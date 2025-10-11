Молдавия раскрыла варианты вступления в ЕС

Венгрия согласилась на полный запрет поставок российского СПГ в Европу

Tекст: Дмитрий Зубарев

Венгрия согласилась с запретом на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в Европейский союз, начиная с января 2027 года, передает ТАСС со ссылкой на портал EUObserver.

Будапешт, который изначально настаивал на исключении для своей страны, в итоге не стал возражать против этой меры на недавней встрече послов стран ЕС.

Источники портала уточняют, что на данный момент главным препятствием для утверждения 19-го пакета санкций остаются позиции Словакии и Австрии. Отмечается, что Словакия может изменить свою позицию до встречи глав МИД стран Евросоюза, которая запланирована на 20 октября, либо до саммита ЕС 23 октября.

Австрия продолжает требовать для себя специального отступления, чтобы разморозить российские активы на сумму 2 млрд евро для передачи их Raiffeisen Bank. Против этой инициативы выступили Германия и еще десять стран, что может создать угрозу наложения вето на весь пакет новых санкций против России.

