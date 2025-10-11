Молдавия раскрыла варианты вступления в ЕС

  • Новость часаВС России поразили используемые ВСУ объекты транспортной инфраструктуры
    США признали отставание от России в стратегической сфере
    Американист: Угрозы Трампа Китаю стопроцентными пошлинами могут оказаться пшиком
    Президент Грузии рассказал об американском ярлыке «русский» к закону о прозрачности
    Захарова высмеяла желание Тихановского выучить английский для общения с политиками
    Подполье сообщило о взрыве на заводе с иностранцами под Харьковом
    Эстония перекрыла дорогу через «Саатсеский сапог» из-за России
    Миршаймер: Улыбка Путина на «Валдае» говорит о скором завершении конфликта
    Жители Киева перекрыли дорогу из-за отключений света
    Обвиняемые в покушении на Маргариту Симоньян признались в хулиганстве
    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Донецкая чистоплотность как сопротивление

    Уедут, все уедут, теперь-то точно. При обстрелах не уехали, но сейчас город гарантировано опустеет, – думала я, когда в пятый по счету «день воды» (в Донбассе появилась специальная лексика и даже есть выражение «отмечать день воды») воды не было ни капли.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Пусть курьеры ездят по законам шариата – только не в России

    На слово «шариат» в российском светском обществе в принципе возникает стойка. Но тут вдруг выясняется, что это касается не только особо религиозной прослойки, а буквально каждого из нас. Потому что курьерам, которые – какое совпадение! – по большей части являются выходцами из мусульманских стран, нельзя «перевозить алкоголь, свинину и азартные игры».

    46 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Почему мы выбираем жизнь на 12 квадратных метрах

    Кто-то уверен, что во всем виноваты жадные девелоперы-капиталисты, которые хотят содрать три шкуры с того парня и со всех нас. А значит, загоняют нас все в меньшую и меньшую столичную жилплощадь. Но причины всего этого кроются, как всегда, глубже.

    22 комментария
    11 октября 2025, 13:24 • Новости дня

    Молдавия раскрыла варианты вступления в ЕС

    Лидер правящей в Молдавии партии Гросу озвучил два сценария интеграции в ЕС

    Tекст: Евгения Караваева

    Власти Молдавии рассматривают два возможных пути вступления в Европейский союз – с Приднестровьем сразу или поэтапно, подчеркнул лидер правящей партии в стране «Действие и солидарность» Игорь Гросу.

    Первый сценарий предполагает вступление страны в Евросоюз единым шагом, включая Приднестровье. Второй вариант – поэтапное присоединение: сначала территорий, находящихся под контролем Кишинева, а затем левого берега Днестра, сообщает РИА «Новости».

    Гросу отметил, что Кишинев готов сотрудничать с жителями и предприятиями Приднестровья, чтобы сближение с европейскими структурами происходило постепенно и без давления. По его словам, интеграция должна оставаться открытой для всех жителей страны, включая левобережье.

    Спикер подчеркнул, что Молдавия намерена добиваться сближения с Тирасполем исключительно мирным и дипломатическим путем.

    «Мы не говорим о силовых сценариях. Этот процесс должен быть естественным, основанным на выгодах для всех граждан», – заявил Гросу. Он также выразил уверенность, что европейская интеграция поможет сблизить и объединить страну.

    Ранее власти Приднестровья неоднократно подчеркивали, что не рассматривают возможность присоединения ни к Молдавии, ни к Евросоюзу. В Тирасполе также отмечают, что Кишинев продолжает уклоняться от урегулирования приднестровского вопроса, а на последних выборах был ограничен доступ жителей Приднестровья к голосованию по причине сокращения числа избирательных участков и перекрытия мостов через Днестр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила об открытых дверях Европейского союза для Молдавии.

    ЕСзапланировал начать подготовку к возможному вступлению Украины и Молдавии.

