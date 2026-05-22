Теоретически есть три варианта снятия санкций для физических и юридических лиц: административный, судебный, законодательный. Но все три – это индивидуальная стратегия защиты в рамках навязанных правил чужой административно-судебной системы. Если действовать в такой логике, то те, кто санкции применил, уже победил.0 комментариев
Генсек НАТО поддержал отправку пяти тысяч американских солдат в Польшу
Рютте одобрил решение Трампа перебросить пять тысяч военных США в Польшу
Руководство Североатлантического альянса приветствовало планы Вашингтона по переброске на польскую территорию дополнительного контингента из пяти тысяч военнослужащих.
Генеральный секретарь альянса Марк Рютте поприветствовал планы президента США Дональда Трампа направить пять тысяч американских военнослужащих на польскую территорию, передает РИА «Новости».
«Конечно, я очень рад вчерашнему объявлению», – заявил политик журналистам перед началом заседания глав внешнеполитических ведомств стран блока в Швеции.
Глава организации уточнил, что проработкой всех деталей предстоящей операции по развертыванию сил занимаются военные специалисты. Ранее американский лидер публично рассказал о намерении усилить группировку в республике дополнительным контингентом.
При этом издание Defense News со ссылкой на неназванного армейского чиновника сообщало об отмене отправки в Польшу второй бронетанковой бригады первой кавалерийской дивизии. Данное подразделение насчитывает более 4 тыс. солдат и располагает соответствующим оборудованием. Причины такого решения не раскрывались.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США объявил о решении направить 5 тыс. американских солдат в Польшу.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс допустил перенаправление 4 тыс. военнослужащих в другое европейское государство. До этого американская армия отменила отправку бронетанковой бригады на польскую территорию.