  Небензя призвал постпреда Украины Мельника точнее цитировать русский фольклор
    НАТО приступило к обороне России от украинских БПЛА
    Глава Калининградской области ответил на угрозы главы МИД Литвы атаковать регион
    Постпред Китая в ООН признал теневую дипломатию Пекина по Украине
    Мантуров: Китайские авто не должны конкурировать с «АвтоВАЗом»
    Почти семь млн зрителей увидели трансляцию прибытия Путина в Китай
    Глава Росатома призвал полностью запретить применение оружия возле ядерных объектов
    Небензя: Переговорный процесс по Украине находится в тупике
    МЧС сообщило о праве спасателей сбивать дроны из автоматов
    Медведев предложил Прибалтике применить пятую статью НАТО против Украины
    Сергей Худиев Сергей Худиев Оккультизм принял масштабы эпидемии

    Случай Ермака – это еще одно напоминание о том, что оккультизм – не безобидная придурь, а реальная опасность. Люди, принимающие решения, находятся в той же информационной среде, что и население в целом.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Трамп пытается сделать Америку великой бензоколонкой

    Заявление Трампа о готовности КНР «закупать нефть в Техасе» хоть и вызвало скептицизм экспертов, но в очередной раз подтвердило стремление американского лидера использовать торговлю энергоносителями как важнейший инструмент управления мировой политикой.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Что означает арест Ермака для Зеленского и мира

    Кто и зачем целится в Зеленского? Распространенная версия – что НАБУ и САП работают по указке Трампа, чтобы дожать Зеленского до согласия на «условия Анкориджа» (отвод войск из Донбасса, фиксация новых территориальных реалий, выход на устойчивое прекращение огня). Версия логичная, но ошибочная.

    19 мая 2026, 22:12 • Новости дня

    Небензя призвал постпреда Украины Мельника точнее цитировать русский фольклор

    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя посоветовал украинскому коллеге Андрею Мельнику точнее цитировать русские поговорки.

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя посоветовал украинскому коллеге Андрею Мельнику аккуратнее обращаться с пословицами. Выступая на заседании Совета Безопасности, дипломат отметил склонность представителей Киева к резким русскоязычным высказываниям.

    «Постпред Мельник наверняка заготовил очередную поговорку на русском языке, граничащую с обсценностью», – сказал Небензя.

    Затем он дал украинскому делегату бесплатный совет учить слова по первоисточникам при обращении к народной мудрости. Российский представитель подчеркнул, что цитаты оппонента далеко не всегда звучат точно.

    В апреле прошлого года Владимир Зеленский назначил скандального дипломата Андрея Мельника постпредом Украины при ООН. В декабре прошлого года Мельник на заседании Совбеза по-русски пообещал России «дырку от бублика».

    Российские политики тогда высмеяли использование украинским представителем крылатых фраз.

    19 мая 2026, 16:50 • Новости дня
    Участник «Времени героев» Емельянов назначен зампредом правительства Ивановской области

    @ t.me/vremyageroev2024

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Кавалер двух орденов Мужества, участник программы «Время героев» Павел Емельянов назначен на должность заместителя председателя правительства Ивановской области, где он займется вопросами региональной безопасности.

    О новом кадровом решении сообщил Telegram-канал «Время героев». В июне 2025 года Павел Емельянов присоединился ко второму потоку президентской программы, реализуемой РАНХиГС и платформой «Россия – страна возможностей».

    Комментируя назначение, ветеран подчеркнул готовность трудиться ради жителей. «В новой должности я буду курировать управление региональной безопасности Ивановской области. Безопасность – одна из важнейших задач Правительства на сегодняшний день. Я благодарен коллективу программы «Время героев» за возможность учиться у лучших преподавателей и перенимать опыт у наставника, за внимание и индивидуальный подход к обучению и стажировкам. В своей работе продолжу применять получаемые знания и навыки на практике на благо нашего региона и его жителей», – заявил Емельянов.

