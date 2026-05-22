    Россия возвращает права сотням тысяч русских за рубежом
    Бабкина: Кому не нравится Россия – пускай отравится
    Ядерные учения Москвы и Минска призваны остудить горячие головы в НАТО
    В Европарламенте раскрыли тайное прозвище Каллас
    В результате удара ВСУ по колледжу в Старобельске пострадали 35 детей
    ФРГ заявила о готовности возглавить НАТО
    Российские военные сбили украинскую «Мару» новым многоразовым дроном
    На Украине бесследно исчезли около 300 колумбийских наемников
    Ученый раскрыл причину массового падения спутников Starlink Илона Маска
    Михаил Зайцев Михаил Зайцев Как бизнесу перестать глотать пыль от санкций

    Теоретически есть три варианта снятия санкций для физических и юридических лиц: административный, судебный, законодательный. Но все три – это индивидуальная стратегия защиты в рамках навязанных правил чужой административно-судебной системы. Если действовать в такой логике, то те, кто санкции применил, уже победил.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия и Китай дружат для мирового порядка

    Отношения России, Китая и США представляют собой сейчас баланс сил для поддержания даже хрупкого мира. Авторами этой системы являются Москва и Пекин, а Вашингтон остается необходимым, хотя и неприятным на вкус, ингредиентом.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Культурные коды хранятся в семье

    По идее, уже все должно было разлететься на куски беспамятства и хаоса. Но мы же все тут. Мы сидим за столом и празднуем девяностый день рождения мамы-блокадницы. Нас всех что-то держит, кроме обычных семейно-племенных отношений. Нас – в масштабах всей страны, не только этого стола.

    22 мая 2026, 09:35 • Новости дня

    Генсек НАТО поддержал отправку пяти тысяч американских солдат в Польшу

    Рютте одобрил решение Трампа перебросить пять тысяч военных США в Польшу

    Tекст: Мария Иванова

    Руководство Североатлантического альянса приветствовало планы Вашингтона по переброске на польскую территорию дополнительного контингента из пяти тысяч военнослужащих.

    Генеральный секретарь альянса Марк Рютте поприветствовал планы президента США Дональда Трампа направить пять тысяч американских военнослужащих на польскую территорию, передает РИА «Новости».

    «Конечно, я очень рад вчерашнему объявлению», – заявил политик журналистам перед началом заседания глав внешнеполитических ведомств стран блока в Швеции.

    Глава организации уточнил, что проработкой всех деталей предстоящей операции по развертыванию сил занимаются военные специалисты. Ранее американский лидер публично рассказал о намерении усилить группировку в республике дополнительным контингентом.

    При этом издание Defense News со ссылкой на неназванного армейского чиновника сообщало об отмене отправки в Польшу второй бронетанковой бригады первой кавалерийской дивизии. Данное подразделение насчитывает более 4 тыс. солдат и располагает соответствующим оборудованием. Причины такого решения не раскрывались.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США объявил о решении направить 5 тыс. американских солдат в Польшу.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс допустил перенаправление 4 тыс. военнослужащих в другое европейское государство. До этого американская армия отменила отправку бронетанковой бригады на польскую территорию.

    21 мая 2026, 11:42 • Новости дня
    Эксперт оценил запрет на ввоз цветов из Армении

    Экономист Лизан: Россия может ужесточить экономическое воздействие на Армению

    Эксперт оценил запрет на ввоз цветов из Армении
    @ Андраник Казарян/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Действующие и потенциальные торгово-экономические ограничения со стороны России ударят по ВВП Армении. Но армянский премьер Никол Пашинян использует ситуацию в своих электоральных интересах, ратуя за дальнейшее отдаление от Москвы и сближение с Брюсселем, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее Россия запретила ввоз цветов из Армении.

    «Главная задача армянских властей, а также поддерживающих их финансовых и политических сил – выдавить из Армении бизнес, имеющий какое бы то ни было отношение к России и входящий в оппозицию к Пашиняну», – отметил экономист Иван Лизан.

    Он напомнил, что ранее армянский премьер выражал недовольство тем, что железнодорожная сеть республики находится в управлении Южно-Кавказской железной дороги – «дочки» РЖД. «Тогда Пашинян без какой-либо аргументации заявлял, что из-за российской концессии Ереван «теряет конкурентные преимущества», – указал собеседник.

