  Путин заявил о совместном праздновании с Кубой 100-летия Фиделя Кастро
    
    Переговоры в Женеве вызвали дрожь в Киеве
    Политолог объяснил раннее завершение переговоров по Украине в Женеве
    Украина обманула МАГАТЭ о состоянии Южно-Украинской АЭС
    ФРГ привлекла украинских военных инструкторов к работе в учебных центрах бундесвера
    Путин назвал демографию национальным приоритетом России
    Песков: Российская делегация доложит Путину о переговорах в Женеве
    Захарова сравнила Макрона с Пугачевой за слова о свободе слова
    Названо число срочников для службы в пожарных подразделениях МЧС
    Присвоивший биткоины экс-премьера Грузии россиянин освобожден
    Архиепископ Савва Архиепископ Савва Суворовский девиз «Мы – русские, с нами Бог» снова звучит громко

    Да, мы не ожидали, что нынешний этап многовековой войны так затянется. Но мы обрели и обретаем соборное самостоянье, братство и взаимопомощь. Пусть эти навыки останутся с нами и в мирное время.

    9 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Широкая улыбка нефтяного сфинкса

    Санкции против российской нефти снимут не из-за «очень хороших отношений» Трампа с Путиным, как любит говорить американский президент, а потому что это будет выгодно при определенных условиях. И в этом динамичном танце интересов победит тот, кто лучше рассчитает ходы.

    10 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Момент слабости сделал Запад сговорчивее

    Для Запада любое соглашение с теми, кто находится за его пределами, всегда является временным. Поэтому задачей всех остальных стран является воспользоваться в своих интересах моментами слабости США и Европы, заставляющими их на очень короткий срок быть готовыми к уступкам.

    3 комментария
    18 февраля 2026, 21:54

    В Казани запланировали первый конкурс красоты БРИКС

    В Казани запланировали первый конкурс красоты БРИКС с участием 17 стран

    В Казани запланировали первый конкурс красоты БРИКС
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В марте 2026 года столица Татарстана примет 51 участницу из 17 стран на уникальном международном конкурсе красоты, объединяющем три возрастные категории.

    В Казани с 1 по 8 марта пройдет первый международный конкурс красоты БРИКС, участие в котором примут представительницы 17 стран, передает ТАСС. В столицу Татарстана приедут участницы из России, Бразилии, Индии, Китая, ЮАР, Индонезии, Беларуси, Боливии, Кубы, Казахстана, Малайзии, Нигерии, Таиланда, Уганды, Узбекистана, Вьетнама и ОАЭ.

    Организаторы отмечают уникальный формат: каждая страна представит по три участницы – в категориях Little Miss (девочки), Miss (девушки) и Mrs (замужние женщины с детьми), всего – 51 конкурсантка. Такой формат, объединяющий сразу три возрастных и социальных категории, проводится впервые в мире.

    Миссия конкурса заключается в том, чтобы продемонстрировать красоту как культурный код и средство объединения стран и поколений. Заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева заявила: «Мы объединяем идеи добра и созидания. Это важнейшее событие не только для Казани, но и для Российской Федерации».

    Участниц конкурса ждет не только насыщенная соревновательная программа, но и образовательные мастер-классы по этикету, вокалу, фотопозированию и макияжу. Оценивать конкурсанток будет звездное жюри, причем их работа продлится ежедневно в течение всей недели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее многодетная мать из Казани Диляра Залялиева одержала победу в конкурсе красоты «Миссис Вселенная Классик 2025» в Куала-Лумпуре.

    До этого в Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» прошла образовательная программа для 70 женщин-руководителей из 13 стран БРИКС.

    А в августе в Крыму завершился седьмой Фестиваль молодого искусства «ТавридаАРТ» с музыкальной программой, куда вошли выступления артистов и диджеев из стран БРИКС.


    17 февраля 2026, 22:56
    Мигранта лишили гражданства России после слов о «плохом» паспорте

    Tекст: Вера Басилая

    Мигрант, получивший российское гражданство, был лишен его из-за оскорбительных высказываний в адрес паспорта России, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Представитель МВД сообщила в Telegram-канале, что в январе в интернете появилось видео, на котором неизвестный мужчина выражает оскорбления в адрес российского паспорта. Личность нарушителя установили: им оказался 30-летний уроженец одного из государств ближнего зарубежья, получивший гражданство России в 2020 году. Паспорт ему выдали в Карелии, уточнила Ирина Волк.

    Миграционная служба МВД назначила проверку после публикации видео, а ситуация перешла под контроль руководства ведомства. МВД и ФСБ провели проверочные мероприятия, по результатам которых был сделан вывод о совершении мужчиной действий, «создающих угрозу национальной безопасности нашей страны».