    Наставником военнослужащего во время обучения выступал губернатор региона Станислав Воскресенский. Глава региона выразил уверенность, что военный опыт и целеустремленность бойца принесут значительную пользу.

    По словам Воскресенского, после стажировки он предложил Емельянову войти в команду правительства области.

    «Уверен, что его опыт будет полезен и ценен для Ивановской области. Понимание, что всегда нужно идти к цели и добиваться результата, – это качество, которым обладают наши военнослужащие и которому мы можем у них поучиться», – заявил губернатор.

    Павел Емельянов родился в 1984 году в Челябинске, за боевые заслуги награжден двумя орденами Мужества, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами и медалью «За отвагу». Напомним, что ответственные посты уже получили более 90 выпускников программы.

    19 мая 2026, 11:21 • Новости дня
    СВР: Украина готовит удары по России с территории Латвии

    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украинское командование намерено использовать инфраструктуру в Прибалтике для запуска дронов в сторону России, рассчитывая сократить время подлета и повысить эффективность атак по тыловым объектам, сообщила Служба внешней разведки (СВР).

    Украинское руководство стремится доказать европейским спонсорам способность ВСУ наносить ущерб российской экономике, следует из сообщения на сайте СВР. Для этого командование украинской армии готовит новые удары по тыловым регионам страны.

    По данным СВР, Киев планирует запускать дроны не только через предоставляемые странами Балтии воздушные коридоры, но и непосредственно с их территории. В ведомстве подчеркнули, что режим Зеленского нацелен всеми силами демонстрировать своим «идейным и финансовым покровителям в Европе» сохранение боевого потенциала ВСУ. Это должно сократить время полета и повысить эффективность атак.

    Украинским властям удалось убедить Ригу согласовать операцию, заверив в невозможности вычислить места запуска дронов. В Латвию уже прибыли бойцы Сил беспилотных систем ВСУ, которых разместили на базах «Адажи», «Селия», «Лиелварде», «Даугавпилс» и «Екабпилс», сообщили в СВР.

    Служба внешней разведки напомнила, что современные технические средства позволяют точно определять точки старта беспилотников, в том числе по обломкам. Координаты латвийских центров принятия решений известны, а членство в НАТО не спасет от ответных действий, добавили в ведомстве.

    Ранее российские военные уничтожили летевший со стороны Латвии украинский ударный беспилотник.

    Один из дронов ВСУ упал на территорию нефтебазы в латвийском городе Резекне.

    Из-за этого происшествия премьер-министр республики Эвика Силиня настояла на увольнении министра обороны Андриса Спрудса.

    17 мая 2026, 14:28 • Видео
    США потребовали от Кубы невозможного

    Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    19 мая 2026, 08:10 • Новости дня
    Пентагон обвинил Зеленского в срыве мирных переговоров

    @ ERIK S. LESSER/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Мирное урегулирование конфликта зашло в тупик из-за категорического нежелания украинского руководства идти на территориальные компромиссы ради прекращения боевых действий, заявил генеральный инспектор Пентагона.

    Американское военное ведомство подготовило подробный доклад для конгресса, передает РИА «Новости».

    В документе генеральный инспектор отметил провал контактов на высшем уровне из-за споров о границах и гарантиях безопасности. «Зеленский продолжал неизменно подчеркивать, что Украина не уступит России территории», – говорится в тексте.

    Аудиторы констатировали сокращение числа призывников на Украине и низкий уровень подготовки бойцов. Вооруженные силы страны столкнулись с деградацией возможностей на фоне острой нехватки боеприпасов и беспилотных аппаратов.

    При этом Россия сохраняет полное стратегическое и оперативное превосходство.

    Дополнительной проблемой для Киева стало прекращение американского финансирования.

    Ранее американское министерство войны признало острую нехватку личного состава и боеприпасов в украинской армии.