    «Таким образом, вслед за запретом на импорт цветочной продукции Россия имеет возможность продолжить экономическое воздействие на Ереван. Потенциально могут быть отменены льготы на газ, муку, зерно, удобрения, топливо. Вполне возможно, после этого ВВП республики просядет еще на 30 – 40%», – допустил аналитик.

    «Но это нельзя назвать рычагами воздействия на Ереван. Власти республики трактуют ситуацию в свою пользу в ходе предвыборной кампании. Пашинян примется утверждать, что Москва якобы платит неблагодарностью за хорошее отношение Армении. Значит, по его утверждению, стране нужно продолжать курс в ЕС, отдаляясь от России. Он использует ухудшение жизни простых армян как буст своих политических позиций», – пояснил эксперт.

    «Европа же вряд ли постарается компенсировать Еревану потери. Максимум, Брюссель может направить в Армению около 200 млн евро на самые неотложные нужды. Впрочем, команде Пашиняна большего и не надо. Главное, что европейские партнеры создадут ему явку и помогут нарисовать нужные цифры на выборах. А оппозиция слишком разрознена, чтобы что-то противопоставить действующей власти», – заметил он.

    Ранее Россельхознадзор объявил о введении с 22 мая 2026 года временного запрета на поставки цветочной продукции из Армении. Ограничения будут действовать до завершения проверки тепличных хозяйств и анализа результатов инспекции. В ведомстве уточнили, что при импорте 96,2 млн цветов было зафиксировано 135 случаев заражения. Этот показатель составил 77% от общего числа подобных нарушений за весь 2025 год. Также Россельхознадзор приступил к проверке всей сельскохозяйственной продукции из Армении.

    В свою очередь, секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу напомнил, что российская сторона экспортирует в Армению природный газ по ценам в три раза ниже рыночных. Он обратил внимание также на льготные условия поставки Еревану муки, зерна, удобрений, дизельного топлива и бензина.

    Шойгу добавил: значительную поддержку экономике оказали и российские туристы, составившие 40% от общего турпотока в прошлом году. Секретарь Совбеза напомнил, что сотрудничество с Москвой стало главным двигателем роста ВВП Армении, увеличившегося почти на 40% с 2022 года. Шойгу также обратил внимание: в 2025 году работающие в России армянские мигранты отправили домой 3,9 млрд долларов – 13% ВВП их родного государства.

    Со своей стороны, Никол Пашинян во время предвыборной кампании заявил о статусе России как сверхдержавы, подчеркнув уважение к стране и ее руководству. При этом, по его словам, Ереван уважает интересы Москвы, но не считает возможным ставить их выше национальных интересов Армении.

    21 мая 2026, 19:25 • Новости дня
    В зоне СВО против украинских БПЛА начали применять комплекс «Цитадель»

    Для защиты от дронов в зоне СВО начали применять пушечный комплекс «Цитадель»

    В зоне СВО против украинских БПЛА начали применять комплекс «Цитадель»
    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский зенитный пушечный комплекс «Цитадель» начали применять против украинских беспилотников в зоне спецоперации, сообщают СМИ.

    Российские военные задействовали зенитный артиллерийский комплекс «Цитадель» для защиты от беспилотников в зоне проведения спецоперации. Соответствующие кадры боевой работы опубликовал Telegram-канал «Повернутые на войне». На записи отчетливо виден интерфейс управления орудием.

    Система способна функционировать в полуавтоматическом режиме, самостоятельно поражая воздушные цели противника. Опубликованные материалы демонстрируют визуализацию захвата объектов, что свидетельствует об интеграции элементов искусственного интеллекта в бортовой вычислитель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, казанские разработчики представили систему малой ПВО на базе искусственного интеллекта. Ранее стало известно, что госкорпорация «Ростех» оснастила зенитный комплекс «Панцирь-С» новыми мини-ракетами для поражения беспилотников.

    21 мая 2026, 20:33 • Видео
    Итоги визита Путина в Китай: главное

    По итогам визита президента России Владимира Путина в КНР было подписано порядка 40 различных соглашений, включая меморандум о многополярном мире. Что во всем этом самое главное?

