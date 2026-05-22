Сихарулидзе пожелал сыну Плющенко реализовать себя в сборной Азербайджана
Президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе подтвердил правомерность смены спортивного гражданства Александром Плющенко.
Мальчик не нарушил регламент при переходе в иностранную национальную команду, передает ТАСС.
«Саша Плющенко – юный парень, он не состоит в сборной и не участвовал активно во всероссийских соревнованиях. Он несовершеннолетний, поэтому решение принимают родители, и после получения им азербайджанского паспорта мы легитимно дали возможность выступать за другую страну», – заявил руководитель.
Также функционер назвал главной задачей возвращение отечественных фигуристов на международную арену. По его словам, федерация намерена за четыре года подготовить сильную команду к Олимпийским играм 2030 года, поскольку прогрессировать можно лишь в условиях мировой конкуренции.
На отчетно-выборной конференции 49-летний Антон Сихарулидзе был единогласно переизбран на пост главы ФФККР. Он оказался единственным кандидатом на эту должность. Ранее функционер руководил организацией с февраля 2025 года.
В апреле 2023 года он был назначен исполняющим обязанности президента федерации после смерти олимпийского чемпиона в танцах на льду Александра Горшкова, занимавшего этот пост с июня 2010 года.
Сихарулидзе 49 лет. Вместе с Еленой Бережной он стал олимпийским чемпионом в парном катании на Играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Федерация фигурного катания на коньках России одобрила смену спортивного гражданства 13-летнего Александра Плющенко.
Депутат Госдумы Светлана Журова связала волну критики данного перехода с высокой популярностью звездной семьи.
В прошлом году Международный союз конькобежцев отказал другой воспитаннице академии Евгения Плющенко Веронике Жилиной в переходе в сборную Азербайджана.