    Конгресс США с апреля 2024 года прекратил выделять дополнительное финансирование для Киева.

    Владимир Зеленский категорически отверг возможность территориальных уступок ради мирного урегулирования.

    19 мая 2026, 10:23 • Новости дня
    ФСБ задержала взорвавших БПЛА в воинской части в Воронежской области
    @ Вадим Ахметов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В Воронежской области задержаны двое иностранных граждан, которых обвинили в подрыве FPV-дрона на территории воинской части.

    Двое выходцев из ближнего зарубежья, завербованных украинскими спецслужбами, были задержаны в Воронежской области, передает РИА «Новости».

    В Центре общественных связей ФСБ сообщили: «Федеральной службой безопасности на территории Воронежской области пресечена противоправная деятельность двух граждан ближнего зарубежья 1982 и 1988 годов рождения, планировавших по заданию украинских спецслужб совершить диверсию на объекте Минобороны».

    По данным спецслужбы, иностранцев завербовал через Telegram представитель СБУ, по поручению которого они покупали оформленные на подставных лиц сим-карты и проверяли уровень сигнала мобильной связи на конкретных участках местности. Затем, как отметили в ФСБ, диверсанты прибыли в регион, изъяли оснащенные взрывчаткой FPV-дроны, после чего активировали один из беспилотников и осуществили его подрыв на территории воинской части.

    Впоследствии задержанные были арестованы. Следственным отделом УФСБ России по Воронежской области возбуждены уголовные дела по ст. 276.1, ч. 2 ст. 281 и п. «а» ч.3 ст. 222.1 УК России, которые касаются помощи противнику, взрыва, сопряженного с посягательством на объекты Вооруженных сил, и незаконного обращения с взрывчатыми веществами, совершенных группой лиц по предварительному сговору.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ задержала жителя Владимирской области, которого подозревают в подготовке подрыва российской военной авиатехники по указанию украинских спецслужб.

    В феврале 2026 года в Челябинске силовики предотвратили теракт с самодельной бомбой по заданию террористической организации, действующей под патронажем киевского режима.

    В 2025 году в Воронеже сотрудники ФСБ задержали мужчину за передачу Украине сведений о системах ПВО и подготовку диверсии на энергетическом объекте.

    19 мая 2026, 13:14 • Новости дня
    Эстония впервые сбила украинский беспилотник
    @ Tanel Meos/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Системы противовоздушной обороны Эстонии перехватили дрон над озером Выртсъярв после объявления масштабной воздушной тревоги в нескольких уездах, заявил глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур.

    Министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил подробности инцидента, передает ТАСС.

    «Впервые мы сами сбили дрон», – заявил глава эстонского военного ведомства.

    По словам чиновника, беспилотный летательный аппарат вошел в воздушное пространство республики и был ликвидирован над озером Выртсъярв на юге страны. Предполагается, что перехваченный объект запустили с территории Украины.

    Незадолго до уничтожения дрона в шести уездах южной, восточной и юго-восточной частей Эстонии власти объявляли воздушную тревогу. Сигнал опасности звучал в Тартумаа, Йыгевамаа, Вильяндимаа, Валгамаа, Вырумаа и Пылвамаа.

    Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур призвал Украину держать свои беспилотники подальше от эстонской территории.

    Вооруженные силы Эстонии выставили боевые машины у западной части Чудского озера из-за появления дронов.

    В начале мая украинский беспилотник в очередной раз нарушил воздушное пространство Эстонии.

    19 мая 2026, 17:34 • Новости дня
    Мантуров: Китайские авто не должны конкурировать с «АвтоВАЗом»
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что китайские автомобили, выходящие на российский рынок, не должны напрямую конкурировать с «АвтоВАЗом». По его словам, такое условие является принципиальной позицией правительства.

    «Наше условие было, чтобы китайские автомобили здесь не создавали прямую конкуренцию с «АвтоВАЗом», – сказал Мантуров в интервью ИС «Вести», передает РИА «Новости».