    21 мая 2026, 22:10 • Новости дня
    Бабкина: Кому не нравится Россия – пускай отравится
    Бабкина: Кому не нравится Россия – пускай отравится
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Самым главным и стратегическим ресурсом России является ее народ, многонациональный генетический код которого обеспечивает стране непобедимость, заявила народная артистка России Надежда Бабкина в Кремле во время церемонии вручения Владимиром Путиным государственных наград Российской Федерации. Бабкина была удостоена ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

    «Столько национальностей, вероисповеданий разных, сословий, и все это сплачивается вокруг русскости. Так собиралось государство много веков, ни вчера, ни позавчера», – сказала народная артистка России, ее слова приводит сайт Кремля.

    По мнению Бабкиной, народная культура и традиции остаются источником внутренней силы общества. «Тот дух, который существует в народном жанре, он распространяется на нас сегодня, мы с этим рождаемся. Крепость духа, вера, мужество [стоять] за свое Отечество, любовь, доброта – все это есть в каждом из нас. Не надо стесняться это проявлять, особенно в трудную годину, в сложные времена», – сказала певица, добавив, что «как никогда народ в эти дни сплачивается».

    Отдельно Бабкина призналась в любви к стране. «Я очень сильно люблю Россию», – подчеркнула она. По словам артистки, главной ценностью государства остается «наш многонациональный, удивительный народ, который является самым главным, стратегическим ресурсом нашего государства».

    Обращаясь к военнослужащим, она подчеркнула, что они продолжают подвиг «наших отцов, наших родителей».

    «Мы не можем не победить, потому что мы продолжатели подвига своих родителей. И Россия никогда не сдастся по причине нашего удивительного, многонационального генетического кода, который создал такой сплав, который нас всех держит. А кому не нравится – пускай отравится», – подчеркнула Бабкина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин вручил высшие государственные награды выдающимся россиянам в Екатерининском зале Кремля, в том числе наградил первых в современной истории полных кавалеров Георгиевского креста.

    21 мая 2026, 20:10 • Новости дня
    ФРГ заявила о готовности возглавить НАТО

    ФРГ заявила о готовности стать лидером в НАТО и тратить 5% ВВП на оборону

    ФРГ заявила о готовности возглавить НАТО
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Германии выразили готовность увеличить оборонные расходы до 5% ВВП и взять на себя ведущую роль в Североатлантическом альянсе.

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль сообщил, что Берлин готов взять на себя большую ответственность за лидерство в НАТО, передает ТАСС.

    «Приняв в прошлом году исторические решения на саммите в Гааге, союзники по НАТО убедительно подтвердили свою приверженность трансатлантическому альянсу и наметили курс на создание «НАТО 3.0»», – отметил Вадефуль перед встречей глав МИД стран альянса в Швеции и форумом GLOBSEC в Праге.

    Политик подчеркнул стремление укрепить НАТО и усилить роль Европы, объединив потенциалы промышленных секторов для более тесного сотрудничества в сфере вооружений. Он добавил, что Германия намерена в кратчайшие сроки достичь цели в 5% ВВП на оборону.

    По мнению главы МИД, рост европейского потенциала требует перераспределения задач внутри альянса. Новое разделение бремени должно соответствовать экономическим и военным возможностям Германии и Европы.

    Кроме того, на встрече в Швеции обсудят ситуацию на Ближнем Востоке. Берлин вместе с более чем 30 государствами готов участвовать в обеспечении безопасности в Ормузском проливе для беспрепятственного прохода судов, резюмировал министр.

    Ранее Вадефуль поддержал американскую инициативу о повышении оборонных расходов стран НАТО до 5% ВВП. Канцлер Фридрих Мерц также подтвердил планы направить 3,5% ВВП на военные закупки и 1,5% на инфраструктуру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Борис Писториус назвал ожидаемым решение США о выводе пяти тысяч военнослужащих с немецкой территории.

    21 мая 2026, 15:28 • Новости дня
    В Нидерландах прокуратура пояснила задержание скрывавшего останки д'Артаньяна археолога
    В Нидерландах прокуратура пояснила задержание скрывавшего останки д’Артаньяна археолога
    @ REUTERS/Piroschka van de Wouw

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Нидерландах исследователь лишился свободы после попытки утаить от властей точное местонахождение останков знаменитого французского мушкетера д’Артаньяна, пишут местные СМИ.

