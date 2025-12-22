  • Новость часаПутину моментально доложили об убийстве генерала Сарварова
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис «Прямая линия» Путина стала обязательной частью новогодних праздников

    Гордость за наше прошлое, оптимизм по поводу настоящего России и уверенность в будущем страны – главные составляющие позиции Путина и как президента, и как гражданина, и как человека.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Почему потомки Уленшпигеля не дали украсть российские деньги

    Бельгия – один из столпов европейской цивилизации со всеми ее выдающимися и отвратительными особенностями. И она же стала порогом, о который споткнулась самая серьезная попытка Запада совершить открытый грабеж российских средств.

    Владимир Касютин Владимир Касютин Собаки и кошки – мягкая сила России

    Выяснилось, что среди наших соседей – бывших республик СССР и даже стран Восточной Европы – велик запрос на простые человеческие истории о любви и преданности. Что забота о животных и признательность к ним – универсальна.

    22 декабря 2025, 12:41 • Новости дня

    Путин встретил лидеров СНГ в Эрмитаже

    Tекст: Вера Басилая

    В Александровском зале Зимнего дворца стартовала экскурсионная часть неформального саммита СНГ, где гостей встретил Владимир Путин и показал им музейные залы.

    Лидеры стран СНГ прибыли в Петербург на неформальный саммит по приглашению Владимира Путина, они собрались в Эрмитаже, передает ТАСС.

    Встреча прошла в Александровском зале Зимнего дворца, посвященном памяти императора Александра I и событиям Отечественной войны 1812 года. Главу российского государства и его гостей сопровождал генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, выступивший экскурсоводом.

    Пиотровский рассказал собравшимся о 24 медальонах на стенах зала, в которых аллегорически изображены ключевые события 1812 года. Особое внимание он обратил на декоративный медальон, где Александр I представлен древнеславянским божеством Родомыслом. Лидеры стран также ознакомились с экспозицией художественного европейского серебра XVI–XIX веков, расположенной в этом зале.

    После предварительного обхода Владимир Путин пригласил участников осмотреть другие залы музея, где хранятся главные произведения коллекции Эрмитажа.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Петербурге главы государств СНГ откроют неформальный саммит экскурсией по Государственному Эрмитажу. Главы государств СНГ также планировали провести основные переговоры после экскурсии.

    21 декабря 2025, 18:06 • Новости дня
    На сайте Кремля появился официальный перевод термина «подсвинки» на английский
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Фраза президента России Владимира Путина о европейских «подсвинках» в официальной англоязычной стенограмме на сайте Кремля была переведена как «swine underlings».

    Официальный перевод слов президента России Владимира Путина про европейских «подсвинков» на английском языке был опубликован в виде «swine underlings», передает ТАСС. Такой вариант перевода выбран на англоязычной версии сайта Кремля и присутствует сразу в двух ключевых документах.

    Решение о единообразном переводе «подсвинки» как «swine underlings» устранило интригу, как будет дано официальное объяснение термину в международных публикациях Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иностранные журналисты столкнулись с трудностями перевода слова «подсвинки» на дипломатической арене.

    На расширенном заседании коллегии Минобороны Путин заявил, что «европейские подсвинки» рассчитывали получить выгоду от ожидаемого ими развала России. В ходе прямой линии и пресс-конференции Путин уточнил, что под этим выражением «имел в виду в целом группу лиц, неопределенную группу лиц, как говорят юристы».

    22 декабря 2025, 12:13 • Новости дня
    Путину моментально доложили об убийстве генерала Сарварова

    Путину моментально доложили об убийстве генерала Сарварова
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Спецслужбы сразу же доложили президенту Владимиру Путину об убийстве главы управления оперативной подготовки Генштаба ВС России генерал-лейтенанта Фанила Сарварова, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «По линии спецслужб [президенту] докладывают моментально», – сказал Песков, передает ТАСС.

    СК России сообщал, что глава управления оперативной подготовки Генштаба ВС России генерал-лейтенант Фанил Сарваров скончался при взрыве бомбы в автомобиле в Москве.

    ЧП произошло на улице Ясеневой в Москве.

    Ветеран спецподразделения «Альфа» Сергей Гончаров в беседе с газетой ВЗГЛЯД пояснял, что подрывы автомобилей и убийства российских высокопоставленных военных стали серьезной проблемой, которая требует жесткого ответа.