    В итоге Министерство внутренних дел по Республике Карелия прекратило гражданство человека, допустившего оскорбительные высказывания. Все ранее выданные ему паспорта гражданина Российской Федерации были признаны недействительными.

    В интернете появилось видео, на котором некий Исмаил недоволен паспортом России, потому что с ним его не пустили на борт самолета иностранной авиакомпании на пути в Саудовскую Аравию. Однако мигрант обвинил в своих проблемах не авиаперевозчика, а российский паспорт, который назвал «плохим». Кроме того иностранец призвал получать паспорта, которые «дают возможности», например Бразилии.

    Ранее Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который обязывает мигрантов, прибывающих в Россию, проходить медосмотр в течение одного месяца после въезда в страну. Кроме того, рассматриваются поправки, согласно которым работающие в России иностранные граждане должны будут обеспечивать переехавших к ним родственников на уровне регионального прожиточного минимума. Расчет необходимых средств планируется производить на каждого члена семьи отдельно.

    Комментарии (41)
    18 февраля 2026, 13:13
    Мединский оценил переговоры в Женеве

    Мединский назвал тяжелыми и деловыми переговоры в Женеве

    Мединский оценил переговоры в Женеве
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что переговоры по урегулированию ситуации на Украине в Женеве длились два дня, были тяжелыми и деловыми.

    Переговоры между Россией, США и Украиной, прошедшие в Женеве 17-18 февраля, были тяжелыми, но носили деловой характер, сообщил глава российской делегации Владимир Мединский, передает РИА «Новости».

    По словам Мединского, обсуждения длились два дня: сначала встречи шли в различных форматах в течение продолжительного времени, а в среду переговоры продолжались около двух часов. «Они были тяжелыми, но деловыми», – сказал Мединский.

    Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. В ее состав также вошли заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин и начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

    По итогам встреч делегация России вышла к журналистам и подвела итоги раунда переговоров.

    В Женеве проходил второй день трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации на Украине с участием делегаций России, США и Украины.

    Второй день переговоров по Украине в Женеве закрыли для прессы.

    Комментарии (10)
    18 февраля 2026, 12:16
    «Крупнейшая оплошность» канцлера Германии

    «Вполне вероятно, что это крупнейшая оплошность Фридриха Мерца на сегодняшний день», – заявил спецпосланник президента США Ричард Гренелл, комментируя политику канцлера Германии. Гренелл – доверенное лицо Дональда Трампа, и он знает, о чем говорит. Что же произошло?

    Комментарии (0)
    18 февраля 2026, 16:57
    Мединский рассказал о своей закрытой встрече с украинцами в Женеве
    Мединский рассказал о своей закрытой встрече с украинцами в Женеве
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента России и глава российской делегации на переговорах по Украине Владимир Мединский подтвердил журналистам, что провел в Женеве встречу с представителями украинской стороны.

    «Да, с украинской», – сказал он, передает ТАСС. Ранее источник агентства в переговорной группе сообщил, что перед вылетом Мединский провел двухчасовые закрытые переговоры в гостинице InterContinental.

    В среду в Женеве прошел второй день трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации на Украине с участием делегаций России, США и Украины. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что переговоры были тяжелыми и деловыми. Он также объявил о скором проведении очередной встречи по урегулированию ситуации на Украине.

    Комментарии (8)
    18 февраля 2026, 08:54
    Уиткофф оценил итоги первого дня переговоров по Украине в Женеве

    Уиткофф: Стороны в Женеве продолжат работать над сделкой по Украине

    Уиткофф оценил итоги первого дня переговоров по Украине в Женеве
    @ LUDOVIC MARIN/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф по итогам первого дня переговоров по Украине в Женеве заявил, что стороны договорились проинформировать свое руководство, а также работать для достижения сделки.

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил об итогах первого дня переговоров с участием представителей России и Украины в Женеве. Он отметил, что стороны договорились проинформировать руководителей своих стран и продолжить совместную работу для заключения сделки, передает РИА «Новости»,

    По его словам, «усилия президента США Дональда Трампа» по сближению сторон способствовали значительному прогрессу в диалоге.

    Переговоры проходят в Женеве 17-18 февраля на площадке отеля InterContinental Geneva. Уиткофф также выразил благодарность швейцарским властям за предоставление места для проведения встречи.

    Во вторник в Женеве прошли трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию, которые длились более четырех часов.

    Делегацию России на переговорах возглавил помощник президента Владимир Мединский.

    Агентство Reuters сообщило о сомнениях в успехе челночной дипломатии Уиткоффа и Кушнера.

