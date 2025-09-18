Мы не построим себе хорошего будущего, если не будем общаться друг с другом. А полноценное общение, реальное или сетевое, возможно только между людьми, живущими собственной жизнью, а не между юнитами, используемыми вслепую.0 комментариев
В России предложили ограничить вывоз золота 100 граммами
Вывоз золота физическими лицами из России через страны Таможенного союза может быть ограничен 100 граммами в виде монетарных слитков, сообщил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев на Московском финансовом форуме (МФФ).
По словам Моисеева, соответствующий проект указа уже практически готов и в ближайшие недели будет внесен в правительство для дальнейшего утверждения. Он подчеркнул: «Там будут граммы, там будет 100 граммов, это монетарные слитки», передает ТАСС.
Моисеев уточнил, что ограничение не будет распространяться на золото в виде ювелирных украшений и другие изделия. Мера касается только монетарных слитков.
В кулуарах Московского финансового форума замглавы министерства также рассказал, что массовые закупки алмазов у компании «Алроса» временно приостановлены. Он отметил, что сейчас «Алроса» справляется самостоятельно, а бюджетные ассигнования на возможные закупки остаются в распоряжении Минфина.
Моисеев добавил, что если возникнет необходимость, министерство сможет оперативно начать закупки. Все необходимые параметры и ассортимент уже согласованы, закупки могут быть запущены практически сразу после принятия решения.
Ранее Моисеев сообщил о продолжающихся разногласиях среди ведомств по вопросу ограничения вывоза золота физическими лицами из России, отметив, что обсуждение продвигается.