    Он отметил, что при этом китайские производители готовы развивать поставки в сегментах электромобилей и гибридов, где спрос в России растет и которые не пересекаются напрямую с модельным рядом отечественного автопроизводителя.

    Мантуров также подчеркнул, что российская сторона выдвигает дополнительные требования к иностранным компаниям. «Ну а наши требования, как я сказал, это высочайший уровень локализации и унификация с другими производителями», – добавил он.

    По словам первого вице-премьера, таким образом власти стремятся одновременно развивать рынок и поддерживать отечественного производителя, не допуская прямого ценового давления на «АвтоВАЗ».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил о беспрецедентном демпинге со стороны китайских автопроизводителей.

    В начале мая главе государства представили новый отечественный кроссовер Lada Azimut.

    19 мая 2026, 01:47 • Новости дня
    Пентагон заявил о «деградации возможностей» Украины
    @ REUTERS/Bernadett Szabo

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские вооруженные силы столкнулись с серьезным дефицитом личного состава и боеприпасов, а также проблемами с организацией подготовки войск, говорится в отчете генерального инспектора Пентагона для Конгресса США.

    «Украина сталкивается с сокращением количества мужчин призывного возраста, проблемами с организацией подготовки войск и сохраняющейся зависимостью от Запада», – подчеркивается в докладе.

    В американском министерстве обороны признали, что украинским войскам остро не хватает поддержки с воздуха и возможностей для прорыва. Генеральный инспектор констатировал, что сложившаяся ситуация стала критически важным преимуществом для Москвы, передает РИА «Новости».

    Кроме того, в первом квартале 2026 года Киев продолжал испытывать острую нехватку боеприпасов и беспилотников.

    «ВСУ столкнулись с деградацией возможностей», – говорится в отчете.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Киева Виталий Кличко призвал снизить минимальный возраст призывников.

    Главком ВСУ Александр Сырский признал недостаточный уровень подготовки младшего офицерского состава.

    19 мая 2026, 20:52 • Новости дня
    Кирилл Дмитриев запустил аккаунт в китайской социальной сети WeСhat

    Tекст: Дарья Григоренко

    Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев решил делиться новостями об экономике и предпринимательстве на популярной азиатской цифровой платформе.

    Дмитриев начал вести блог в китайском приложении WeChat, сообщила пресс-служба РФПИ.

    В первой публикации автор канала обратился к читателям. «Я – Кирилл Дмитриев, специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций, рад приветствовать вас в официальном аккаунте в WeChat», – написал глава фонда.

    «Здесь буду делиться новостями о глобальном экономическом сотрудничестве, актуальными инвестиционными наблюдениями и идеями позитивного предпринимательства. Подписывайтесь!!» – добавил Дмитриев.

    19 мая 2026, 16:05 • Новости дня
    В Минфине назвали лучшую альтернативу наличной валюте

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    По оценке замминистра финансов Алексея Моисеева, вложения в золото обеспечивают более надежное сбережение средств по сравнению с наличными долларами.

    Замглавы Минфина России Алексей Моисеев заявил, что вложения в золото могут стать полноценной заменой хранению наличной иностранной валюты. Выступая на презентации новой компании с государственным участием «Росвексель», он подчеркнул: «Золото – это идеальная, на мой взгляд, альтернатива наличной иностранной валюте. <…> Давайте копить золото, это точно лучше, чем наличные доллары», – цитирует чиновника ТАСС.

    Моисеев связал развитие интереса граждан к этому инструменту с деятельностью «Росвекселя», который будет заниматься покупкой физических золотых слитков. Вместе с тем он отметил, что один из ключевых факторов, сдерживающих популярность золота у вкладчиков, остается его низкая ликвидность по сравнению с привычными валютными сбережениями.