    Голландские правоохранительные органы взяли под стражу археолога Дейкмана, который категорически отказался передать государству найденные останки мушкетера д’Артаньяна, сообщает издание De Telegraaf. Представители местной прокуратуры подчеркнули, что задержание «связано с проверкой законности проведения раскопок».

    Спустя некоторое время ученый все же согласился пойти на сотрудничество со следствием. Сам Дейкман рассказал местным журналистам, что стражи порядка отпустили его на свободу сразу после раскрытия точного местонахождения исторической находки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте специалисты обнаружили этот скелет с мушкетной пулей в грудной клетке в церкви города Маастрихт. Ранее в конце прошлого года польские спецслужбы по запросу Украины задержали российского археолога Александра Бутягина.

    21 мая 2026, 18:50 • Новости дня
    Герой России Берестовский: У настоящего воина три матери

    Герой России Берестовский: Мы никому не позволим сломить самое главное – наш дух

    Герой России Берестовский: У настоящего воина три матери
    @ kremlin.ru

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин в Кремле вручил «Золотую Звезду» Героя России подполковнику Ивану Берестовскому. Получив награду, военный рассказал, какие ценности защищают российские бойцы в зоне СВО и каких целей намерены добиться в ходе спецоперации.

    «Как учило нас старшее поколение, у настоящего воина три матери: Родина-мать, мать, которая родила его, и мать, которая родила ему детей. Именно эти ценности мы сейчас и защищаем. Мы никому не позволим сломить самое главное – наш дух», – заявил Берестовский на церемонии награждения, передает официальный сайт Кремля.

    «Во что бы это ни стало мы добьемся устранения первопричин данного конфликта и формирования нового многополярного мира. Победа будет за нами», – добавил Герой России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на торжественной церемонии в Екатерининском зале Сенатского дворца Кремля Владимир Путин также наградил первых в современной истории полных кавалеров Георгиевского креста.

    21 мая 2026, 19:30 • Новости дня
    Отмечена высокая активность санавиации НАТО в Жешуве после удара ВС России по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В аэропорту польского города Жешув зафиксирована аномально высокая активность медицинских самолетов НАТО, что может свидетельствовать о масштабной эвакуации раненых с Украины, отмечают СМИ.

    В польском Жешуве наблюдается необычно большое количество санитарных бортов блока НАТО, пишут «Вести» со ссылкой на данные канала «Военная хроника» в Мах. Эксперты издания предполагают, что идет срочная эвакуация значительного числа пострадавших с украинской территории.

    Среди прибывших воздушных судов зафиксированы немецкий самолет Learjet 35A медицинской службы DRF Luftrettung, польский реанимационный борт Learjet 75 и летающий госпиталь Boeing 737-783, принадлежащий скандинавской авиакомпании SAS.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 18 мая российские военные нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Ранее в Жешув после атак по управлениям СБУ экстренно прилетели три самолета с отключенными системами опознавания.

    До этого в феврале также сообщалось о прибытии в этот аэропорт медицинского борта Boeing 737 для эвакуации иностранных наемников.

    21 мая 2026, 14:46 • Новости дня
    Премьер Венгрии заявил о неизбежном возврате ЕС к российскому газу

    Мадьяр предрек возобновление закупок российского газа Евросоюзом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейские страны возобновят импорт энергоносителей из России после завершения украинского конфликта из-за их экономической выгоды и географической доступности, заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр.

    После окончания конфликта на Украине весь Европейский союз вернется к закупкам газа из России, передает ТАСС слова венгерского премьер-министра Петера Мадьяра.

    «Я полагаю, что когда война закончится, весь Евросоюз вернется к закупкам российского газа, потому что он дешевле. Это диктуют факторы конкуренции и географии», – отметил политик в интервью польскому изданию Rzeczpospolita. Он добавил, что предсказать все невозможно, но интуиция подсказывает ему именно такое развитие событий.

    Мадьяр также подчеркнул, что сжиженный природный газ из США и других стран, доставляемый через Балтийское море, Польшу и Словакию, остается значительно более дорогим для Будапешта. Энергоносители, импортируемые из России, Румынии или Австрии, обходятся существенно дешевле.

