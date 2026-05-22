В Техасе обнаружили останки гигантского доисторического морского ящера
Американские палеонтологи нашли в Техасе новый вид огромного вымершего тилозавра
Неизвестный ранее науке древний океанский хищник, выраставший до 13 метров в длину, получил официальное название тилозавр рекс, сообщили нашедшие его ученые.
Останки невероятно крупного доисторического существа были найдены на территории штата Техас, передает РИА «Новости». Результаты масштабного научного исследования опубликованы в американском профильном журнале Bulletin of American Museum of Natural History.
Специалисты установили, что обнаруженное животное значительно превосходит по размерам всех известных науке сородичей. Длина нового вида варьировалась от 7,7 до 13,2 метра. «В данной работе описывается новый вид – тилозавр рекс», – говорится в тексте публикации.
Этот морской хищник обладал массивным черепом и крупными зазубренными зубами. Кроме того, палеонтологи отметили наличие у древнего животного невероятно мощных шейных мышц.
