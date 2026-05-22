Теоретически есть три варианта снятия санкций для физических и юридических лиц: административный, судебный, законодательный. Но все три – это индивидуальная стратегия защиты в рамках навязанных правил чужой административно-судебной системы. Если действовать в такой логике, то те, кто санкции применил, уже победил.2 комментария
«Единая Россия» создала оперштаб для пострадавших при атаке ВСУ по Старобельску
Партия «Единая Россия» организовала оперативный штаб помощи органам муниципального образования города Старобельска после обстрела ВСУ, сообщил координатор работы Госдумы в ЛНР Виктор Водолацкий.
Инициатива стала ответом на обстрел со стороны ВСУ, затронувший учебный корпус и общежитие местного колледжа.
«Единая Россия создала оперативный штаб помощи органам муниципального образования города Старобельска, для оперативного и быстрого решения вопросов по поддержке и психологической помощи родителям и пострадавшим студентам», – написал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Водолацкий в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что такие преступления нельзя забывать и необходимо «жесточайшим образом ответить Владимиру Зеленскому и его пособникам», для того чтобы они в будущем навсегда забыли, как выбирать целью поражения гражданские объекты, особенно там, где находятся дети.
Водолацкий выразил надежду на скорейшее спасение людей, оказавшихся под завалами. Также депутат пожелал сил и терпения близким пострадавших, а раненым – быстрого восстановления.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате удара украинских беспилотников по колледжу в Старобельске пострадали десятки подростков. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила о гибели четырех человек.
Следственный комитет завел уголовное дело по статье о террористическом акте.