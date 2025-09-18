В России предложили ограничить вывоз золота 100 граммами

Tекст: Дарья Григоренко

По словам Моисеева, соответствующий проект указа уже практически готов и в ближайшие недели будет внесен в правительство для дальнейшего утверждения. Он подчеркнул: «Там будут граммы, там будет 100 граммов, это монетарные слитки», передает ТАСС.

Моисеев уточнил, что ограничение не будет распространяться на золото в виде ювелирных украшений и другие изделия. Мера касается только монетарных слитков.

В кулуарах Московского финансового форума замглавы министерства также рассказал, что массовые закупки алмазов у компании «Алроса» временно приостановлены. Он отметил, что сейчас «Алроса» справляется самостоятельно, а бюджетные ассигнования на возможные закупки остаются в распоряжении Минфина.

Моисеев добавил, что если возникнет необходимость, министерство сможет оперативно начать закупки. Все необходимые параметры и ассортимент уже согласованы, закупки могут быть запущены практически сразу после принятия решения.

Ранее Моисеев сообщил о продолжающихся разногласиях среди ведомств по вопросу ограничения вывоза золота физическими лицами из России, отметив, что обсуждение продвигается.