    Румынский лидер Никушор Дан допустил возвращение Приднестровской Молдавской Республики в состав Молдавии с предоставлением ей статуса автономии для дальнейшего вступления страны в Европейский союз.

    9 октября 2025, 09:19 • Новости дня
    Венгрия согласилась на полный запрет поставок российского СПГ в Европу
    Венгрия согласилась на полный запрет поставок российского СПГ в Европу
    @ Николай Михальченко/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Будапешт поддержал инициативу Евросоюза о полном запрете на импорт российского сжиженного природного газа, вводимом с января 2027 года, сообщил портал EUObserver со ссылкой на источники.

    Венгрия согласилась с запретом на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в Европейский союз, начиная с января 2027 года, передает ТАСС со ссылкой на портал EUObserver.

    Будапешт, который изначально настаивал на исключении для своей страны, в итоге не стал возражать против этой меры на недавней встрече послов стран ЕС.

    Источники портала уточняют, что на данный момент главным препятствием для утверждения 19-го пакета санкций остаются позиции Словакии и Австрии. Отмечается, что Словакия может изменить свою позицию до встречи глав МИД стран Евросоюза, которая запланирована на 20 октября, либо до саммита ЕС 23 октября.

    Австрия продолжает требовать для себя специального отступления, чтобы разморозить российские активы на сумму 2 млрд евро для передачи их Raiffeisen Bank. Против этой инициативы выступили Германия и еще десять стран, что может создать угрозу наложения вето на весь пакет новых санкций против России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Турции отказались выполнять требование бывшего президента США Дональда Трампа прекратить закупки газа и нефти из России. Евросоюз нашел способ обойти возможное вето со стороны Венгрии или Словакии по вопросу энергетических санкций. В январе объем поставок российского сжиженного природного газа в ЕС составил 1,3 млн тонн.

    Комментарии (11)
    10 октября 2025, 21:57 • Новости дня
    Латвия решила выдворить более 800 россиян

    Власти Латвии обязали более 800 россиян покинуть страну

    Латвия решила выдворить более 800 россиян
    @ Alexander Welscher/dpa/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Латвия собирается депортировать более 800 россиян, нарушивших правила миграционного законодательства, заявила директор по связям с общественностью Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) Мадара Пуке.

    Латвия собирается депортировать более 800 граждан России, нарушивших правила миграционного законодательства. Представитель Управления по делам гражданства и миграции Мадара Пуке заявила, что «они должны покинуть страну в срок до 13 октября». Она подчеркнула, что пребывание в Латвии после этой даты будет незаконным, передает РИА «Новости».

    В стране проживает около 1,8 млн человек, из которых почти 40% составляют русскоязычные. Несмотря на это, единственным государственным языком в Латвии признан латышский. Русский получил статус иностранного языка.

    В Латвии принят законопроект о полном переходе образования на латышский язык в течение трех лет. Русский язык будет разрешено изучать лишь как язык меньшинства. С августа 2022 года временный вид на жительство гражданам России продлевают только в исключительных случаях, а постоянный предоставляют лишь при сдаче экзамена по латышскому языку на уровень не ниже А2.

    Власти Латвии отказались продлить вид на жительство 98-летнему ветерану Великой Отечественной войны Василию Москальенову из-за его отказа заполнять «анкету лояльности».

    Власти Латвии депортировали российского военного пенсионера Бориса Каткова. В Калининграде выделили две комнаты в служебной квартире, он сейчас работал в Балтийском федеральном университете имени Канта.

    Министерство иностранных дел России отметило «запредельный уровень» русофобии в политике властей Литвы, Латвии, Эстонии и Украины.

    Комментарии (4)
    11 октября 2025, 11:13 • Видео
    Зачем Зеленскому «Томагавки»

    Украинские власти продолжают требовать от Вашингтона продажи «Томагавков». Президент США по-прежнему колеблется с решением, поскольку в Москве предупредили, что оно будет иметь серьезные последствия. Поставки этих ракет в ВСУ – ключевая часть плана Владимира Зеленского.

