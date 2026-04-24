Сильнейшая за два месяца вспышка произошла на Солнце

Сильнейшая за последние два с половиной месяца вспышка класса X2,5 произошла на Солнце, передает РИА «Новости» со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Вспышку зафиксировали в 04:07 по московскому времени. Ученые напомнили, что более мощное событие – класса X4,2 – было зарегистрировано только 4 февраля, и тогда оно стало частью самой сильной серии солнечных вспышек в XXI веке.

Эксперты уточнили, что ночную вспышку сопровождал значительный выброс солнечной плазмы, который отчетливо виден на снимках космических телескопов.

Пока центр взрыва смещен примерно на 60 градусов к краю Солнца, поэтому основная масса выброшенной плазмы уходит в сторону, минуя Землю. По оценкам ученых, есть большая вероятность, что данное событие не окажет значимого влияния на нашу планету. Лаборатория добавила, что фронтальные удары исключены, возможен лишь «контакт краем плазменного облака».

Окончательные выводы о последствиях для Земли появятся после дополнительных расчетов и моделирования в течение ближайших часов. В то же время специалисты лаборатории отмечают, что спад активности Солнца пока не наблюдается. Они не исключают, что в ближайшие сутки возможны новые вспышки высокого класса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале 2026 года ученые зафиксировали на Солнце вспышку наивысшего класса X1.5. В ноябре 2025 года на звезде произошла мощная вспышка класса X4.05. Несколькими днями ранее специалисты зарегистрировали выброс плазмы уровня X1.21.