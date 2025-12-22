Гордость за наше прошлое, оптимизм по поводу настоящего России и уверенность в будущем страны – главные составляющие позиции Путина и как президента, и как гражданина, и как человека.0 комментариев
Путин встретил лидеров СНГ в Эрмитаже
В Александровском зале Зимнего дворца стартовала экскурсионная часть неформального саммита СНГ, где гостей встретил Владимир Путин и показал им музейные залы.
Лидеры стран СНГ прибыли в Петербург на неформальный саммит по приглашению Владимира Путина, они собрались в Эрмитаже, передает ТАСС.
Встреча прошла в Александровском зале Зимнего дворца, посвященном памяти императора Александра I и событиям Отечественной войны 1812 года. Главу российского государства и его гостей сопровождал генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, выступивший экскурсоводом.
Пиотровский рассказал собравшимся о 24 медальонах на стенах зала, в которых аллегорически изображены ключевые события 1812 года. Особое внимание он обратил на декоративный медальон, где Александр I представлен древнеславянским божеством Родомыслом. Лидеры стран также ознакомились с экспозицией художественного европейского серебра XVI–XIX веков, расположенной в этом зале.
После предварительного обхода Владимир Путин пригласил участников осмотреть другие залы музея, где хранятся главные произведения коллекции Эрмитажа.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Петербурге главы государств СНГ откроют неформальный саммит экскурсией по Государственному Эрмитажу. Главы государств СНГ также планировали провести основные переговоры после экскурсии.