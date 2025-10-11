Уедут, все уедут, теперь-то точно. При обстрелах не уехали, но сейчас город гарантировано опустеет, – думала я, когда в пятый по счету «день воды» (в Донбассе появилась специальная лексика и даже есть выражение «отмечать день воды») воды не было ни капли.0 комментариев
Молдавия раскрыла варианты вступления в ЕС
Лидер правящей в Молдавии партии Гросу озвучил два сценария интеграции в ЕС
Власти Молдавии рассматривают два возможных пути вступления в Европейский союз – с Приднестровьем сразу или поэтапно, подчеркнул лидер правящей партии в стране «Действие и солидарность» Игорь Гросу.
Первый сценарий предполагает вступление страны в Евросоюз единым шагом, включая Приднестровье. Второй вариант – поэтапное присоединение: сначала территорий, находящихся под контролем Кишинева, а затем левого берега Днестра, сообщает РИА «Новости».
Гросу отметил, что Кишинев готов сотрудничать с жителями и предприятиями Приднестровья, чтобы сближение с европейскими структурами происходило постепенно и без давления. По его словам, интеграция должна оставаться открытой для всех жителей страны, включая левобережье.
Спикер подчеркнул, что Молдавия намерена добиваться сближения с Тирасполем исключительно мирным и дипломатическим путем.
«Мы не говорим о силовых сценариях. Этот процесс должен быть естественным, основанным на выгодах для всех граждан», – заявил Гросу. Он также выразил уверенность, что европейская интеграция поможет сблизить и объединить страну.
Ранее власти Приднестровья неоднократно подчеркивали, что не рассматривают возможность присоединения ни к Молдавии, ни к Евросоюзу. В Тирасполе также отмечают, что Кишинев продолжает уклоняться от урегулирования приднестровского вопроса, а на последних выборах был ограничен доступ жителей Приднестровья к голосованию по причине сокращения числа избирательных участков и перекрытия мостов через Днестр.
Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила об открытых дверях Европейского союза для Молдавии.
ЕСзапланировал начать подготовку к возможному вступлению Украины и Молдавии.
Румынский лидер Никушор Дан допустил возвращение Приднестровской Молдавской Республики в состав Молдавии с предоставлением ей статуса автономии для дальнейшего вступления страны в Европейский союз.