    Комментарии (15)
    18 февраля 2026, 09:50
    Слуцкий назвал убогим уровень интеллектуального развития Зеленского

    Слуцкий назвал убогим интеллектуальное развитие Зеленского после слов о Мединском

    Слуцкий назвал убогим уровень интеллектуального развития Зеленского
    @ Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий подверг критике высказывания Владимира Зеленского о помощнике президента России Владимире Мединском, отметив убогий уровень интеллектуального развития украинского лидера.

    Леонид Слуцкий заявил, что «бандеровцам и большинству европейских патронов Зеленского» не помешает исторический ликбез от помощника президента России Владимира Мединского. Поводом для комментария стало резкое высказывание Владимира Зеленского в интервью порталу Axios в адрес Мединского, где глава киевского режима отметил, что у их стороны «нет времени» на заявления о корнях конфликта, передает РИА «Новости».

    Слуцкий отметил, что Зеленский находится в состоянии агонии и утратил как политическую выдержку, так и элементарные манеры, если они вообще были. По его словам, Зеленский демонстрирует «убогий уровень интеллектуального развития», называя глубокие исторические знания «продуктами распада жизнедеятельности».

    В качестве примера Слуцкий напомнил слова Уинстона Черчилля о важности изучения истории для политической прозорливости. Глава думского комитета добавил, что если бы Зеленский следовал этим советам, а не слушал бывшего британского премьер-министра Бориса Джонсона, Украина не потеряла бы суверенитет и не оказалась в тяжелой ситуации.

    В Женеве во вторник прошли трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию, которые длились более четырех часов.

    Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский.

    The New York Times сообщила, что Киев выразил обеспокоенность из-за появления Владимира Мединского в составе российской делегации на этих переговорах.

    Комментарии (10)
    18 февраля 2026, 01:40
    Объекты энергоинфраструктуры повреждены при атаке на Белгородскую область

    Tекст: Катерина Туманова

    В ночь на среду Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу ВСУ, система ПВО ликвидировала воздушные цели, по предварительной информации, пострадавших нет, есть повреждения инфраструктуры, сообщила глава региона Вячеслав Гладков.

    «Есть повреждения объектов энергетической инфраструктуры. Их масштаб будет окончательно ясен в светлое время суток. В Белгороде от падения фрагментов сбитых воздушных целей произошло возгорание на кровле многоквартирного дома –  возгорание ликвидировано. В селе Таврово Белгородского округа повреждено остекление коммерческого объекта», – сообщил он в Telegram-канале.

    Гладков добавил, что аварийные и оперативные бригады занимаются ликвидацией последствий обстрела, о других повреждениях информация уточняется.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на 16 февраля Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу, были повреждены объекты энергетической инфраструктуры и одна квартира в многоквартирном доме. Три населенных пункта в Белгородской области подверглись атакам дронов 17 февраля, в результате которых пострадали пять местных жителей.


    Комментарии (4)
    18 февраля 2026, 15:59
    Умеров назвал задачи следующего этапа переговоров по Украине

    Умеров назвал консенсус следующим этапом переговоров по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава украинской делегации на переговорах в Женеве Рустем Умеров заявил, что следующим этапом мирного процесса по урегулированию ситуации на Украине станет достижение консенсуса с российской стороной по ключевым вопросам.

    По его словам, решения должны быть представлены на рассмотрение лидерам обеих стран, передает «Лента.Ру» со ссылкой на Telegram телеканала «Новости.live».

    «Следующий шаг – достичь необходимого уровня консенсуса и представить решения на рассмотрение президентов. Наша задача – подготовить практическое, а не только формальное основание для таких решений», – подчеркнул Умеров.

    Умеров отметил, что по итогам встречи в Женеве был достигнут определенный прогресс, однако на данном этапе стороны не разглашают все детали переговорного процесса.

    В среду в Женеве прошел второй день трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации на Украине с участием делегаций России, США и Украины. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что переговоры были тяжелыми и деловыми.

    Комментарии (3)
    18 февраля 2026, 03:20
    ТВ Швеции сообщило о задержании в стране россиянина по запросу США

    Tекст: Катерина Туманова

    Шведская спецслужба, отвечающая за контрразведку и борьбу с терроризмом (Sapo) сообщила об аресте находившегося в международном розыске гражданина России, которого удерживала под стражей несколько месяцев.

    «Sapo арестовала россиянина и продержала его под стражей несколько месяцев. Он был объявлен в международный розыск после того, как власти США в течение шести месяцев вели за ним охоту. США требуют экстрадиции этого человека. В конце декабря полиция, по требованию США, провела операцию в Стокгольме и арестовала этого мужчину», – сообщил шведский телеканал TV4 Nyheterna.

