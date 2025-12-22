Гордость за наше прошлое, оптимизм по поводу настоящего России и уверенность в будущем страны – главные составляющие позиции Путина и как президента, и как гражданина, и как человека.0 комментариев
Путин сообщил о товарообороте стран СНГ с начала года почти на 90 млрд долларов
Объем торговли между странами Содружества за десять месяцев вырос почти до 90 млрд долларов, что стало результатом успешного взаимодействия, сообщил президент России Владимир Путин на неформальном саммите СНГ.
Президент России Владимир Путин на неформальном саммите СНГ в Петербурге сообщил, что товарооборот между странами-участницами за 10 месяцев 2025 года составил примерно 90 млрд долларов, передает ТАСС.
«В уходящем году многоплановое взаимодействие наших стран развивалось в целом успешно. Об этом свидетельствует солидный объем товарооборота России с участниками Содружества, который за 10 месяцев текущего года составил почти 90 миллиардов долларов», – заявил президент.
Путин отметил, что за 30 лет Содружество укрепилось как признанное региональное интеграционное объединение, где сотрудничество строится на честных принципах добрососедства и равных возможностей. По его словам, важно сохранять общее культурное пространство и расширять разнообразные форматы обмена между гражданами стран-участниц.
Российский лидер подчеркнул глубокую связь народов СНГ благодаря смешению традиций и культур, а также крепким семейным и родственным отношениям.
Ранее в Петербурге начался неформальный саммит лидеров стран СНГ.
Президент России Владимир Путин призвал страны СНГ совместно противостоять фальсификации истории.
Также Путин заявил, что компетентные органы стран – участниц СНГ находятся в постоянном взаимодействии и активно сотрудничают по вопросам безопасности.