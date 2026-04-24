Зумеры не стремятся к стабильной занятости, их устраивает платформенная поденщина с ежедневной оплатой без официального оформления. А кто же будет работать на заводах?2 комментария
Экс-премьер Молдавии Филат обвинил ЕС в навязывании членства «второго сорта»
Ни нынешняя администрация Евросоюза, ни правящая в Молдавии партия «Действие и солидарность» (ПДС) не могут предложить стране ничего, кроме статуса члена ЕС «второго сорта», заявил экс-премьер республики, лидер оппозиционной Либерально-демократической партии Владимир Филат.
Филат сообщил, что нынешняя администрация Евросоюза и правящая молдавская партия «Действие и солидарность» не способны предложить стране ничего, кроме статуса члена ЕС «второго сорта», передает РИА «Новости».
Он подчеркнул: «Текущая реальность такова, что ни евробюрократы, ни правящая партия ПДС не могут предложить Молдавии ничего, кроме статуса члена «второго сорта». Это не только ослабит сплоченность самого Союза, но и окончательно подорвет доверие к европейскому проекту в регионе».
Ранее издания Financial Times и Politico сообщили, что в Брюсселе обсуждают идею «поэтапного» расширения ЕС, при которой новые члены будут долгое время ограничены в политических правах и не получат полноценного финансирования. По мнению Филата, сценарий «частичной интеграции» фактически оставляет Молдавию без перспектив на полноценное развитие, ведь предлагается лишь частичный доступ к рынку, без права голоса в ЕС и без участия в союзном бюджете.
Экс-премьер уверен: попытка интеграции на таких условиях не имеет будущего и грозит Молдавии статусом «вечного кандидата» с ограниченными правами. По его мнению, граждане окажутся в неопределенном правовом положении и без реального представительства в органах ЕС. Отношение к евроинтеграции внутри страны остается неоднозначным – на референдуме в октябре прошлого года минимальный перевес обеспечила молдавская диаспора, голосовавшая за рубежом.
Согласно итогам волеизъявления, за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против – 49,54%. Внутри страны поддержку курсу на ЕС выразили только около 46% избирателей, тогда как заграничные избирательные участки, открытые преимущественно в странах Европы, повлияли на общий результат. Оппозиция продолжает обвинять команду президента Майи Санду в чрезмерных уступках Брюсселю, что, по мнению критиков, угрожает суверенитету республики.
Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила об открытых дверях Евросоюза для Молдавии. Власти республики рассматривают два возможных пути вступления в Европейский союз. Бывший президент страны Игорь Додон указал на необходимость отдельных переговоров Брюсселя с Кишиневом и Киевом.