    21 декабря 2025, 15:30 • Видео
    «Характер алкоголика». Мир узнал тайны Трампа

    В США гремит скандал, спровоцированный интервью главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс. Ведущий политтехнолог Дональда Трампа нашла у шефа черты характера алкоголика, а у Илона Маска – внешность вампира. Кроме того, она рассказала о бардаке, творящемся на вершинах власти. Теперь эта власть пытается ее защитить.

    22 декабря 2025, 10:29 • Новости дня
    Politico: Гарантии безопасности Украины определит Путин
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Дальнейшие перспективы безопасности Украины во многом будут зависеть от решений, которые примет президент России Владимир Путин, несмотря на все усилия западных союзников и США, пишет Politico.

    Гарантии безопасности Украины в значительной степени зависят от позиции президента России Владимира Путина, сообщает Politico.

    Издание отмечает, что несмотря на активные усилия Европы, в решении вопроса о долгосрочной безопасности Украины ключевую роль продолжают играть Вашингтон и Москва.

    После дипломатического конфликта между Владимиром Зеленским и американским руководством в начале 2025 года Европа увеличила поддержку Киева, создав 34-странную «коалицию желающих» и обсудив отправку войск, но без логистической помощи Соединенных Штатов эти планы реализовать невозможно. Эксперт Эд Арнольд подчеркивает: «Как бы ни старалась Европа, гарантии США – единственный реальный путь к миру для Украины».

    По информации издания, Зеленский претендует на юридически обязывающие соглашения с США, возможно даже отказавшись от претензий на членство в НАТО ради твердых гарантий. Среди гарантий обсуждается поставка Украине крылатых ракет Tomahawk с радиусом до тысячи километров, что даст возможность наносить удары по политическим и военным центрам России.

    Тем не менее даже с формальной ратификацией обязательств США, их интерпретация остается спорной – в том числе по принципу аналогии с пресловутой пятой статьей НАТО. Дональд Трамп указывает на многозначность формулировок, что может поставить под вопрос автоматизм американской поддержки.

    В финале материала подчеркивается: несмотря на значимость американских гарантий, окончательная судьба украинской безопасности, вероятнее всего, будет зависеть от того, как именно Владимир Путин воспримет новые договоренности между Киевом, Вашингтоном и европейскими странами.

    Напомним, ЕС и США договорились предоставить Украине схожие с 5-й статьей НАТО гарантии.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил о готовности ряда стран Евросоюза направить на Украину войска для защиты страны при нарушении Россией мирных договоренностей.

    Президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы к мирным переговорам, указав, что условия выхода из кризиса были обозначены еще в июне 2024 года.

    Путин отметил, что главный барьер для диалога – позиция официального Киева, который не готов к обсуждению ключевых вопросов мирного плана.

    Президент также заявил о необходимости легитимной власти на Украине и выразил готовность рассмотреть меры безопасности для выборов, а также дать возможность украинцам в России проголосовать.

    Кроме того, обсуждается возможность введения международного управления на Украине с участием европейцев, американцев и России.

    21 декабря 2025, 18:58 • Новости дня
    Песков сообщил о зарубежных визитах Путина в следующем году

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин намерен провести первые недели нового года в активном рабочем режиме, а также запланировать несколько зарубежных визитов и принять иностранных гостей, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Президент России Владимир Путин в новом году совершит целый ряд зарубежных визитов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА «Новости». «Там целый ряд визитов. Я сейчас не буду прям сразу анонсировать. График есть», – заявил Песков журналистам, отметив, что детали поездок пока не раскрываются.

    По словам Пескова, Кремль также ожидает приезд гостей из других стран – это уже запланировано, и визиты иностранцев в Россию будут проходить в течение предстоящего года. Говоря о начале года, пресс-секретарь подчеркнул, что российский президент будет работать в привычном интенсивном ритме.

    Песков уточнил, что первые дни нового года в графике Путина будут такими же насыщенными, как и последние дни уходящего. Хотя пока конкретные мероприятия не зафиксированы официально, он выразил уверенность, что существенные события обязательно появятся в ближайшее время.

    21 декабря 2025, 16:31 • Новости дня
    Путин встретился с Лукашенко в Петербурге

    Путин: Россия и Белоруссия очень плотно работают между собой

    Tекст: Дарья Григоренко

    В преддверии заседания Высшего евразийского экономического совета президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели личную встречу в Петербурге, особое внимание уделив успешной реализации двусторонних договоренностей.

