать тех, кто когда-то выступил против киевских властей. Как России обезопасить новые регионы и почему западные страны становятся непосредственными соучастниками военных преступлений офиса Зеленского? Подробности

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    • Украина предложила России обмен костями

      Светское руководство Киево-Печерской лавры, назначенное украинскими властями, предложило эксгумировать тело премьер-министра Российской империи Петра Столыпина и передать его Москве «на обмен». Что Украина хочет взамен? И как относиться к таким идеям?

    • Вместо украинцев воюют колумбийцы

      В США сообщают об активной вербовке боевиков, которую представители Украины ведут в Латинской Америке. Особенно охотно на призывы Киева откликаются в Колумбии, граждане которой сотнями едут на фронт. Но почему именно Колумбии?

    • ВСУ возглавил «мясник»

      Новый главком ВСУ Александр Сырский, которого президент Украины Владимир Зеленский назначил на место Валерия Залужного, потерпел свое первое поражение в новой должности. На генерала, известного как «мясник», обрушились западные СМИ, припомнив ему огромные боевые потери, понесенные ради удовлетворения капризов Зеленского.

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    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

    • Достижения российского здравоохранения

      За последние 20 лет в России существенно улучшились ключевые показатели, по которым оценивают эффективность медицины – продолжительность жизни и младенческая смертность. Об этом и других достижениях российского здравоохранения – в нашей инфографике.

    • Меры социальной поддержки детям участников спецоперации

      Целая серия федеральных и региональных льгот введена государством для поддержки не только самих участников СВО, но и членов их семей – и детей в первую очередь. О ключевых мерах подобного рода – в нашей инфографике.

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    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

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