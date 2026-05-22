На форуме «Юновус» обсудили развитие химической промышленности России

Tекст: Дарья Григоренко

В Томском государственном университете в ходе встречи на форуме «Юновус» обсуждались ключевые вопросы подготовки кадров для химической отрасли и высокотехнологичных секторов экономики. В мероприятии приняли участие представители федеральных и региональных властей, вузов, отраслевых союзов и предприятий.

«Химическая промышленность – это фундамент технологического суверенитета страны. И сегодня главный вопрос заключается уже не только в технологиях, а в том, есть ли у нас люди, способные с этими технологиями работать», – сообщила председатель Экспертного совета, депутат Госдумы Мария Василькова.

По словам депутата, современная кадровая политика должна строиться на системной аналитике и долгосрочном прогнозировании: «Мы должны понимать, какие специалисты потребуются предприятиям через три, пять и даже десять лет, какие компетенции будут востребованы в конкретном регионе. Только такой подход позволяет готовить не абстрактные кадры, а специалистов под реальные задачи экономики».

Василькова отметила, что сегодня анализ более 2 тыс. предприятий химической отрасли показывает устойчивый спрос на молодых специалистов: «77% вакансий ориентированы на выпускников без опыта работы или с опытом до трех лет. Это означает, что уже сейчас мы можем формировать кадровый резерв предприятий из студентов и выпускников, предлагая им понятную профессиональную траекторию и реальные возможности для развития.

Инструментом новой кадровой политики стали специальные центры опережающей профессиональной подготовки. Успешный опыт демонстрирует Иркутская область, где предприятия работают в тесной связке с образовательными организациями. В регионе растет число профильных классов, а количество сдающих экзамены по химии школьников увеличилось почти на 50% к 2026 году.

Отдельное внимание участники уделили производственным практикам. Василькова указала, что стажировки превращают вчерашнего студента в готового специалиста, поэтому бизнес должен становиться соавтором образовательных программ. По итогам заседания эксперты сформулировали предложения по совершенствованию региональных инициатив и поддержке отраслевой аспирантуры.