    Комментарии (0)
    9 октября 2025, 22:12 • Новости дня
    Брюссель начал расследование операций венгерской разведки в структурах ЕС
    Брюссель начал расследование операций венгерской разведки в структурах ЕС
    @ Alicia Windzio/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Еврокомиссия создает специальную внутреннюю группу для расследования обвинений в адрес спецслужб Венгрии о шпионаже против институтов Евросоюза, заявил представитель Европейской комиссии Балаж Уйвари.

    По словам Уйвари, обвинения в шпионаже Венгрии против ЕС рассматриваются очень серьезно, принято решение о формировании группы для внутреннего расследования. Он не раскрыл подробностей из-за секретного характера дела, передает ТАСС.

    Поводом для расследования стали публикации в европейских СМИ, в том числе в венгерском издании Direkt36. В них сообщается, что в 2010-х годах венгерская разведка начала операции в Брюсселе против ЕС и пыталась завербовать венгров, работающих в европейских институтах.

    Согласно материалу Direkt36, одним из эпизодов стала работа венгерского сотрудника Еврокомиссии, который регулярно встречался с дипломатом из постпредставительства Венгрии в Брюсселе. Позже выяснилось, что этот дипломат был сотрудником венгерской разведки, а разведывательная сеть была раскрыта в 2017 году.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о вмешательстве спецслужб Украины при поддержке ЕС в дела Венгрии. Орбан также обвинил Евросоюз в убытках Венгрии из-за антироссийских санкций.

    Бывший федеральный канцлер Германии Ангела Меркель назвала беспочвенными предположения о том, что Орбан действует в интересах России в Евросоюзе.

    Комментарии (0)
    9 октября 2025, 09:14 • Новости дня
    Бельгия обозначила красные линии по замороженным активам России
    Бельгия обозначила красные линии по замороженным активам России
    @ Zeno Druyts/Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бельгия представила Евросоюзу список требований относительно замороженных активов России, обозначив строгие условия их применения для помощи Украине, сообщила газета Politico, ознакомившаяся с соответствующим заявлением бельгийского премьера Барта Де Вевера.

    Бельгия обозначила ряд жестких требований к Евросоюзу по вопросу замороженных российских активов, передает ТАСС со ссылкой на публикацию газеты Politico.

    Премьер-министр страны Барт Де Вевер озвучил так называемые «красные линии» на саммите ЕС в Копенгагене. Речь идет о категорическом отказе Брюсселя поддерживать любые меры, которые можно трактовать как конфискацию замороженных средств.

    Де Вевер подчеркнул, что Бельгия требует юридически обязательных и строго исполнимых гарантий для страны и бельгийской компании Euroclear. Также Бельгия настаивает на заключении соглашения о немедленном возврате долгов, если Euroclear потребуется вернуть активы России, например, после возможного мирного соглашения по Украине.

    По словам премьера, такие гарантии не должны ограничиваться только объемом активов в 170 млрд евро, которые Еврокомиссия предлагает использовать. Он отметил, что потенциальные риски могут быть гораздо выше, а сами гарантии не должны автоматически прекращаться после снятия санкций – арбитражные процедуры могут быть инициированы даже спустя годы.

    В заявлении Де Вевера отмечается, что предложенная Еврокомиссией схема на практике «фактически равна конфискации», несмотря на уверения европейских чиновников в обратном. Высокопоставленный дипломат Евросоюза заявил Politico на условиях анонимности, что заявление бельгийского премьера поставило перед союзом множество новых сложных вопросов, которые сейчас изучаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ЕЦБ предупредила о рисках использования замороженных российских активов. Бельгия согласилась использовать российские активы только при наличии гарантий со стороны Евросоюза. Премьер Бельгии вызвал раздражение в Евросоюзе своей позицией по вопросу российских активов.

