Путин лично провел для лидеров СНГ экскурсию по Эрмитажу

Путин выступил гидом для лидеров СНГ в Эрмитаже Петербурга
Президент России Владимир Путин сам провел экскурсию для коллег из стран СНГ по залам Эрмитажа, уделив внимание истории Октябрьской лестницы.
Российский президент Владимир Путин во время экскурсии по Эрмитажу лично исполнил роль гида для лидеров стран СНГ, передает ТАСС.
Главе государства ассистировал директор музея Михаил Пиотровский, однако значительную часть рассказа о знаменитых экспонатах и залах музея президент взял на себя.
Путин оживленно рассказал гостям об истории Эрмитажа и провел делегацию по Октябрьской лестнице – элементу дворца, связанному с событиями октября 1917 года. По ней в ночь восстания петроградцы ворвались в резиденцию Временного правительства.
Октябрьская лестница соединяет восточный отдел музея с отделом западноевропейского искусства и истории русской культуры Государственного Эрмитажа.
Владимир Путин встретил гостей саммита СНГ в Александровском зале Зимнего дворца. Президент России также провел для гостей экскурсию по музейным залам. В ходе мероприятия главы государств СНГ ознакомились с экспозицией Эрмитажа.