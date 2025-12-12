Tекст: Дмитрий Зубарев

Российский проект «Викиликс 2.0» в пятницу опубликует на своем сайте новые секретные документы, связанные с разработкой биологического оружия в грузинской лаборатории Лугара, передает ТАСС.

По словам Ионова, речь идет о заключительной части массива в 70 тыс. документов, включающих материалы о деятельности Минздрава Грузии, а также о взаимодействии между Грузией, США и другими американскими биолабораториями на постсоветском пространстве.

Ионов отметил, что публикация включает данные за 2018-2022 годы, охватывая период пандемии коронавируса. Он заявил: «Мы в целом пытались понять, насколько не только боевые отравляющие вещества, но и работа с патогенами опасна сегодня для населения. И понятие нулевого больного, оно реально ли существует или все-таки реципиенты – это те люди, которые массово заразились».

В новом пакете документов также говорится об Армении, куда, по словам Ионова, перебрались некоторые сотрудники центра Лугара и американского посольства, занимавшиеся секретными исследованиями. По его утверждению, только у этих специалистов был доступ в определённые лаборатории, куда ни грузинские власти, ни международные организации попасть не могли.

Глава проекта выразил мнение, что международный контроль над подобными биолабораториями должен усилиться. Ионов считает, что к такой структуре должны быть подключены США, Россия и Китай, чтобы предотвратить будущие пандемии и защитить глобальную и региональную безопасность.

Как писала газета ВЗГЛЯД, проект WikiLeaks возобновил свою работу в обновленном формате и теперь действует под юрисдикцией России под названием «Викиликс 2.0».