Путин заявил о росте газификации России до 75%

Tекст: Ольга Иванова

Президент отметил активное увеличение внутреннего потребления газа, в том числе за счет новых газохимических предприятий, строящихся в Поволжье, Сибири и на Дальнем Востоке. По его словам, усилия сконцентрированы и на обеспечении газом городов и поселков, передает Telegram-канал Кремля.

Он подчеркнул: «Мы наращиваем внутреннее потребление газа, в том числе на газохимических предприятиях, которые строятся в Поволжье, в Сибири, на Дальнем Востоке России, увеличиваем снабжение «голубым топливом» наших городов и поселков». Путин уточнил, что за последние пять лет было построено около 100 тыс. км газораспределительных сетей.

В результате уровень газификации страны достиг примерно 75% и, по словам президента, этот показатель продолжит расти. Путин выразил уверенность в дальнейшем развитии программы социальной газификации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил, что за последние четыре года к трубопроводному газу подключили почти миллион домовладений благодаря программе социальной газификации. Это позволило повысить уровень газификации страны.

