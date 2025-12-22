Путин призвал страны СНГ совместно противостоять фальсификации истории

Путин: СНГ нужно вместе противостоять попыткам фальсификации истории

Tекст: Вера Басилая

Страны СНГ должны совместно противодействовать попыткам фальсификации истории, особенно когда речь идет о событиях Великой Отечественной войны, заявил президент России Владимир Путин на неформальном саммите Содружества, передает ТАСС.

«Нужно продолжать совместные усилия по сохранению памяти о нашей общей истории и недопущению ее фальсификации», – заявил Путин.

По его словам, важно делать все возможное, чтобы молодежь знала о героических подвигах предков и цене Победы.

Путин также сообщил, что страны СНГ расширяют сотрудничество в финансовой сфере и все активнее используют независимые от зарубежных систем платежные инструменты. По словам российского лидера, собственные механизмы банковских операций Содружества становятся всё более востребованными при обслуживании взаимного экономического сотрудничества между государствами-участниками.

Саммит лидеров СНГ начался в Георгиевском зале Эрмитажа – это первый раз, когда встреча проходит в одном из крупнейших музеев мира. Зал с богатой историей известен своим торжественным оформлением: здесь до 1917 года проходили важнейшие церемонии, а в 1996 году традиция подобных мероприятий была возобновлена Эрмитажем.

Особое значение Георгиевского зала подчеркивает барельеф «Георгий Победоносец, поражающий копьем дракона», расположенный над восстановленным Тронным местом – уникальным памятником искусства XIX века. Тронное место было воссоздано архитекторами и торжественно открыто в День Святого Георгия четверть века назад.

Ранее в Александровском зале Зимнего дворца прошла экскурсионная часть неформального саммита СНГ.

Президент России Владимир Путин лично провел экскурсию для коллег из стран СНГ по залам Эрмитажа.