    Венгрия готова обсуждать предложения Варшавы по поставкам американского СПГ, однако определяющим фактором будет цена.

    «Конечно, мы приступим к переговорам. И мы хотим работать вместе. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что сделает все возможное, чтобы снизить эту цену и сделать предложение максимально конкурентоспособным. Но это зависит не только от Польши, но и от США, от газовых рынков», — пояснил Мадьяр.

    Ранее Мадьяр уже допустил сохранение импорта энергоресурсов из России. Как писала газета ВЗГЛЯД, подобная позиция венгерского политика вызвала обеспокоенность на Украине.

    До этого Будапешт предложил отменить запрет на поставки российских углеводородов в Евросоюз.

    21 мая 2026, 21:29 • Новости дня
    Эксперт: Ядерные учения Москвы и Минска призваны остудить горячие головы в НАТО

    Военный эксперт Леонков объяснил цель учений ядерных сил России и Белоруссии

    Эксперт: Ядерные учения Москвы и Минска призваны остудить горячие головы в НАТО
    @ mil.ru

    Tекст: Олег Исайченко

    Совместные учения ядерных сил России и Белоруссии стали предупреждением «ястребам» в европейских странах НАТО, откуда в последнее время все чаще звучат агрессивные заявления в адрес Москвы и Минска, заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. В четверг президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко по видеосвязи провели совместные учения ядерных сил двух стран.

    «Совместные учения ядерных сил России и Белоруссии стали серьезным сигналом для Запада. Впервые у них было два верховных главнокомандующих – Владимир Путин и Александр Лукашенко, а тренировки полностью охватили систему управления всей ядерной триадой, имеющейся у Союзного государства», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    По его словам, время для тренировки оказалось самым подходящим. «Европейские политики на протяжении последних месяцев последовательно усиливают курс на эскалацию в отношении России. Франция все чаще заявляет о расширении ядерных амбиций, Прибалтика сквозь пальцы смотрит на пролеты украинских дронов в сторону Ленинградской области, при этом угрожая безопасности Калининграда», – акцентирует собеседник.

    По его мнению, в столь напряженный момент истории показывать силу необходимо, и Владимир Путин это прекрасно понимает. «Ядерные учения стали ответом на агрессивные действия Европы, призванным остудить горячие головы в Брюсселе», – пояснил он.

    Главным итогом мероприятия, по мнению эксперта, стала отработка стратегических вооружений двух стран. «Россия обновила около 97% ядерного арсенала. При этом наша техника давно «ушла в отрыв» от западных образцов инженерной мысли. «Сармат», например, способен преодолевать все современные средства ПВО», – продолжает Леонков.

    Кроме того, он обратил внимание на связь учений с недавним визитом Путина в КНР. «Теплая беседа российского лидера с Си Цзиньпином показала: Китай сделал осознанный выбор в пользу надежного партнера и проверенного военного тыла в лице России на долгий срок», – резюмировал Леонков.

    В четверг Владимир Путин и Александр Лукашенко в режиме видеосвязи провели российско-белорусские ядерные учения. «Учитывая рост напряженности в мире, появление новых угроз и рисков, наша ядерная триада, как и прежде, должна служить надежным гарантом суверенитета Союзного государства России и Белоруссии», – подчеркнул российский лидер.

    Путин пояснил, что системные и последовательные учения необходимы для укрепления безопасности РФ и Белоруссии и защиты от угроз со всех направлений. По словам президента, Россия будет повышать уровень подготовки стратегических и тактических ядерных сил. «При этом, как уже говорил, мы не намерены втягиваться в гонку вооружений. Наша ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности», – сказал глава страны.

    Напомним, учения стартовали 19 мая в Белоруссии и по своему масштабу охватили практически все ключевые компоненты ядерной триады. К тренировке привлечены Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флот, командование Дальней авиации, а также субмарины стратегического назначения.

    21 мая 2026, 17:15 • Новости дня
    Путин исключил втягивание России в новую гонку вооружений

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Развитие отечественной ядерной триады продолжится в строгом соответствии с намеченными десятилетия назад планами для поддержания сил на уровне необходимой достаточности, заявил президент Владимир Путин.