    Ранее Моисеев заявил о небезопасности хранения наличной иностранной валюты и посоветовал россиянам покупать золото. Также чиновник сообщал о подготовке указа, который ограничит вывоз монетарного золота физлицами до 100 граммов через страны Таможенного союза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минфин до 4 июня 2026 года планирует направить 110,3 млрд рублей на покупку иностранной валюты и золота на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила.

    19 мая 2026, 20:12 • Новости дня
    Постпред Китая в ООН признал теневую дипломатию Пекина по Украине
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Китайский постпред при ООН Фу Цун сообщил, что Пекин ведёт теневую дипломатию, поддерживая тесные контакты с Россией, Украиной и другими участниками конфликта.

    На заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель КНР Фу Цун сообщил о неформальных усилиях Пекина по урегулированию конфликта на Украине, сообщает RT. Он заявил: «Китай… поддерживает тесную связь с Россией, Украиной и другими сторонами, активно участвуя в теневой дипломатии, настойчиво создавая условия и формируя консенсус для мира».

    Дипломат подчеркнул, что китайская сторона ведёт масштабную работу и рассчитывает на скорейшее завершение боевых действий.

    По его словам, для прочного мира необходимо устранять не только симптомы, но и коренные причины конфликта, пишет ТАСС. Фу Цун отметил, что в мире не существует абсолютной безопасности, а Россия, Украина и остальная Европа остаются соседями, которых невозможно переместить, поэтому серьёзное отношение к озабоченностям в сфере безопасности является единственным реалистичным выбором.

    Китайский постпред призвал отказаться от «мышления холодной войны» и блокового противостояния и выступил за концепцию общей, всеобъемлющей, кооперативной и устойчивой безопасности с учётом интересов всех сторон. Он напомнил, что председатель КНР Си Цзиньпин ранее настаивал на уважении суверенитета и территориальной целостности всех стран, соблюдении целей и принципов Устава ООН и поддержке любых усилий по мирному урегулированию кризиса.

    Ранее официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил о намерении Пекина сохранять объективную и беспристрастную позицию по урегулированию ситуации на Украине.

    До этого в МИД Китая подтвердили поддержку Пекином любых инициатив по мирному урегулированию конфликта на Украине и готовность сотрудничать с другими странами для достижения долгосрочного соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай надеется на диалог между сторонами конфликта и готов взаимодействовать с международным сообществом для достижения прочного мира.

    19 мая 2026, 08:15 • Новости дня
    Промышленный объект загорелся в Ярославской области после попадания дрона

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Возгорание на территории промышленного объекта в Ярославской области началось после удара украинского беспилотника, сообщил глава региона Михаил Евраев.

    БПЛА ударил по предприятию в регионе, указал Евраев в Max.

    Глава региона добавил, что специальные службы оперативно приступили к ликвидации возникшего возгорания. Ситуация находится под контролем местных властей.

    Ранее власти ограничили выезд из Ярославля в сторону Москвы из-за атаки беспилотников.

    19 мая 2026, 14:12 • Новости дня
    Европа захотела вместо удобрений из России перейти на навоз

    @ Panoramic/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Еврокомиссия готовит расширение допуска удобрений из навоза и дигестатов, что должно смягчить дефицит удобрений, но вызывает резкое недовольство европейских фермеров, отмечают западные СМИ.

    Еврокомиссия намерена расширить меры по использованию удобрений из навоза вместо ослабления ограничений на российские и белорусские удобрения, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    «Ответом Брюсселя на надвигающийся кризис с удобрениями стало более широкое использование коровьего навоза», – отмечает Politico.

    По данным издания, большинство удобрений в Европе производят на основе импортируемого природного газа, который необходим для синтеза аммиака. Ограничения на прямые поставки удобрений из России и Белоруссии, а также на импорт российского газа усугубили положение в агросекторе. Дополнительный удар по рынку нанес скачок цен на энергоносители после закрытия Ормузского пролива.