    Комментарии (0)
    11 октября 2025, 06:45 • Новости дня
    Reuters назвало семь стран ЕС, которые нарастили импорт энергоресурсов из России

    Reuters назвало семь стран ЕС, которые нарастили импорт газа из России

    Tекст: Ирма Каплан

    С 2022 года Евросоюз сократил зависимость от некогда доминирующего поставщика – России – примерно на 90%, однако за первые восемь месяцев 2025 года Россия импортировала энергоносителей на сумму более 11 млрд евро.

    Согласно анализу Reuters на базе данных Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), семь из 27 стран-членов ЕС увеличили стоимость импорта по сравнению с 2024 годом. В их числе пять стран, которые поддерживают Украину, например, во Франции закупки российских энергоносителей выросли на 40%, до 2,2 млрд евро, в то время как в Нидерландах – на 72%, до 498 млн евро, показывает анализ.

    В то время как порты сжиженного газа в таких странах, как Франция и Испания, служат отправными точками для поставок российского газа в Европу, газ часто не потребляется в этих странах, а отправляется покупателям по всему блоку.

    «Венгрия вошла в число семи стран, где объем российского импорта энергоносителей вырос в этом году на 11%. К Франции и Нидерландам присоединились еще четыре страны, правительства которых поддерживают Украину в войне: Бельгия, где этот показатель увеличился на 3%, Хорватия (55%), Румыния (57%) и Португалия (167%)», –  сказано в материале агентства.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Евросоюз нашел способ обойти возможное вето со стороны Венгрии или Словакии по вопросу энергетических санкций, однако по данным Politico, ЕС не сможет отказаться от российских энергоносителей до 2027 года, несмотря на давление со стороны президента США Дональда Трампа.

    МИД России заявил, что европейские компании уже столкнулись с кратным ростом расходов на энергию и массовым закрытием предприятий после ограничения импорта российских ресурсов.

    Комментарии (2)
    9 октября 2025, 16:56 • Новости дня
    Лавров: Словакия и Венгрия не позволяют ЕС превратиться в «военную машину»
    Лавров: Словакия и Венгрия не позволяют ЕС превратиться в «военную машину»
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Словакия и Венгрия своим правом вето препятствуют милитаризации Евросоюза.

    Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в интервью для проекта RT «Мосты на Восток» заявил, что Словакия и Венгрия, используя право вето, пока не позволяют Евросоюзу превратиться в «военную машину».

    «Хотят лишить членов Евросоюза права вето, прежде всего такие страны, как Венгрия, Словакия, которые хотят не войны, а мира», – отметил Лавров.

    Министр добавил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и другие европейские «фюреры» активно добиваются этой цели. Они стремятся изменить принцип голосования, чтобы решения по судьбоносным вопросам принимались большинством.

    Позиция Венгрии и Словакии, основанная на консенсусе, не дает Евросоюзу стать военной структурой. Ранее ЕС обещал быть экономическим и социальным «раем на Земле».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что давление на Евросоюз усиливается в попытке лишить его энергетического суверенитета и подчинить англосаксонским интересам.

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подверг критике высказывания Владимира Зеленского о необходимости единогласного решения по поводу интеграции Украины в Евросоюз. Будапешт поддержал инициативу Евросоюза о полном запрете на импорт российского сжиженного природного газа с января 2027 года.

    Комментарии (0)
    9 октября 2025, 09:29 • Новости дня
    Евродепутат призвал фон дер Ляйен отправить своих детей на войну

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Итальянский евродепутат Данило Делла Валле во время выступления в Европарламенте предложил Урсуле фон дер Ляйен отправить своих детей на войну.

    Выступая в Европарламенте, депутат от оппозиционной итальянской партии «Движение «5 звезд» Данило Делла Валле подчеркнул, что народ Европы стремится к миру и построению многополярного общества, передает ТАСС.

