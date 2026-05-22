    Тимофей Бордачёв Россия и Китай дружат для мирового порядка

    Отношения России, Китая и США представляют собой сейчас баланс сил для поддержания даже хрупкого мира. Авторами этой системы являются Москва и Пекин, а Вашингтон остается необходимым, хотя и неприятным на вкус, ингредиентом.

    Игорь Мальцев Культурные коды хранятся в семье

    По идее, уже все должно было разлететься на куски беспамятства и хаоса. Но мы же все тут. Мы сидим за столом и празднуем девяностый день рождения мамы-блокадницы. Нас всех что-то держит, кроме обычных семейно-племенных отношений. Нас – в масштабах всей страны, не только этого стола.

    Ирина Алкснис Времена интернет-вольницы закончились

    За разборками государств и цифровых гигантов идет необратимый процесс встраивания интернета в общее национальное пространство с государственным контролем над ним. Для нас – людей, привыкших и помнящих интернет-вольницу нулевых, текущие инновации вызывают как минимум неудовольствие и дискомфорт.

    22 мая 2026, 08:30 • Политика

    Россия возвращает права сотням тысяч русских за рубежом

    Россия возвращает права сотням тысяч русских за рубежом
    @ Дмитрий Рогулин/ТАСС

    Tекст: Геворг Мирзаян

    Российское посольство в Молдавии назвало дату, с которой жители Приднестровья смогут оформлять гражданство РФ в упрощенном порядке. Ранее соответствующее решение Москвы вызвало резкую критику со стороны Кишинева. Тем самым он изобличил себя в политическом лицемерии – и не только потому, что почти все молдавское руководство является гражданами соседней Румынии.

    «Прием по вопросу приобретения российского гражданства на основании указа президента Российской Федерации В.В. Путина от 15.05.2026 № 330 начнется 25 мая с.г. Коллектив посольства приложит все возможные усилия для обеспечения стабильного и оперативного приема», – заявили в российской дипломатической миссии. Консульское обслуживание в Тирасполе ведет выездной пункт посольства России в Молдавии.

    Указ был подписан, как сказано в документе, «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права». Данным решением существенно упрощается процедура получения гражданства жителями Приднестровья. Самопровозглашенной, отделившейся от Молдавии республики, которая десятилетия отстаивает право на свою русскую самобытность и принадлежность к Русскому миру.

    «В Приднестровье находится самое большое сообщество граждан России, проживающих за рубежом», – объясняет газете ВЗГЛЯД бывший замминистра иностранных дел Приднестровья, старший преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Шорников.

    Речь о 220 тыс. человек, обладающих гражданством Российской Федерации и еще примерно стольких же людях, которые не имеют российского паспорта, но при этом являются русскими по духу. Для понимания, в 2006 году за вступление в состав РФ на референдуме высказалось 97% жителей республики.

    И проживают все эти люди в очень непростых условиях. Дело в том, что территория самопровозглашенной республики зажата между Молдавией и Украиной. Оба сопредельных государства устроили приднестровцам самую настоящую блокаду – Молдавия с 2006 года, а Украина с начала СВО. Их цель – удушить Приднестровье и заставить республику безоговорочно и на нелепых условиях интегрироваться назад в Молдавию, выгнать оттуда российских миротворцев и тем самым отторгнуть эту часть Русского мира.

    Для этого Кишинев идет не только на экономические меры (с 1 июня 2026 года молдавский парламент вводит новые налоги для приднестровских предприятий), не только ограничивает въезд и выезд граждан Приднестровья, но и проводит насильственную паспортизацию жителей региона. «Ситуация такова, что десятки тысяч граждан не обладают никаким гражданством, кроме приднестровского», – объясняет президент Приднестровья Вадим Красносельский. Но по понятным причинам с таким удостоверяющим личность документом они не могут никуда выехать за пределы республики. При этом получить свободно приднестровцы могут либо молдавский, либо румынский паспорт. С российским же возникают сложности.

    «Получение российского паспорта без наличия прямых родственников или без проживания на протяжении нескольких лет в России превращалось в многолетний бюрократический процесс»,

    – дополняет Игорь Шорников. Таковы требования российского Закона о гражданстве. Отсюда и ситуация, когда российским гражданством обладает лишь половина жителей Приднестровья.

    Именно поэтому теперь такие ограничения для приднестровцев сняты. «Принятие данного указа назрело уже давно и является сугубо гуманитарным шагом навстречу чаяниям многих приднестровцев», – пояснила представитель МИД Мария Захарова. Она добавила, что растущий интерес к российскому гражданству во многом вызван дикой и безответственной политикой властей Молдавии и киевского режима.