    Европейские чиновники намерены расширить действующее разрешение на применение удобрений RENURE, где азот извлекается из навоза. Теперь они хотят распространить его и на удобрения на основе дигестатов – побочного продукта производства биогаза при сбраживании навоза и других органических отходов.

    Фермеры остались недовольны подобными планами, рассчитывая на более решительные шаги по предотвращению кризиса. В материале отмечается, что нынешний курс приведет к росту затрат аграриев уже осенью и со временем отразится на ценах на продукты питания. Politico подчеркивает, что Брюссель делает ставку на долгосрочные инструменты, тогда как самые быстрые рычаги, включая приостановку пошлин на импорт из России и Белоруссии, сочли политически слишком рискованными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, год назад комитет по международной торговле Европарламента INTA одобрил предложение Еврокомиссии об увеличении пошлин на российские удобрения с 6,5% до 100% и вынес его на голосование.

    Тогда же вице-премьер РФ Алексей Оверчук предупредил о вреде заградительных пошлин на российские и белорусские удобрения для европейских фермеров и цен на продовольствие. Позже западные СМИ отмечали рост закупок российских удобрений США на фоне отказа ЕС от этой продукции и усиление зависимости Европы от американских поставок.

    19 мая 2026, 11:26 • Новости дня
    В Совфеде рекомендовали главе МИД Литвы показаться психиатру

    @ Florian Gaertner/IMAGO/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    В странах Прибалтики пытаются привить генетическую ненависть к России. Но настраивать литовский народ на войну против великой державы может только сумасшедший, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Григорий Карасин. Так он прокомментировал призыв главы МИД Литвы Кестутиса Будриса напасть на Калининград.

    «Призыв главы МИД Литвы Кестутиса Будриса напасть на Калининград может стать поводом для начала ограниченной военной операции. Но он этого не понимает», – отметил Григорий Карасин, председатель комитета Совета Федерации по международным делам. Собеседник счел литовского министра «человеком явно с ненормальной психикой».

    «Настраивать свой народ на войну против Российской Федерации – великой державы – может только сумасшедший», – подчеркнул парламентарий. Карасин признался: он удивлен, что такие люди занимают высокие министерские посты. «У Будриса, видимо, есть какие-то собственные причины быть недовольным жизнью. Но в таком случае надо не делать публичное заявление, а показываться врачу-психиатру», – добавил спикер.

    Карасин посоветовал чиновникам, занимающим в Европе ответственные политические посты, очень бережно относиться к собственным заявлениям, потому что их читает порой неподготовленная публика и идет на поводу у провокаторов. «Но в странах Прибалтики пытаются привить генетическую ненависть к нашей стране. Не первое поколение прибалтов стремится популяризировать такие идеи», – напомнил сенатор, назвав это «опасной болезнью, которая не лечится».

    Ранее глава МИД Литвы Кестутис Будрис призвал НАТО напасть на Калининград. «Мы должны показать русским, что можем прорваться в небольшую крепость, которую они построили в Калининграде. У НАТО есть средства, чтобы при необходимости сравнять с землей российские базы ПВО и ракетные комплексы», – сказал он в интервью Neue Zurcher Zeitung. Отметим, власти Литвы занимают третье место в апрельском рейтинге недружественных правительств, составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    По словам министра, Североатлантический альянс – «самая сильная организация из когда-либо созданных». Будрис отметил, что неофициальный символ блока – еж. «Он подает хищнику сигнал: «Ты можешь быть больше меня, но я не подпущу тебя близко. Если попытаешься, тебе будет больно», – считает дипломат. Он добавил, что НАТО не в полной мере реализовало эту концепцию.

    Представитель МИД России Мария Захарова в комментарии РИА «Новости» назвала озвученный Будрисом призыв к НАТО «суицидальной паранойей». Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, в свою очередь, сравнил с Моськой из басни Крылова литовского министра. «Чем меньше размер, тем более истошный лай. Как известно, моськи любят громко лаять на больших в целях повышения авторитета. Оно и понятно: мозг очень мал», – написал он в своем Telegram-канале.

