По идее, уже все должно было разлететься на куски беспамятства и хаоса. Но мы же все – тут. Мы сидим за столом и празднуем девяностый день рождения мамы-блокадницы. Нас всех что-то держит, кроме обычных семейно-племенных отношений. Нас – в масштабах всей страны, не только этого стола.
Актрису сериала «Клюквенный щербет» задержали по делу о наркотиках
Турецких актеров и музыкантов задержали в ходе антинаркотического рейда
В ходе масштабного рейда в Стамбуле по делу о наркотиках задержаны 14 человек, среди которых оказались звезды турецких сериалов и популярные музыканты.
Турецкая жандармерия провела масштабную облаву на подозреваемых в распространении запрещенных веществ, передает РИА «Новости».
Среди задержанных оказались актриса популярного сериала «Клюквенный щербет» Фейза Дживелек и певец Мабель Матиз.
В заявлении генеральной прокуратуры района Бакыркей сказано: «В рамках другого расследования, проведенного генпрокуратурой в отношении подозреваемых в торговле и производстве наркотиков, а также лиц, которые употребляют наркотики и способствуют их употреблению, были получены улики, на этом основании жандармерии Стамбула отдано указание провести задержание, обыск, биологическую экспертизу и дачу показаний 25 подозреваемых».
Местные журналисты сообщают, что всего задержали 14 человек. В список фигурантов дела также попали модель Серенай Сарыкая, актер Онур Туна и певец Беркай.
Месяцем ранее суд оправдал Матиза по делу о непристойном тексте песни, за который музыканту грозило три года тюрьмы. Артист регулярно выступает в Европе, а его аудитория в сервисе Spotify превышает 5,5 млн слушателей в месяц.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине апреля полиция задержала другую актрису сериала «Клюквенный щербет» Алену Бозок по подозрению в употреблении наркотиков.
Несколькими днями ранее правоохранители провели в Стамбуле масштабную антинаркотическую операцию с поимкой девяти представителей шоу-бизнеса.
В начале того же месяца семь популярных турецких артистов получили положительные результаты тестов на запрещенные вещества.