    Российский лидер прокомментировал стратегию развития оборонного потенциала страны в ходе совместной с Белоруссией тренировки, передает ТАСС. Президент обратил внимание на то, что государство не намерено искусственно наращивать военную мощь.

    «Как уже говорил, мы не намерены втягиваться в гонку вооружений. Наша ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности. Мы делаем все то, что было запланировано еще десятилетиями до этого», – подчеркнул он.

    По словам главы государства, страна считает важным и дальше повышать уровень подготовки соответствующих подразделений, а также комплексно развивать все их составляющие. «Работаем в плановом режиме, четко, слаженно – и слава Богу, у нас все получается», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Белоруссия начали масштабные совместные учения.

    Российские военные отработали перевод частей применения ядерного оружия на высшие ступени боевой готовности.

    Вооруженные силы России перебросили специальные боеприпасы в полевые пункты хранения на белорусской территории.

    21 мая 2026, 16:42 • Новости дня
    Путин анонсировал пуски баллистических и крылатых ракет на ядерных учениях

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские и белорусские военные отработают задачи по управлению и взаимодействию при применении ядерного оружия в рамках совместной тренировки, сообщил президент России Владимир Путин.

    Практические пуски баллистических и крылатых ракет состоятся в ходе сегодняшних учений, передает ТАСС. Об этом рассказал президент России Владимир Путин на совместной с Белоруссией тренировке ядерных сил.

    «В ходе совместной тренировки предстоит отработать широкий круг задач, прежде всего действия должностных лиц по управлению и взаимодействию при применении ядерного оружия, в том числе размещенного на территории Республики Беларусь», – отметил глава государства. Он добавил, что сегодня также будут проведены практические пуски ракет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило о начале масштабных маневров ядерных сил.

    Военнослужащие привели ядерные силы в высшую степень боевой готовности.

    Российская армия перебросила специальные боеприпасы в полевые пункты хранения на территории Белоруссии.

    21 мая 2026, 20:22 • Новости дня
    Польские силовики расстреляли машину белоруса

    Польские силовики выпустили 29 пуль по машине гражданина Белоруссии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Польские полицейские обстреляли автомобиль 60-летнего жителя Белоруссии на трассе, нанеся ему тяжелые огнестрельные ранения, сообщил СК республики.

    Следственный комитет Белоруссии сообщил о безосновательном расстреле польскими полицейскими машины белорусского гражданина. В результате инцидента водитель получил тяжелые огнестрельные ранения, а в автомобиле насчитали 29 пулевых отверстий, передает РИА «Новости».

    «Следственный комитет Республики Беларусь проводит проверку по факту нападения польских полицейских на гражданина нашей страны. По данным следствия, ночью 12 мая 60-летний уроженец Слонима находился на территории Польши. Во время движения по автодороге S8 вблизи города Сыцув на него было совершено безосновательное нападение со стороны польских силовиков с применением огнестрельного оружия», – сообщил официальный представитель СК Сергей Кабакович.

    Пострадавший получил ранения головы и конечностей, однако смог пересечь границу и был экстренно госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. МИД Белоруссии заявил, что инцидент произошел из-за ошибки правоохранителей, и Минск рассчитывает на объективное расследование и привлечение виновных к ответственности.

    Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия позволили восстановить картину произошедшего и установить личности стрелявших полицейских. Инциденту будет дана жесткая правовая оценка, а подробности будут доведены до общественности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецслужбы Белоруссии и Польши провели обмен задержанными лицами на государственной границе. Ранее польские пограничники начали наблюдение вглубь белорусской территории с помощью новейшего оптоэлектронного оборудования.

    А в прошлом году нетрезвый солдат армии Польши устроил стрельбу в приграничном селе Мельник.

    21 мая 2026, 13:23 • Новости дня
    Захарова сравнила выбор переговорщиков от ЕС с фильмами Гайдая

    Tекст: Вера Басилая

    Выбор кандидатов на роль переговорщика от Европейского союза с Россией напоминает фильмы Леонида Гайдая, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге прокомментировала сообщения СМИ о планируемом назначении переговорщиков от Европейского союза с Россией, передает ТАСС. По данным прессы, на эту роль рассматриваются президент Финляндии Александер Стубб, бывший канцлер Германии Ангела Меркель и экс-премьер Италии Марио Драги.

