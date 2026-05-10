Мощная вспышка на Солнце поразила астрономов масштабом

Ученые ИКИ РАН зафиксировали вспышку M5.7 в новой активной области Солнца

Tекст: Мария Иванова

По данным солнечных астрономов, мощная вспышка произошла в новой активной области на Солнце, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

Вспышка получила классификацию M5.7 и была зарегистрирована в только что вышедшей с обратной стороны Солнца активной области под номером 4436.

В сообщении лаборатории вспышка описана эмоционально: «Вау, вот это взрыв. Только что на Солнце». Ученые отметили, что ранее активность уже фиксировалась в той же области.

Специалисты подчеркивают, что нынешняя вспышка не заденет Землю. Однако ожидается, что примерно через два дня группа солнечных пятен войдет в зону влияния на Землю и сможет воздействовать на планету при новых вспышках.

