Гордость за наше прошлое, оптимизм по поводу настоящего России и уверенность в будущем страны – главные составляющие позиции Путина и как президента, и как гражданина, и как человека.
Путин спросил, как Эрмитажу удалось сохранить коллекцию в 1917 году
Президент России Владимир Путин во время экскурсии по Государственному Эрмитажу вместе с главами стран СНГ поинтересовался у директора музея Михаила Пиотровского, как удалось сохранить коллекцию в революционные дни 1917 года.
Во время осмотра Золотой кладовой Путин спросил: «А вот, когда здесь после событий в 1917 году, здесь же стояли части, после захвата Зимнего дворца грабили все подряд. Как это не разграбили?», передает ТАСС.
Пиотровский объяснил, что руководство Эрмитажа опасалось штурма и заранее капитулировало перед Красной гвардией. Этому способствовал и опыт после пожара 1837 года, когда были предусмотрительно заблокированы переходы между императорской резиденцией и залами с экспозицией, чтобы предотвратить проникновение.
Путин уточнил: «То есть Красная гвардия защищала?» – и Пиотровский подтвердил, что именно бойцы Красной гвардии в тот момент спасли музей от разграбления.
Ранее в ходе посещения Эрмитажа лидеры стран СНГ вместе с Путиным лично наблюдали сложную работу уникальных часов «Павлин» XVIII века.