    «Знаете, немного напоминает фильмы Гайдая. Просто я вижу, как будто по лекалам вся троица формируется», – заявила дипломат. По ее мнению, представлять страны в переговорном процессе должны люди, пользующиеся доверием своих граждан и не опускающиеся до русофобии или национализма.

    Российская сторона неоднократно подчеркивала готовность к конструктивному диалогу. Представитель внешнеполитического ведомства напомнила, что Москва никогда не отказывалась от контактов и всегда выступала за дипломатическое урегулирование разногласий с западными соседями.

    Президент России Владимир Путин назвал отсутствие оскорбительных высказываний в адрес Москвы главным требованием к европейскому переговорщику.

    Президент Финляндии Александр Стубб заявил о необходимости начала самостоятельного диалога Европы с Россией.

    Политолог Станислав Ткаченко отметил недоверие российской стороны к кандидатуре Ангелы Меркель из-за обмана с Минскими соглашениями.

    Захарова заявила, что будущий дипломатический представитель Европы на консультациях с Москвой обязан обладать поддержкой собственного народа и не транслировать русофобские взгляды.

    21 мая 2026, 11:41 • Новости дня
    Проект регионального самолета «Ладога» приостановили

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Проект российского самолета ТВРС-44 «Ладога» приостановлен, весь научно-технический задел передается Министерству обороны, однако первый полет самолета должен состояться в 2026 году, сообщил главный конструктор самолетов транспортной категории АО «УЗГА» (Уральский завод гражданской авиации) Сергей Меренков.

    Разработка пассажирского лайнера ТВРС-44 поставлена на паузу, передает ТАСС. Главный конструктор самолетов транспортной категории Уральского завода гражданской авиации Сергей Меренков на конференции об авиационном обеспечении Арктической зоны, Сибири и Дальнего Востокауточнил, что первый полет опытного образца все же состоится в этом году.

    «Проект ТВРС-44 «Ладога» приостановлен. Самолет и весь научно-технический задел решено передать в ведение Министерства обороны для создания на базе самолета ТВРС-44 либо рамповой грузовой версии, либо грузовой версии с боковой дверью, либо пассажирской. Но в интересах Минобороны. Первый полет нам разрешено выполнить, поэтому мы планируем самолет достроить и поднять в 2026 году», – заявил представитель предприятия.

    Региональный борт создавался для замены устаревших машин Ан-24, Ан-26 и Як-40. Базовая вместимость воздушного судна рассчитана на 44 человека. Ранее в Росавиации отмечали, что старт испытаний планировался на четвертый квартал текущего года, а сертификация ожидалась в 2029 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минпромторг сообщил об изготовлении опытного экземпляра самолета «Ладога» на 44 пассажира.

    Уральский завод гражданской авиации планировал завершить сборку первого образца до конца прошлого года.

    Росавиация анонсировала старт испытаний нового воздушного судна в четвертом квартале текущего года.

    21 мая 2026, 20:28 • Новости дня
    Трамп заявил о планах уничтожить полученный от Ирана уран

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Соединенных Штатов планируют уничтожить запасы высокообогащенного урана в случае их передачи Тегераном.

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты, вероятно, уничтожат высокообогащенный уран, если Иран согласится передать свои запасы ядерного топлива, передает ТАСС.

    Отвечая на вопрос журналистов в Белом доме о том, согласится ли администрация оставить ядерное топливо у Тегерана, глава государства ответил отрицательно.

    «Нет, это мы его получим. Нам это не нужно, мы этого не хотим. Вероятно, мы уничтожим его после того, как получим, но мы не позволим им владеть им», – сказал американский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи запретил экспорт высокообогащенного урана.

    Ранее власти Исламской республики отказались передавать этот стратегический материал Вашингтону.

    При отсутствии сделки американский президент Дональд Трамп допустил повторные удары по иранским ядерным объектам.

