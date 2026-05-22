Постпредство России потребовало от ООН осудить удар по колледжу в Старобельске
Постоянное представительство России в Женеве призвало ООН отреагировать на атаку украинских вооруженных сил по образовательному учреждению в Старобельске.
Российские дипломаты обратились к Верховному комиссару по правам человека Фолькеру Тюрку с призывом дать оценку действиям Киева, передает ТАСС. В ведомстве настаивают на публичной реакции управления на обстрел колледжа в Старобельске.
«Требуем от Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка и возглавляемого им управления, а также от соответствующих специальных процедур СПЧ найти в себе силы публично осудить новый удар киевского режима», – подчеркнули в диппредставительстве.
Представители ведомства отметили, что отсутствие реакции со стороны правозащитников приравнивается к соучастию в преступлениях против мирного населения. Дипломаты решительно осудили террор в отношении жителей России и выразили соболезнования семьям погибших.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал неминуемое наказание для виновных в обстреле учебного заведения.
Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила украинских военных в прицельных ударах по детям.
Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник назвал атаку беспилотников на колледж в Старобельске военным преступлением.