Актрису сериала «Клюквенный щербет» задержали по делу о наркотиках

Турецких актеров и музыкантов задержали в ходе антинаркотического рейда

Tекст: Мария Иванова

Турецкая жандармерия провела масштабную облаву на подозреваемых в распространении запрещенных веществ, передает РИА «Новости».

Среди задержанных оказались актриса популярного сериала «Клюквенный щербет» Фейза Дживелек и певец Мабель Матиз.

В заявлении генеральной прокуратуры района Бакыркей сказано: «В рамках другого расследования, проведенного генпрокуратурой в отношении подозреваемых в торговле и производстве наркотиков, а также лиц, которые употребляют наркотики и способствуют их употреблению, были получены улики, на этом основании жандармерии Стамбула отдано указание провести задержание, обыск, биологическую экспертизу и дачу показаний 25 подозреваемых».

Местные журналисты сообщают, что всего задержали 14 человек. В список фигурантов дела также попали модель Серенай Сарыкая, актер Онур Туна и певец Беркай.

Месяцем ранее суд оправдал Матиза по делу о непристойном тексте песни, за который музыканту грозило три года тюрьмы. Артист регулярно выступает в Европе, а его аудитория в сервисе Spotify превышает 5,5 млн слушателей в месяц.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине апреля полиция задержала другую актрису сериала «Клюквенный щербет» Алену Бозок по подозрению в употреблении наркотиков.

Несколькими днями ранее правоохранители провели в Стамбуле масштабную антинаркотическую операцию с поимкой девяти представителей шоу-бизнеса.

В начале того же месяца семь популярных турецких артистов получили положительные результаты тестов на запрещенные вещества.