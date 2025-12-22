Гордость за наше прошлое, оптимизм по поводу настоящего России и уверенность в будущем страны – главные составляющие позиции Путина и как президента, и как гражданина, и как человека.0 комментариев
Путин призвал страны СНГ совместно противостоять фальсификации истории
Президент России Владимир Путин на неформальном саммите СНГ заявил о важности объединения усилий для защиты исторической правды о победе в Великой Отечественной войне.
Страны СНГ должны совместно противодействовать попыткам фальсификации истории, особенно когда речь идет о событиях Великой Отечественной войны, заявил президент России Владимир Путин на неформальном саммите Содружества, передает ТАСС.
«Нужно продолжать совместные усилия по сохранению памяти о нашей общей истории и недопущению ее фальсификации», – заявил Путин.
По его словам, важно делать все возможное, чтобы молодежь знала о героических подвигах предков и цене Победы.
Путин также сообщил, что страны СНГ расширяют сотрудничество в финансовой сфере и все активнее используют независимые от зарубежных систем платежные инструменты. По словам российского лидера, собственные механизмы банковских операций Содружества становятся всё более востребованными при обслуживании взаимного экономического сотрудничества между государствами-участниками.
Саммит лидеров СНГ начался в Георгиевском зале Эрмитажа – это первый раз, когда встреча проходит в одном из крупнейших музеев мира. Зал с богатой историей известен своим торжественным оформлением: здесь до 1917 года проходили важнейшие церемонии, а в 1996 году традиция подобных мероприятий была возобновлена Эрмитажем.
Особое значение Георгиевского зала подчеркивает барельеф «Георгий Победоносец, поражающий копьем дракона», расположенный над восстановленным Тронным местом – уникальным памятником искусства XIX века. Тронное место было воссоздано архитекторами и торжественно открыто в День Святого Георгия четверть века назад.
Ранее в Александровском зале Зимнего дворца прошла экскурсионная часть неформального саммита СНГ.
Президент России Владимир Путин лично провел экскурсию для коллег из стран СНГ по залам Эрмитажа.