    Беседа прошла в формате тет-а-тет в Президентской библиотеке им. Бориса Ельцина и продолжалась около часа. Основное внимание на переговорах было уделено сотрудничеству двух стран и интеграционным вопросам в рамках ЕАЭС, пишет ТАСС.

    В ходе встречи Путин отметил: «Правительства (России и Белоруссии – прим. ВЗГЛЯД) работают между собой очень плотно». Российский лидер обратил внимание на положительную динамику в отношениях между Москвой и Минском и выразил благодарность Лукашенко за теплую оценку двустороннего взаимодействия, передает РИА «Новости».

    «Хочу вас поблагодарить за высокую оценку качества наших российско-белорусских отношений. Обратил внимание на ту теплоту, с которой вы говорили о России и наших отношениях. Уверен, что и в России многие на это обратили внимание», – обратился Путин к Лукашенко.

    Путин также добавил, что у президентов есть возможность обсудить как вопросы ЕАЭС, так и отдельные направления сотрудничества двух государств.

    Также российский лидер рассказал, что перед отъездом в Петербург встречался с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, который подробно проинформировал президента о текущем состоянии межправительственного сотрудничества с Белоруссией. «Там фактически никаких вопросов, требующих нашего внимания, почти нет. Но тем не менее всегда находится то, о чем можно поговорить», – сказал российский лидер, обращаясь к Лукашенко.

    Лукашенко в свою очередь сообщил, что Минск и Москва реализуют все достигнутые договоренности, подчеркнув отсутствие существенных разногласий: по словам белорусского лидера, стороны успешно сотрудничают в сфере военно-технического, оборонного и экономического взаимодействия. Лукашенко добавил, что Минск и Москва никому не навязывают участие в интеграционных процессах.

    Лукашенко поблагодарил Путина за оценку его выступления на заседании Всебелорусского народного собрания. «Спасибо вам за оценку», – отметил белорусский президент.

    Ранее Лукашенко заявил о достигнутых успехах в реализации совместных с Россией импортозамещающих проектов.

    Напомним, в ноябре Путин после завершения расширенного заседания лидеров стран ОДКБ в кулуарах саммита провел неформальный разговор с министром обороны России Андреем Белоусовым и белорусским главой Минобороны Виктором Хрениным.

    21 декабря 2025, 16:53 • Новости дня
    Путин открыл заседание Высшего Евразийского экономического совета в Петербурге

    Tекст: Ольга Иванова

    В Петербурге началось заседание Высшего Евразийского экономического совета, на котором планируется подписание Соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Индонезией.

    Президент России Владимир Путин в Петербурге открыл заседание Высшего Евразийского экономического совета, передает РИА «Новости». Мероприятие началось в узком составе, а затем продолжится с расширенным кругом участников.

    Повестка встречи включает обсуждение ключевых вопросов функционирования Евразийского экономического союза. Лидеры государств ЕАЭС планируют определить дальнейшие пути интеграции, рассмотреть развитие единого рынка союза, а также утвердить важные документы и решения.

    Особое внимание на заседании уделят подписанию Соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Индонезией, что может открыть новые торговые возможности для сторон. Участники намерены наметить новые шаги по активизации сотрудничества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль сообщил, что 22 декабря в Петербурге запланирована традиционная неформальная встреча лидеров государств СНГ.

    21 декабря 2025, 21:24 • Новости дня
    Путин заявил о новых возможностях после урегулирования границ Азии

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин отметил, что решение приграничных вопросов повысит безопасность и укрепит экономические связи государств Центральной Азии.

    Урегулирование приграничных вопросов в Центральной Азии открывает новые перспективы для региона, передает РИА «Новости». Президент России Владимир Путин подчеркнул, что решение проблем государственной границы создает дополнительные возможности для развития экономических связей и привлечения инвестиций. По словам Путина, это также содействует запуску новых инфраструктурных и производственных проектов.

    Глава государства заявил, что урегулирование приграничных вопросов между Киргизией, Узбекистаном и Таджикистаном способствует укреплению гарантий региональной безопасности. Путин отметил, что «важно и то, что укрепляются гарантии региональной безопасности (при урегулировании приграничных вопросов Киргизией, Узбекистаном и Таджикистаном)». Эта позиция была озвучена им на церемонии вручения Международной премии мира имени Л. Н. Толстого в Петербурге.