    Он заявил: «Европейский союз является заложником шаткого и умирающего руководства, которое подталкивает нас всех к третьей мировой войне, только чтобы прикрыть собственную несостоятельность».

    Делла Валле добавил, что правящий класс поддерживается СМИ, распространяющими фейковые новости.

    Политик назвал выдумкой инцидент с самолетом фон дер Ляйен, которому якобы глушили сигнал GPS при полете в Болгарию. Делла Валле призвал главу Еврокомиссии отправить своих детей на войну, если это так важно для нее.

    Европарламентарий подчеркнул, что граждане Европы не верят в политику разжигания войны, так как устали от лжи и мер жесткой экономии. Эти меры вынуждают отказываться от здравоохранения, транспорта и достойной заработной платы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Урсула фон дер Ляйен стала символом деградации Евросоюза. Она призвала защитить Евросоюз от «серой зоны» России. Фон дер Ляйен также заявила, что ей необходимо сохранить власть для борьбы с «угрозой с Востока».

    Комментарии (0)
    9 октября 2025, 13:32 • Новости дня
    Европарламент отказался отправить Урсулу фон дер Ляйен в отставку

    Европарламент отклонил две резолюции о недоверии главе ЕК фон дер Ляйен

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На пленарной сессии в Страсбурге депутаты отвергли инициативы, которые содержали критику стиля управления главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен и требование ее отставки.

    Депутаты Европарламента отклонили сразу две резолюции о недоверии председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, передает ТАСС.

    В документах содержалась критика в адрес главы Еврокомиссии за ее стиль управления и отдельные решения, а также требование сложить полномочия. Голосование состоялось на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

    Трансляция процесса велась на официальном сайте парламента. По итогам голосования обе инициативы не получили необходимой поддержки депутатов, и Урсула фон дер Ляйен сохранила свой пост.

    Напомним, в отношении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен Европарламент рассматривает сразу два вотума недоверия.

    Депутаты Европейской народной партии выразили недовольство ее политикой.

    При этом ряд партий в Европарламенте решили не поддерживать вотум недоверия против Урсулы фон дер Ляйен, несмотря на критику ее политики.

    Комментарии (0)
    9 октября 2025, 13:39 • Новости дня
    Аудиторы ЕС предупредили о рисках бюджета из-за активов России

    В ЕС увидели риски для бюджета из-за планов использовать прибыль с активов России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Изъятие прибыли с замороженных российских активов для кредитования Украины может привести к дополнительным расходам для бюджета Евросоюза в случае дефолта по этим займам, говорится в отчете Счетной палаты Евросоюза.

    Аудиторы Евросоюза указали на опасность возникновения бюджетных рисков из-за использования прибыли с замороженных российских активов для финансирования кредитов Украине. В отчете отмечается, что при объявлении Украиной дефолта расходы понесет сам Евросоюз, поскольку кредиты обеспечены средствами и резервами бюджета ЕС, передает ТАСС.

    В документе подчеркивается, что юридические сложности с использованием российских активов сохраняются, а продление санкций требует единогласного решения всех стран ЕС. Это делает поступления от активов уязвимыми для политических изменений.

    Большая часть замороженных российских государственных активов – более 200 млрд евро – находится в Euroclear в Бельгии. Руководство депозитария неоднократно возражало против экспроприации активов, опасаясь ответных действий России и судебных разбирательств на международном уровне.

    Президент России Владимир Путин заявлял, что попытки Запада конфисковать российские резервы приведут к разрушению мирового финансово-экономического порядка и усилению экономического сепаратизма. Пресс-секретарь Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва будет добиваться юридического преследования лиц, причастных к изъятию российских активов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Бельгия представила Евросоюзу свои требования по замороженным российским активам и обозначила строгие условия их использования для помощи Украине.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила о крайне жестких мерах со стороны России в случае передачи Евросоюзом российских активов Киеву.

    Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард отметила необходимость согласованных решений по этим активам между всеми владельцами и соблюдения международного права.

    Комментарии (0)
    9 октября 2025, 14:07 • Новости дня
    Захарова заявила о давлении англосаксов на ЕС из-за энергоресурсов России

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что давление на Евросоюз усиливается в попытке лишить его энергетического суверенитета и подчинить англосаксонским интересам.

    Захарова на Петербургском международном газовом форуме заявила, что англосаксы оказывают колоссальное давление на страны Евросоюза с помощью своих представителей в брюссельских структурах. По ее словам, одна из главных задач этого давления – сделать Западную Европу полностью подконтрольной англосаксонскому миру, передает ТАСС.

    Дипломат отметила, что жителям Западной Европы следует изучить историю собственных стран и экономические показатели, чтобы осознать, что независимость и суверенитет, включая энергетический, всегда поддерживались сотрудничеством с Россией.

    «В первую очередь им нужна независимость и суверенитет, который не в последнюю очередь обеспечивается как раз суверенитетом энергетическим, получением возможности использовать ресурсы по своему усмотрению. А такую возможность им всегда предоставляла именно Россия», – заявила Захарова.

    В среду послы стран Евросоюза согласовали и передали на утверждение в Совет ЕС план Еврокомиссии по запрету на поставки российских нефти и газа с 2028 года. Венгрия и Словакия сохранили возражения, однако для принятия этой инициативы достаточно большинства голосов, поскольку мера считается торговой, а не санкционной. Ожидается, что вопрос будет рассмотрен на заседании Совета ЕС 20 октября.

    Портал EUObserver сообщил, Венгрия согласилась на полный запрет поставок российского СПГ в Европу.

    Евросоюз нашел способ обойти возможное вето со стороны Венгрии или Словакии по вопросу энергетических санкций.

    Евросоюз, по данным Politico, не сможет отказаться от российских энергоносителей до 2027 года, несмотря на давление со стороны президента США Дональда Трампа.

    МИД России заявил, что европейские компании уже столкнулись с кратным ростом расходов на энергию и массовым закрытием предприятий после ограничения импорта российских ресурсов.

    Комментарии (0)
    8 октября 2025, 22:31 • Новости дня
    Заседание Апелляционной палаты Кишинева по делу Гуцул перенесли

    Tекст: Антон Антонов

    Заседание Апелляционной палаты Кишинева по делу главы Гагаузии Евгении Гуцул отложено, оно возобновится 9 октября, сообщил адвокат Сергей Морару.

    Апелляционная палата 8 октября начала рассматривать жалобу стороны защиты. Сообщалось, что Апелляционная палата отклонила ходатайство адвокатов об освобождении из-под стражи главы Гагаузии, передает РИА «Новости».

    «По нашему требованию в заседании сделали паузу. Оно будет продолжено 9 октября», – приводит слова Морару ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Молдавии в последние годы усилили давление на оппозицию, возбуждая уголовные дела против политиков. Главу Гагаузии Евгению Гуцул объявили виновной в нарушениях при финансировании партии «Шор» и приговорили к семи годам лишения свободы.

    Народное собрание Гагаузии заявило о непризнании приговора и подтвердило полномочия Гуцул как главы автономии. Депутаты парламента Гагаузии потребовали освободить Гуцул.

    Комментарии (0)
    9 октября 2025, 12:51 • Новости дня
    Названа причина задержки принятия 19-го пакета санкций ЕС против России

    Страны ЕС из-за разногласий отложили согласование 19-го пакета санкций

    Tекст: Вера Басилая

    Согласование нового пакета санкций против России оказалось невозможным из-за сохраняющихся разногласий между государствами Евросоюза по ряду ключевых вопросов, его отложили до саммита ЕС, который пройдет 23–24 октября в Брюсселе.

    Дипломатический источник сообщил, что после дискуссии в среду послы стран ЕС не смогли достичь соглашения, и разногласия по-прежнему остаются. передает ТАСС.