    МИД объяснил содержание формулировки «духа Анкориджа»
    Власти Альберты сообщили о планах выйти из состава Канады
    Демпартия США со скандалом опубликовала доклад о поражении Харрис
    Пашинян заявил о «стратегической договоренности» по цене на российский газ
    Защита пенсионерки попросила Верховный суд о помощи с иском к Пугачевой
    Россиянка купила дворец Радзивиллов в Белоруссии за 2,4 тыс. рублей
    В зоне СВО против украинских БПЛА начали применять комплекс «Цитадель»

    Германию заставляют продать хребет энергетической безопасности

    Едва оправившийся от кризиса немецкий энергоконцерн Uniper стал разменной монетой в отношениях между Еврокомиссией и ФРГ. По каким причинам Германия вынуждена продать один из столпов своей энергетической безопасности – и почему это решение вызвало резкую критику ряда немецких политиков? Подробности

    Россия возвращает права сотням тысяч русских за рубежом

    Российское посольство в Молдавии назвало дату, с которой жители Приднестровья смогут оформлять гражданство РФ в упрощенном порядке. Ранее соответствующее решение Москвы вызвало резкую критику со стороны Кишинева. Тем самым он изобличил себя в политическом лицемерии – и не только потому, что почти все молдавское руководство является гражданами соседней Румынии. Подробности

    На гражданский самолет «Ладога» наденут погоны

    Похоже, найден рецепт решения одной из застарелых проблем российских Вооруженных сил – обновления легкой военно-транспортной авиации. Машина, которая создавалась для гражданских авиалиний – ТВРС-44, обретет новую жизнь в военном облике. Почему именно этот самолет выбран для выполнения данной задачи? Подробности

    США создали повод для агрессии против Кубы

    США выдвинули обвинения против еще одного крупного зарубежного политика – бывшего лидера Кубы Рауля Кастро. По сути, кубинцам дают понять: они могут просто выдать Соединенным Штатам брата Фиделя, и тогда будут выстроены «новые отношения» с Соединенными Штатами и на Кубу прольется золотой дождь. А если не выдадут – Вашингтон готов провести вторжение на остров Свободы. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Итоги визита Путина в Китай: главное

      По итогам визита президента России Владимира Путина в КНР было подписано порядка 40 различных соглашений, включая меморандум о многополярном мире. Что во всем этом самое главное?

    • Европа против «ухилянтов»: Брюссель требует жертв

      Специальный представитель Евросоюза по вопросам украинцев Ильва Йоханссон, отвечая на вопрос о продлении убежища для них в Евросоюзе после 2027 года, заявила, что это не должно касаться мужчин призывного возраста.

    • Германия требует продолжения войны

      В ходе своего первого зарубежного визита, который не случайно пришелся на Германию, новый премьер Болгарии Румен Радев выступил за переговоры с Россией ради завершения украинское конфликта. У канцлера Германии Фридриха Мерца другое мнение.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда придет пенсия в июне 2026 года: график выплат, переносы из-за праздников и кому повысят пенсию

      Июнь 2026 года принесет пенсионерам не только долгожданное летнее тепло, но и изменения в привычном графике выплат. Из-за празднования Дня России (12 июня) часть пенсий будет перечислена досрочно. Кроме того, некоторые категории пенсионеров получат прибавку к ежемесячным выплатам. Разбираемся, кому ждать деньги раньше срока, когда их принесут почтальоны и кто может рассчитывать на повышение пенсии.

    • Что сеять и сажать в открытый грунт в июне 2026 года: сроки посадки овощей, зелени и благоприятные дни

      Июнь для дачников – не только время активного роста растений, но и важный месяц для повторных и поздних посевов. Многие ошибочно полагают, что к началу лета посевная уже закончена. На самом деле в июне еще можно успеть посадить многие овощи, зелень, корнеплоды и цветы, которые дадут полноценный урожай к концу сезона. Рассказываем, что именно стоит сеять в июне 2026 года, какие культуры хорошо переносят летнюю посадку и какие даты считаются благоприятными по лунному календарю.

    • Лунный календарь на июнь 2026 года: фазы Луны, благоприятные и опасные дни

      Июнь 2026 года – месяц, когда дачная и огородная активность достигает пика, а вместе с ней растет и интерес к тому, как фазы Луны влияют на посадки, самочувствие и повседневные дела. В этом материале – полный лунный календарь на июнь 2026: когда новолуние и полнолуние, в какие дни Луна растет, а в какие убывает, а также список благоприятных и неблагоприятных дат для садоводов, метеочувствительных людей и всех, кто планирует важные события.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

