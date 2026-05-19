Случай Ермака – это еще одно напоминание о том, что оккультизм – не безобидная придурь, а реальная опасность. Люди, принимающие решения, находятся в той же информационной среде, что и население в целом.3 комментария
МИД Латвии выразил протест России из-за заявлений СВР
МИД Латвии вручил ноту протеста послу России из-за заявлений СВР
МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах России Дмитрия Касаткина и вручил ему ноту протеста после заявления Службы внешней разведки о прибытии в Латвию операторов беспилотных подразделений ВСУ.
МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах России Дмитрия Касаткина, пишет «Коммерсантъ». Дипломату вручили официальную ноту после сообщений Службы внешней разведки о прибытии солдат украинских беспилотных подразделений.
Латвийская сторона категорически отвергла предоставленную информацию. В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что позиция Москвы строится на «ранее выдвинутых Россией ложных обвинениях».
Представители республики добавили, что власти не давали согласия на использование собственной территории в интересах Киева. Рига считает распространяемые российской разведкой сведения недостоверными.
Служба внешней разведки России сообщила о размещении украинских операторов беспилотников на пяти прибалтийских военных базах.
Также в СВР заявили, что украинское командование планирует использовать инфраструктуру региона для запуска дронов по российской территории.
Ранее МИД Латвии выразил протест Москве из-за инцидента с замеченными над республикой аппаратами.