    По его словам, устранение разногласий будет возможно лишь в ходе дискуссии на высшем уровне на саммите ЕС».

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла о намерении быстро принять 19-й пакет санкций еще в сентябре, однако достичь консенсуса не удалось.

    Ранее СМИ писали., что главным препятствием для утверждения 19-го пакета санкций остаются позиции Словакии и Австрии.

    Венгрия согласилась на полный запрет поставок российского СПГ в Европу.

    Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен Евросоюз планирует отказаться от поэтапного ужесточения ограничений и перейти к более суровым санкциям против России.

    Еврокомиссия отказалась раскрыть причины задержки 19-го пакета санкций.

    Комментарии (0)
    11 октября 2025, 13:43 • Новости дня
    Орбан опубликовал видео о смартфоне с украинским шпионским приложением

    Премьер-министр Венгрии Орбан представил шуточное видео об украинском «тисафоне»

    Tекст: Евгения Караваева

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выложил видео, где Зеленский презентует смартфон с шпионским приложением, названным в честь партии «Тиса».

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан разместил сгенерированную нейросетью видеозапись, где Владимир Зеленский презентует «тисафон» – смартфон с украинским шпионским приложением, сообщает РИА «Новости».

    Название устройства отсылает к венгерской оппозиционной партии «Тиса», которую поддерживает Брюссель. В ролике «Зеленский» говорит на венгерском языке с выраженным украинским акцентом и заявляет: «А сейчас я представляю новый тисафон. Быстрый, умный, и все твои данные в безопасности у меня в Киеве. Тисафон. Сделано на Украине. Дистрибьютер Петер Мадьяр». На экране смартфона видны герб Украины и эмблема партии «Тиса», а лидер оппозиции Петер Мадьяр сидит в зале и аплодирует.

    Ранее Орбан утверждал, что украинские спецслужбы внедряются в венгерское общество, чтобы привести к власти партию «Тиса» на выборах 2026 года, что откроет путь для вступления Украины в Евросоюз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что заявления Владимира Зеленского о вступлении Украины в Евросоюз не соответствуют реальности и требуют единогласного одобрения стран ЕС. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил отказ страны поддерживать интеграцию Украины в Евросоюз.

    Комментарии (0)
    11 октября 2025, 13:14 • Новости дня
    ЕП назначил дату голосования по запрету импорта энергоресурсов из России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Профильный комитет Европарламента рассмотрит предложение Еврокомиссии о введении с 2028 года бессрочного запрета на закупку энергоресурсов из России, говорится в повестке дня заседания Комитета по промышленности и энергетике (ITRE) Европарламента..

    Европарламент 16 октября проведет первое голосование по предложению Еврокомиссии о полном и бессрочном запрете на закупку нефти и газа у России, сообщает ТАСС. Решение будет рассматриваться в Комитете по промышленности и энергетике Европарламента, где планируется утвердить поправки к директиве о перестройке энергосистемы союза под названием RePowerEU.

    Ключевая поправка предусматривает полный запрет на закупку нефти, газа и нефтепродуктов у России с 2028 года. Еврокомиссия подчеркивает, что это решение не ограничено по срокам и не связано с развитием ситуации на Украине – оно станет обязательным для всех членов Евросоюза.

    Первое голосование носит промежуточный характер. После его проведения инициативу должны рассмотреть на пленарной сессии Европарламента и окончательно утвердить в Совете ЕС. Там документу предстоит столкнуться с возможным сопротивлением отдельных стран, например, Венгрии и Словакии.

    Важной особенностью обсуждаемой инициативы является то, что она проходит по линии торговой, а не внешней политики Евросоюза. Это значит, что для ее утверждения не требуется единогласного согласия всех государств ЕС: решение будет приниматься квалифицированным большинством, что затрудняет несогласным странам возможность заблокировать инициативу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Турция отказалась выполнять требование Дональда Трампа об отказе от российских газа и нефти. Еврокомиссия предложила способ заставить Венгрию и Словакию прекратить закупки российской нефти. Урсула фон дер Ляйен призвала страны Евросоюза прекратить использование российских энергетических ресурсов.

