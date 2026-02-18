Да, мы не ожидали, что нынешний этап многовековой войны так затянется. Но мы обрели и обретаем соборное самостоянье, братство и взаимопомощь. Пусть эти навыки останутся с нами и в мирное время.9 комментариев
Путин поручил контролировать исполнение планов по газификации регионов
Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства потребовал, чтобы профильные структуры тщательно следили за выполнением планов газификации.
Глава государства отметил, что газификация является важным социально-экономическим проектом и требует постоянного контроля, передает ТАСС.
«Конечно, такие вещи социально-экономического характера, как газификация, – нужно обязательно следить за тем, чтобы все это шло в соответствии с планами, которые у нас давно прописаны», – заявил Путин.
В октябре Путин заявил о росте газификации России до 75%.