    «Так сложилась ситуация, что в Приднестровье десятки тысяч граждан не имеют никакого гражданства, кроме приднестровского»,

    объясняет глава непризнанной республики Вадим Красносельский. По его словам, молдавские власти отказывают уроженцам региона по политическим и иным причинам. Кроме того, еще одной проблемой является лишение Кишиневом некоторых жителей Приднестровья молдавских паспортов с последующей высылкой неугодных лиц. Новый порядок выдачи российских документов призван решить эти сложности исключительно гуманитарным путем и избавить людей от постоянного страха. Фактически сотням тысяч русских людей возвращают их гражданские права – права гражданина России.

    Теперь кандидатам на получение гражданства из числа приднестровцев не обязательно постоянно проживать на территории России в течение пяти лет и иметь ВНЖ – что абсолютно логично, учитывая, что жители приднестровцы находятся по факту в транспортной блокаде со стороны Молдавии и Украины.

    Кроме того, им теперь не нужно владеть русским языком. И дело тут не в том, что они его не знают – в Приднестровье русский язык фактически является государственным. А потому, что они – в силу нахождения вне территории РФ и в состоянии блокады – не могут пройти соответствующие экзамены в специализированных российских структурах на знание русского языка. И по той же причине они не обязаны «знать историю России и основы законодательства Российской Федерации».

    По сути, для получения российского гражданства достаточно быть зарегистрированными в Приднестровье.

    Причем закон позволяет выдавать гражданство в облегченном формате еще и детям, оставшимся по разным причинам без попечения родителей, а также действующим сотрудникам силовых структур Республики (российский закон о гражданстве запрещал его выдачу тем, кто состоит «на военной службе, службе в органах безопасности или правоохранительных органах иностранного государства»).

    Некоторые сложности все равно останутся. Хотя бы потому, что Молдавия всячески препятствует работе посольства и консульства РФ на территории Приднестровья. Но с российской стороны все бюрократические формальности будут сняты. «Приднестровцы четко осознали, что Россия при них не забывает, что Россия будет их защищать во что бы то ни стало», – говорит Игорь Шорников. Тем более сейчас, на фоне все более агрессивного поведения Кишинева.

    «Высоко ценим то обстоятельство, что решение президента России принято в период, когда Приднестровье сталкивается с беспрецедентным блокадным давлением и развязанной против него экономической агрессией со стороны Молдовы», – говорится в заявлении МИД Приднестровья.

    Ну и, наконец, решение Москвы стало сигналом Молдавии. По словам Игоря Шорникова, Россия на протяжении десятилетий со всем вниманием относилась к теме сохранения территориальной целостности Молдавии. Однако за последние годы режим Майи Санду вел себя крайне неуважительно по отношению к России. «Россия не хочет пока действовать жестко в отношении Молдовы, и этот закон должен показать Кишиневу, что лучше бы Санду остановиться сейчас, потому что дальше будут другие действия», – считает эксперт.

    Сама Санду, конечно, останавливаться не желает. Она уже раскритиковала решение Москвы и заявила о том, что причиной выхода этого указа стала нужда России в «большем количестве людей для отправки на войну в Украину».

    Президенту Молдавии не стоит, во-первых, путать Россию с Украиной. Это на Украине людей отправляют на войну – обычно предварительно избив, засунув в машину, и, в случае невозможности родственников выкупить «мобилизованного», отправив его в учебку на пару дней. В России же в зону спецоперации отправляются добровольно, и затруднений с набором добровольцев не испытывают.

    Во-вторых, не стоит путать Приднестровье и Молдавию. Выступая против добровольного обретения жителями Приднестровья российского гражданства, Санду должна помнить, что сама она – президент якобы суверенной Молдавии – является гражданкой Румынии. Как и глава ее кабмина, председатель парламента, судьи Верховного Суда, а также значительная часть политической элиты Молдавии.

    Более того – в Румынии тоже существует особый, упрощенный порядок предоставления гражданства жителям Молдавии (а значит, и Приднестровья).

    Для этого молдаванам не нужно проживать в Румынии, иметь источник дохода или сдавать экзамен на знание языка. Для них создана так называемая программа репатриации, по которой им нужно доказать, что кто-то из их предков жил на этой территории в период, когда Молдавия была в составе Румынии (с 1918-го и до 1940 года). При этом отказываться от молдавского паспорта не нужно. Схема работает с 1991 года, наиболее активно с 2009-го (когда румынские власти упростили процедуры). И в целом более миллиона молдаван уже оформили румынское гражданство.

    Более того, критикуя Россию за якобы намерение поглотить Приднестровье (о чем Москва никогда не говорила), Санду забывает о своих собственных словах в поддержку присоединения Молдавии к Румынии. Точнее, поглощении Молдавии Румынией (так называемой «унии»).

    «Санду спокойно готова пожертвовать молдавской государственностью, но при этом сильно боится того, что Россия будет защищать интересы людей, которые избрали для себя российский геополитический вектор», – говорит Игорь Шорников. И, к ужасу Санду, таких людей немало – причем не только в Приднестровье, но и в Молдавии. Если бы там были проведены честные выборы, то гражданка Молдавии точно не возглавляла бы это якобы независимое государство.