    Комментарии (0)
    11 октября 2025, 14:19 • Новости дня
    Орбан объявил о старте сбора подписей против военных планов ЕС

    Венгрия начала сбор подписей против военной стратегии Евросоюза

    Tекст: Евгения Караваева

    Венгерские власти инициировали кампанию по сбору подписей для выражения несогласия с милитаристскими инициативами Евросоюза, подчеркнув важность участия каждого гражданина.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о старте сбора подписей против военных планов Брюсселя, передает РИА «Новости».

    Орбан подчеркнул: «Мы не можем наблюдать за этим, ничего не делая! Мы должны еще раз показать, что венгерский народ не хочет войны. Именно поэтому сегодня мы начинаем сбор подписей против военных планов Брюсселя. Мы будем в каждом городе и каждой деревне, потому что сейчас нам нужен каждый венгр, желающий мира!».

    Премьер сообщил, что анонсировал сбор подписей на саммите Евросоюза в Копенгагене, где была представлена стратегия «победы над Россией». По его словам, Европа «все быстрее скатывается к войне», а стратегия Евросоюза – лишь мечты, а не реальные планы.

    Он добавил, что в Брюсселе организовали кампанию против нынешнего венгерского правительства, используя обвинения в шпионаже, фейковые новости и юридические манипуляции. По мнению Орбана, все это делается для того, чтобы сменить национально ориентированную власть на выборах 2026 года и привести к власти оппозицию.

    Он также заявил, что многие страны Евросоюза за закрытыми дверями признают опасность войны, и выразил опасения, что рано или поздно военные из Европы окажутся на Украине и многие из них погибнут.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Нидерландов отказались поддержать инициативу по изменению правил принятия решений в Евросоюзе для ускоренного вступления Украины.

    Премьер-министр Венгрии осудил высказывания Владимира Зеленского о возможности обойти венгерское вето на вступление Украины в Европейский Союз.

    Комментарии (0)
    США признали отставание от России в стратегической сфере

    Президент США Дональд Трамп заключил крупную сделку с Финляндией на строительство сразу 11 ледоколов. Многие десятилетия штаты обходились одним-двумя ледоколами, эта сфера их не интересовала и не беспокоила. Однако теперь стратегия кардинально изменилась. Что же заставило Вашингтон нарастить ледокольный флот и попытаться догнать Россию? Подробности

    СНГ начало разрастаться по линии ШОС

    Россия поддержала создание нового формата «СНГ плюс» и наделение ШОС статусом наблюдателя при содружестве. Как отметил президент Владимир Путин, более полное взаимодействие двух организаций обеспечит безопасное и устойчивое развитие всего Евразийского региона. Эксперты считают, что благодаря интеграционным усилиям России саммит в Душанбе раскрыл новый потенциал СНГ. Подробности

    Как Россия лишает снабжения украинские группировки

    «Наши действуют так. Сначала – удар ракетой "Искандер", а потом добивают беспилотниками "Герань"». Такими словами военные эксперты описывают технологию поражения Россией военных эшелонов ВСУ и украинской железнодорожной инфраструктуры. Почему именно в последнее время ВС РФ усилили интенсивность ударов по эшелонам и локомотивам противника? Подробности

    Россия дала Китаю преимущество над Америкой в небе

    Вашингтон предложил запретить китайским авиакомпаниям выполнять полеты в США через территорию России, посчитав, что это создает неравные условия для конкуренции с американскими перевозчиками. В Пекине инициативу назвали недальновидной и предупредили о возможных последствиях для мировой авиации. Продолжат ли китайские самолеты летать над Россией? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

