Шесть человек пострадали в аварии в Петрозаводске

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, авария произошла на повороте с проспекта Александра Невского на улицу Правды в Петрозаводске. В пресс-службе МЧС России по Карелии сообщили, что среди пострадавших оказались три человека из автомобилей и три пешехода.

По словам представителя МЧС, специалисты оцепили место происшествия, осмотрели пострадавших, отключили аккумуляторы в автомобилях и смыли топливо с проезжей части. В связи с ДТП был временно изменен маршрут троллейбуса № 1.

По информации пресс-службы МВД по Республике Карелия, авария произошла из-за столкновения автомобилей Mazda, за рулем которой находился 19-летний водитель, и Skoda под управлением 28-летнего мужчины. После удара Mazda отбросило на тротуар, где находились пешеходы.

Медицинская помощь понадобилась 44-летней пассажирке Skoda, а также трем женщинам-пешеходам в возрасте 48, 45 и 39 лет.

На месте происшествия продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска и специальные службы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате серии дорожно-транспортных происшествий на трассе М-4 «Дон» в Тульской области погибла пассажирка автомобиля, еще шесть человек пострадали.

В Кызылском районе Тувы при столкновении двух автомобилей погибли пять человек. В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» рейсовый автобус и бензовоз столкнулись, четыре пассажира получили травмы и были госпитализированы.