    Президент добавил, что такие договорённости открывают возможности для более скоординиренных действий в борьбе с трансграничными угрозами. В их числе глава государства назвал терроризм, экстремизм, наркотрафик, незаконную миграцию и контрабанду. Таким образом, решение спорных приграничных вопросов становится важной частью общей архитектуры стабильности и развития Центральной Азии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин сообщил, что Киргизия обошла другие страны Евразийского экономического союза по темпам роста ВВП и превысила отметку в 10%. Российский лидер также отметил значительный прогресс в экономическом сотрудничестве стран ЕАЭС и положительное влияние интеграции на уровень жизни граждан.


    21 декабря 2025, 17:07 • Новости дня
    Путин объявил ЕАЭС самостоятельным центром мирового развития

    Tекст: Ольга Иванова

    На заседании Высшего Евразийского экономического совета в Петербурге президент России Владимир Путин отметил, что ЕАЭС укрепил позиции как независимый центр мировой многополярности и обеспечивает стабильность странам союза.

    Евразийский экономический союз уверенно закрепил за собой статус одного из самостоятельных и самодостаточных центров формирующегося многополярного мира, сообщает РИА «Новости». Такое заявление сделал президент России Владимир Путин во время заседания Высшего Евразийского экономического совета, проходящего в Петербурге. По его словам, объединение продолжает поступательно развиваться, а сотрудничество между странами ЕАЭС становится всё более значимым.

    Путин подчеркнул: «Думаю, вы все согласитесь, что сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза, прочно утвердившегося в качестве одного из самостоятельных и самодостаточных центров формирующегося многополярного мира, продолжает поступательно развиваться». Он также добавил, что Россия особенно ценит взаимовыгодное сотрудничество с партнерами по объединению и заинтересована в активизации совместной работы по его всестороннему укреплению.

    Владимир Путин отметил, что сотрудничество внутри ЕАЭС способствует экономической стабильности не только для стран-участниц, но и для всего евразийского пространства. Глава государства выразил надежду, что сегодняшнее заседание Высшего совета будет эффективным и позволит добиться дальнейшего прогресса по ключевым вопросам взаимного интереса.

    Особое внимание, по словам президента, будет уделено подведению итогов 2025 года, а также рассмотрению ряда решений, направленных на углубление взаимодействия и решение текущих вопросов в рамках союза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин открыл заседание Высшего Евразийского экономического совета в Петербурге.

    21 декабря 2025, 20:05 • Новости дня
    Путин заявил о росте интереса стран к сотрудничеству с ЕАЭС

    Tекст: Ольга Иванова

    В ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в Петербурге президент России Владимир Путин отметил расширение числа стран, заинтересованных в сотрудничестве с ЕАЭС.

    Все больше государств и международных объединений высказывают готовность выстраивать отношения с ЕАЭС, передает РИА «Новости». Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета, проходящем в Петербурге. По словам Путина, круг внешнеторговых партнеров союза, получающих преференции, продолжает расширяться.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на саммите в Петербурге, отметил, что ЕАЭС был бы рад видеть Узбекистан полноправным членом организации. Лукашенко подчеркнул: «Рады будем видеть Узбекистан со временем полноправным членом ЕАЭС. Было бы неплохо, если бы Узбекистан присоединился к нашей семье. Будем вам всегда рады». По его словам, Узбекистан уже делает многое для укрепления взаимодействия с союзом.

    В ходе заседания Владимир Путин также сообщил, что Индия выразила готовность ускорить согласование преференциального соглашения с ЕАЭС. Президент подчеркнул, что Индия – надежный и суверенный партнер с рынком на 1,5 млрд человек и экономикой около 4 трлн долларов. Активизация переговоров по этому направлению, по мнению Путина, имеет важное значение для Евразийского экономического союза.

    Кроме того, Путин отметил, что стороны готовы подписать соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Индонезией, что откроет новые перспективы для стран пятерки. Документ установит свободный торговый режим для более 90% товарной номенклатуры, охватив около 95% взаимного оборота. Президент России подчеркнул, что соглашение с Индонезией создаст условия для углубления сотрудничества между странами ЕАЭС и одной из ведущих экономик Азии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин сообщил, что Киргизия обошла другие страны Евразийского экономического союза по темпам роста ВВП и превысила отметку в 10%. Российский лидер также отметил значительный прогресс в экономическом сотрудничестве стран ЕАЭС и положительное влияние интеграции на уровень жизни граждан.

