Путин сообщил о товарообороте стран СНГ с начала года почти на 90 млрд долларов

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин на неформальном саммите СНГ в Петербурге сообщил, что товарооборот между странами-участницами за 10 месяцев 2025 года составил примерно 90 млрд долларов, передает ТАСС.

«В уходящем году многоплановое взаимодействие наших стран развивалось в целом успешно. Об этом свидетельствует солидный объем товарооборота России с участниками Содружества, который за 10 месяцев текущего года составил почти 90 миллиардов долларов», – заявил президент.

Путин отметил, что за 30 лет Содружество укрепилось как признанное региональное интеграционное объединение, где сотрудничество строится на честных принципах добрососедства и равных возможностей. По его словам, важно сохранять общее культурное пространство и расширять разнообразные форматы обмена между гражданами стран-участниц.

Российский лидер подчеркнул глубокую связь народов СНГ благодаря смешению традиций и культур, а также крепким семейным и родственным отношениям.

Ранее в Петербурге начался неформальный саммит лидеров стран СНГ.

Президент России Владимир Путин призвал страны СНГ совместно противостоять фальсификации истории.

Также Путин заявил, что компетентные органы стран – участниц СНГ находятся в постоянном взаимодействии и активно сотрудничают по вопросам безопасности.