    Напомним, НАТО продолжает наращивать активность в Балтийском регионе и готовить против России балто-скандинавский кулак. Замглавы МИД России Александр Грушко ранее заявил, что в ходе учений Объединенных экспедиционных сил под руководством Британии отрабатываются сценарии морской блокады и захвата Калининградской области.

    Владимир Путин неоднократно предупреждал, что действия подобного рода приведут к невиданной до этого момента эскалации конфликта и могут перерасти в масштабный вооруженный конфликт. Глава государства также сообщил о готовности России к нейтрализации потенциальных угроз безопасности Калининградской области.

    19 мая 2026, 05:16 • Новости дня
    Пентагон заявил об неэффективности украинских ударов по России
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В докладе генерального инспектора американского военного ведомства для Конгресса отмечается неэффективность и хаотичность атак киевского режима по территории России.

    Военная разведка США пришла к выводу, что украинские удары по российской территории носят беспорядочный характер, передает РИА «Новости».

    Эти данные приводятся в докладе генерального инспектора Пентагона, подготовленном для конгресса США.

    «По оценке Разведывательного управления США, украинским ударам не хватало координации, темпа и концентрации на критически важной российской военной инфраструктуре», – говорится в опубликованном документе.

    Аналитики американского военного ведомства подчеркивают, что действия Киева не увенчались успехом. Несмотря на все попытки нанести существенный урон, Украина не смогла оказать реального влияния на способность России успешно проводить военные операции.

    В октябре военный эксперт Алексей Анпилогов в беседе с газетой ВЗГЛЯД пояснял, что действующая американская администрация хочет сократить финансирование ВСУ, но сохранить «страховой полис» от обвинений в том, что позиция Вашингтона способствовала поражению Украины, а потому передает Киеву разведданные для ударов вглубь России.

    19 мая 2026, 14:31 • Новости дня
    Эстония напомнила Украине о недопустимости пролетов БПЛА

    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Эстония не разрешала Украине использовать свое воздушное пространство для атак, заявил эстонский министр обороны Ханно Певкур в ходе разговора с украинским коллегой.

    Оборонное ведомство прибалтийской республики уведомило украинскую сторону о незаконности полетов над своей территорией, передает РИА «Новости».

    «Я поговорил с министром обороны Украины сразу после инцидента, чтобы дать понять, что Эстония не давала разрешение использовать свое воздушное пространство», – заявил глава эстонского министерства Ханно Певкур.

    В настоящее время специалисты ведут активные поиски рухнувшего аппарата. Известно, что летательный объект был перехвачен и уничтожен с помощью румынского боевого самолета.

    Представители министерства добавили, что ликвидированный дрон с высокой долей вероятности принадлежит вооруженным силам Украины. В ведомстве особо подчеркнули, что небо страны остается закрытым для проведения подобных атак.

    Системы противовоздушной обороны Эстонии перехватили украинский беспилотник над озером Выртсъярв.

    Ранее авиационные власти страны закрыли для полетов участки воздушного пространства в районе российской границы.

    Глава эстонского военного ведомства Ханно Певкур призвал Киев не допускать полетов своих аппаратов вблизи территории республики.

    В СВР заявили, что ВСУ намерено использовать инфраструктуру в Прибалтике для запуска дронов в сторону России, рассчитывая сократить время подлета и повысить эффективность атак по тыловым объектам.

