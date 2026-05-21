Ученые выяснили, почему у огромного тираннозавра были маленькие лапки

Tекст: Катерина Туманова

«Всем известно, что у тираннозавра были крошечные передние конечности, но и у других гигантских тероподных динозавров тоже развились относительно небольшие передние конечности. У карнотавра были невероятно крошечные передние конечности, меньше, чем у тираннозавра», – приводит Daily Mail cлова Чарли Роджера Шерера, ведущего автора исследования.

Он пояснил, что попытался с коллегами понять, что в основе этих изменений, и обнаружил сильную взаимосвязь между короткими лапками и большими, мощными головами. То есть у 45-футового (13,5 м) динозавра длина лап составляла всего три фута (0,9 м)!

«Голова вытеснила лапы как средство нападения. Принцип «используй или потеряешь» – и лапы перестают быть полезными, а со временем уменьшаются в размерах», – пояснил он.

При этом в предыдущих исследованиях ученые предлагали ряд странных и удивительных теорий, объясняющих крошечные конечности тираннозавра.

В 2022 году исследователи из Калифорнийского университета в Беркли заявили, что у тираннозавра были короткие передние конечности, чтобы защитить его от укусов других динозавров. во время приступов обжорства.

В конце того же года эксперты Палеонтологического музея Эрнесто Бахмана в Неукене, Аргентина, провели странное исследование, в котором утверждалось, что крошечные конечности позволяли динозаврам сжимать друг друга во время спаривания.

Руководитель проекта доктор Хуан Канале тогда сказал: «Действия, связанные с хищничеством, скорее всего, совершались головой. Возможно, они использовали свои конечности для репродуктивного поведения, например, чтобы удерживать самку во время спаривания или опираться на них, чтобы встать после падения или травмы».

Как писала газета ВЗГЛЯД, палеонтологи узнали секрет выживаемости крокодилов после массовых вымираний.