    21 декабря 2025, 19:55 • Новости дня
    Путин назвал Киргизию лидером по росту ВВП в ЕАЭС

    Tекст: Ольга Иванова

    Киргизия опередила остальные страны Евразийского экономического союза по темпам увеличения внутреннего валового продукта, превысив отметку в 10%, сообщил президент России Владимир Путин.

    Совокупный ВВП стран Евразийского экономического союза продолжает расти, сообщил президент России Владимир Путин, передает РИА «Новости». По словам главы государства, среди участников союза наивысших темпов экономического роста достигла Киргизия.

    «Растет совокупный ВВП и, конечно, чемпионом, я думаю, у нас является Кыргызстан с таким заметным ростом в 10 с лишним процентов валового внутреннего продукта. Конечно, это очень хороший показатель», – подчеркнул Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Петербурге.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил, что укрепление взаимодействия в Евразийском экономическом союзе способствует росту благосостояния жителей всех стран объединения. Путин также заявил, что ЕАЭС укрепил свои позиции как самостоятельный центр мировой многополярности.


    21 декабря 2025, 17:27 • Новости дня
    Путин заявил о выгоде сотрудничества для стран ЕАЭС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что укрепление взаимодействия в Евразийском экономическом союзе способствует росту благосостояния жителей всех стран объединения.

    Развитие сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) выгодно для всех его членов, заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета, передает РИА «Новости». Российский лидер подчеркнул, что ЕАЭС укрепил позиции как самостоятельный и самодостаточный центр в формирующемся многополярном мире.

    Путин отметил, что внутри союза активно развиваются торговые и инвестиционные обмены, углубляются кооперационные связи между участниками. Это, по словам президента, способствует экономической стабильности стран «пятерки» и всего Евразийского региона.

    В своей речи Путин отдельно акцентировал внимание на том, что плодотворное сотрудничество в ЕАЭС положительно влияет на качество жизни и уровень благосостояния граждан государств-участников. Глава государства особо указал на актуальность этих изменений в условиях нестабильности мировой экономики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что ЕАЭС укрепил свои позиции как самостоятельный центр мировой многополярности.

    21 декабря 2025, 15:25 • Новости дня
    Путин начал встречу с президентом Киргизии в Петербурге

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин начал в Петербурге переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым.

    Встреча проходит в Президентской библиотеке им. Бориса Ельцина и стала первой в ряду двусторонних переговоров с лидерами стран СНГ, передает ТАСС.

    Разговор двух глав государств проходит в формате «один на один», делегации не принимают участия. На встречу по протоколу выделен один час, пишет РИА «Новости».

    Накануне Жапаров прилетел в Петербург для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета и неформальной встрече глав стран СНГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-служба Кремля сообщала, что Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Петербурге 21–22 декабря. В Петербурге 22 декабря запланирована неформальная встреча лидеров государств СНГ.

    21 декабря 2025, 15:48 • Новости дня
    Жапаров назвал встречу с Путиным важной для сотрудничества стран

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Киргизии Садыр Жапаров на переговорах с президентом России Владимиром Путиным подчеркнул важность встречи для обсуждения перспектив двустороннего сотрудничества между странами.

    Президент Киргизии Садыр Жапаров назвал встречу с Владимиром Путиным «хорошей возможностью обсудить актуальные вопросы», передает РИА «Новости». По словам Жапарова, стороны рассчитывают обменяться мнениями относительно дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.

    В ходе переговоров киргизский лидер поблагодарил Путина за теплый приём и поздравил его с наступающим Новым годом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин начал переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым в Петербурге. Садыр Жапаров прилетел в Петербург накануне для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета и неформальной встрече глав стран СНГ.

    21 декабря 2025, 19:32 • Новости дня
    Путин заявил об устранении торговых барьеров внутри ЕАЭС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин рассказал о значимом прогрессе в развитии экономического сотрудничества государств Евразийского экономического союза и отметил положительное влияние на уровень жизни граждан.