    В России стартовали летные испытания двухместного истребителя Су-57
    Лондон разрешил бессрочный ввоз топлива третьих стран из российской нефти
    Охрана Пашиняна вытолкала деда погибшего военного с митинга
    Евростат зафиксировал полный отказ ЕС от покупки российской нефти и топлива
    В Польше начались военные учения у границы с Украиной
    Суд рассмотрит жалобу МЧС по делу о бомбоубежище в театре Надежды Бабкиной
    Агроном рассказал, как сосны способны испортить дачный участок

    Конкуренция с азербайджанским газом выгодна России

    Словакия пытается найти замену российскому газу, от которого ЕК заставляет отказаться всех европейцев уже в следующем году. Братислава хочет заключить 10-летний контракт с Азербайджаном на поставку голубого топлива. Венгрия, скорее всего, тоже будет искать топливо у Баку. Парадокс в том, что Азербайджан не факт, что найдет столько газа так быстро, но это на руку и России, и нашим европейским покупателям. Почему? Подробности

    Вильнюс привлек внимание «истошным лаем» на Калининград

    «Им нужно поддерживать особый статус "самых крутых парней", хотя бы на словах», – так эксперты объясняют призыв главы МИД Литвы Кестутиса Будриса напасть на Калининград. Литовский политик утверждает, что у НАТО есть «необходимые средства», которые альянс может применить против военной инфраструктуры России в Калининградской области. Как Москва ответит на потенциальную агрессию блока НАТО? Подробности

    Защищаться от украинских дронов поможет развитие мобильных огневых групп

    В ночь на 17 мая ВСУ провели самую массовую в 2026 году атаку беспилотников по регионам России, рекордному налету дронов подверглось Подмосковье. Есть жертвы среди россиян, погиб гражданин Индии. При этом пострадали не военные, а гражданские объекты. В то же время Европа наращивает производство беспилотников для Украины. Какими конкретными методами Россия может защититься от украинских дронов? Подробности

    Борьба за власть ведет Британию к гражданской войне

    Премьер Великобритании Кир Стармер скоро объявит об отставке, вопреки прежним заявлениям о том, что останется на посту. Об этом пишут британские СМИ – и это похоже на правду, поскольку ситуация и для правительства, и для британской политической системы сложилась критическая, чтобы не сказать предреволюционная. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • США потребовали от Кубы невозможного

      Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    • Лавров о Зеленском: Новый фюрер Европы

      Находясь с трехдневным визитом в Индии, глава МИД Сергей Лавров сравнил с Адольфом Гитлером нынешнее руководство Германии и Украины. Вероятно, за этим словом последует дело.

    • Руководство США поражено Китаем

      Согласно заявлениям американской стороны, особенно президента США Дональда Трампа, его визит в Китай проходит изумительно и о многом удалось договориться. На самом деле «изумительны» совсем не договоренности США – КНР. Американцев изумил сам Китай.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Установка кондиционера в квартире в 2026 году: новые правила, штрафы и требования

      С приходом жары спрос на кондиционеры традиционно растет, однако установка сплит-системы в многоквартирном доме может обернуться конфликтами с соседями, штрафами и даже требованием демонтировать оборудование. В 2026 году правила размещения кондиционеров по-прежнему зависят от региона, статуса дома и особенностей фасада. Где можно устанавливать внешний блок, когда требуется согласование и за что могут наказать владельца квартиры – в материале газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько служит газовая плита и когда ее нужно менять: сроки, штрафы и признаки опасности

      Газовая плита – один из самых опасных бытовых приборов в квартире, поэтому ее эксплуатация строго контролируется государством. У каждой плиты есть установленный производителем срок службы, после которого оборудование подлежит обязательной проверке или замене. Что произойдет, если продолжать пользоваться старой плитой, могут ли отключить газ и какие признаки указывают на необходимость срочной замены – в материале газеты ВЗГЛЯД.

    • Платные парковки в Москве в 2026 году: тарифы на стоянку, штрафы за нарушения

      До нескольких сотен рублей в час составляет сегодня цена на парковку в центре Москвы. Каковы действующие тарифы на парковку в Москве, можно ли припарковаться бесплатно или со скидкой, кто может воспользоваться льготами по оплате парковки и как обжаловать наложенный за неуплату парковки штраф?

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

