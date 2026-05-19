Случай Ермака – это еще одно напоминание о том, что оккультизм – не безобидная придурь, а реальная опасность. Люди, принимающие решения, находятся в той же информационной среде, что и население в целом.3 комментария
Крупный пожар произошел на складе в Подмосковье
В подмосковном селе Белый Раст загорелось складское помещение, огонь охватил пять тысяч квадратных метров, на месте работают экстренные службы, сообщили в МЧС России.
Возгорание произошло в Дмитровском муниципальном округе Московской области, передает в Max МЧС России. Площадь пожара достигла пяти тысяч квадратных метров.
«Огнеборцы Подмосковья ликвидируют крупный пожар на складе. Поступило сообщение о пожаре по адресу: Московская область, Дмитровский муниципальный округ, село Белый Раст. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит складское помещение», – сообщили в ведомстве.
По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. К тушению огня привлекли около 40 человек и 11 единиц специальной техники.
В начале мая крупный пожар вспыхнул на территории животноводческой фермы в Дмитровском округе.
Спустя два дня огонь охватил складское помещение площадью 7,5 тыс. квадратных метров в подмосковной Кашире.