    В ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в Петербурге президент России Владимир Путин сообщил об устранении многих торговых барьеров внутри Евразийского экономического союза, передает РИА «Новости». Он отметил, что удалось гармонизировать нетарифное регулирование и административные процедуры, что способствует успешному развитию интеграционных процессов.

    Путин подчеркнул, что сотрудничество в рамках ЕАЭС действительно поддерживает экономический рост стран организации. «Наше сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза развивается весьма успешно, на деле способствует экономическому росту стран-участниц, повышению доходов бизнеса, а главное – улучшению качества жизни и благосостояния людей», – заявил президент.

    По словам российского лидера, такие меры уже сказываются на благосостоянии населения и активности бизнеса, а также укрепляют позиции пятерки – стран участников ЕАЭС – на мировом рынке. Власти России считают, что дальнейшее развитие интеграции будет приносить взаимную выгоду всем членам объединения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил, что укрепление взаимодействия в Евразийском экономическом союзе способствует росту благосостояния жителей всех стран объединения. Путин также заявил, что ЕАЭС укрепил свои позиции как самостоятельный центр мировой многополярности.


    21 декабря 2025, 22:24 • Новости дня
    Путин объяснил значимость премии Толстого в многополярном мире

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе обращения к гостям и лауреатам на церемонии вручения Международной премии мира имени Л.Н. Толстого президент России Владимир Путин напомнил, почему эта награда актуальна в современном многополярном мире.

    «Премия, названная в честь Льва Николаевича Толстого, была учреждена недавно. Но эта инициатива оказалась весьма востребованной, имеющей большой общественный и международный резонанс. Она призвана содействовать объединению вокруг благородных идей миротворчества, укрепления дружбы между нациями, защиты прав и свобод человека, формирования справедливого многополярного миропорядка, в основе которого лежат принципы суверенного равенства и уважения законных интересов друг друга верховенство международного права», – сказал он в приветственной речи.

    Путин напомнил, что Толстой многое делал для предотвращения войн, выступал за достижение согласия между народами, за сохранение их культурной самобытности.

    «Как он сам писал, все люди мира имеют одинаковые права на пользование естественными благами мира и одинаковые права на уважение», – сказал он.

    В этом году Премией мира имени Льва Толстого за большой личный вклад в укрепление мира и безопасности в Центральноазиатском регионе отмечены  президенты Киргизии Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, Узбекистана Шавкат Мирзиёев за Худжандское соглашение и Декларацию о вечной дружбе.

    Как писал ранее газета ВЗГЛЯД, Путин заявил о новых возможностях после урегулирования границ Азии. Он также отметил значительный прогресс в экономическом сотрудничестве стран ЕАЭС и положительное влияние интеграции на уровень жизни граждан.


    С чем экономика России справилась в этом году

    Президент России Владимир Путин подвел экономические итоги страны за 2025 год. Он указал, где правительству удалось добиться успехов, а на какие показатели стоит обратить особое внимание. Что касается снижения темпов роста экономики, то, по его словам, власти пошли на это сознательно ради сохранения качества экономики. Почему? Подробности

    Вместе с мировым большинством Россия формирует новый миропорядок

    «Это были саммиты с геополитически важными результатами и решениями». Такими словами политологи подводят итоги внешнеполитических встреч и визитов российского лидера в уходящем году – и объясняют, как и почему Европа, пытавшаяся изолировать Россию, сама оказалась в мировой изоляции. Подробности

    Россия отрезает Украину от Дуная

    Россия вывела из строя ключевой автомобильный мост на трассе Одесса – Рени через Днестр в селе Маяки. Ранее удары наносились по железнодорожному мосту через Днестровский лиман в районе Затоки. Теперь доставка на Украину военных грузов НАТО и топлива из Румынии значительно усложняется. Как говорят эксперты, эти удары серьезно скажутся на устойчивости сил противника на южном фланге. Подробности

    Нефтяная сделка с Венгрией способна выручить и Сербию, и Россию

    Весь 2025 год Сербия подвергалась тяжелейшему давлению Запада по поводу российской доли в нефтяной компании NIS – что затрагивает и российские энергетические интересы, и угрожает энергоснабжению Сербии. В итоге, похоже, был найден выход, который мог бы устроить и Москву, и Белград. О чем идет речь и почему этот компромисс может иметь крупные геополитические последствия для всей Восточной Европы? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

