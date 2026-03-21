В войнах нового поколения живая природа и микроэлектроника сольются воедино, позволив вывести на поле боя насекомых-разведчиков, способные проникать туда, куда не пройдёт техника обычных размеров.0 комментариев
Додон призвал разделить переговоры по вступлению в ЕС Молдавии и Украины
Экс-президент Молдавии Игорь Додон предложил вести переговоры о вступлении Молдавии и Украины в Евросоюз раздельно, учитывая различия между странами.
Бывший президент Молдавии и лидер Соцпартии Игорь Додон во время визита в Венгрию заявил о важности разделения переговорных процессов по вступлению Молдавии и Украины в Евросоюз. Он отметил, что каждая страна имеет свои реалии, темпы и приоритеты, поэтому вести переговоры необходимо по отдельным трекам, передает РИА «Новости».
Додон подчеркнул, что в Молдавии отсутствует национальный консенсус по вопросу евроинтеграции, а переговоры с Брюсселем должны строиться исключительно с учетом национальных интересов, сохранения суверенитета, нейтралитета и экономической независимости, без навязывания чуждых стране обязательств.
Додон также отметил, что Венгрия является для Молдавии примером государства, которое в Евросоюзе последовательно защищает свои национальные интересы, при этом поддерживает прагматичный и конструктивный диалог с партнерами. По его мнению, для Молдавии важно сохранять традиционные ценности и православную веру и не допускать насильственной милитаризации, которую, по словам Додона, продвигает Брюссель в последнее время.
На октябрьском референдуме 2025 год за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против – 49,54%. Большинство голосов в поддержку курса обеспечили граждане, проживающие за рубежом. В самой Молдавии идею вступления в Евросоюз поддержали лишь около 46% избирателей.
Брюссель запланировал начать подготовку к возможному вступлению в ЕС Украины и Молдавии.
Власти Молдавии рассматривают два возможных пути вступления в Европейский союз – с Приднестровьем сразу или поэтапно.
Лидер правящей партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу заявил, что обсуждение этих сценариев идет на фоне продолжающихся переговоров о статусе Приднестровья.