    По словам Йунатана Свенссона, пресс-секретаря Sapo, дело касается международного ордера на арест, но, поскольку служба безопасности Швеции оказывает помощь другой стране в расследовании уголовного дела, вдаваться в подробности никто не будет.

    Подозреваемый является гражданином России и с лета 2025 года находится в международном розыске после того, как американский суд заочно задержал его.  Ларс Хедвалл, старший прокурор Полиции безопасности, уточнил, что было решено арестовать этого человека по запросу США. Он подозревается в грубом нарушении санкций в период с 2022 по 2023 год в Соединенных Штатах, поэтому власти США запросили его экстрадицию.

    Сейчас начинается процесс в отношении экстрадиции задержанного и окончательное решение будет принято правительством.

    Хедвал отметил, что мера рассматривается в для обеспечения безопасности. Также невозможно рассказать о подозрениях в совершении уголовных преступлений, из-за секретности со стороны США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, 8 января в Таиланде полиция задержала  гражданина России за нелегальную работу гидом. Полиция Пхукета задержала  россиянина по подозрению в мошенничестве. Задержанные у военной базы США россиянки находились в стране нелегально.

    Комментарии (0)
    18 февраля 2026, 15:01
    Захарова объяснила интерес Франции к делу Навального лягушками

    Захарова: Появление лягушек вызвало интерес Франции к делу Навального

    Захарова объяснила интерес Франции к делу Навального лягушками
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова иронично прокомментировала повышенное внимание французских политиков к делу Алексея Навального.

    Захарова предположила, что интерес связан с появлением лягушек, чьи лапки во Франции считаются деликатесом, передает РИА «Новости».

    «Я не знаю, может быть, это просто потому, что в деле появились лягушки», – заявила она на брифинге.

    Дипломат также напомнила главе МИД Франции Жан-Ноэлю Барро о «деле о ядах» времен Людовика XIV, когда для раскрытия преступлений с отравлениями французская сторона предоставляла убедительные доказательства. Захарова подчеркнула, что в XIX веке во Франции активно использовали научные методы для установления фактов отравления.

    По мнению Захаровой, современным французским властям следовало бы задаться вопросом, где конкретные формулы и доказательства.

    Ранее посольство России назвало заявления Запада об «отравлении Навального» ядом древесной лягушки цирком и некропропагандой.

    Захарова назвала заявления об «отравлении Навального» вбросом Запада.

    Комментарии (2)
    18 февраля 2026, 17:10
    Эксперт разъяснил смысл веганского алкоголя

    Эксперт Шапкин счел маркетингом сертификацию веганского алкоголя

    Эксперт разъяснил смысл веганского алкоголя
    @ Axel Heimken/DPA/TASS

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Несмотря на то, что алкоголь делается, как правило, из растительного сырья, в нем могут оказаться продукты животного происхождения, сказал газете ВЗГЛЯД глава Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин, комментируя первую в России выдачу веганского сертификата на алкоголь компании из Башкортостана.

    В Роскачестве сообщили, что в России впервые был выдан веганский сертификат на алкогольную продукцию. Отмечается, что производитель подтвердил соответствие требованиям ГОСТ, что исключает содержание компонентов животного происхождения.

    «Наличие в алкоголе продуктов животного происхождения зависит от способа производства и очистки напитка. Соответственно, в составе могут присутствовать рыбий клей, желатин, яичный белок и так далее. Но мне кажется, ерунда это все. Чистый маркетинг», – говорит Шапкин.

    Он пояснил, что вино и пиво иногда осветляют с помощью веществ животного происхождения: яичного белка, желатина, казеина (молочный белок) или рыбьего клея (из плавательных пузырей рыбы). Эти вещества используются в процессе фильтрации, обычно не остаются в заметном количестве в готовом продукте, но формально участвуют в производстве. Также некоторые ликеры и коктейльные ингредиенты могут содержать мед, сливки, молочные компоненты или яичный желток.

    А вот крепкий алкоголь, например, водка, виски или ром, чаще всего не содержит животных ингредиентов, но возможны исключения на этапе фильтрации или ароматизации. А вот медовуха делается из меда, поэтому веганский сертификат ей никак не получить.

    «Вообще, весь алкоголь в нашей стране по ГОСТу сделан. Иначе нельзя. И нужно понимать, что то, что ранее подобные сертификаты никому не выдавались, не значит, что во всем алкоголе содержатся продукты животного происхождения», – заключил Шапкин.

    Ранее сообщалось, что за январь этого года в России выросли розничные продажи водки по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году почти на 2%. А объем реализации ликеро-водочных изделий увеличился на 17,7%.

    Комментарии (7)
    18 февраля 2026, 09:09
    Захарова заявила о попытках сорвать мирные переговоры по Украине

    Захарова заявила об использовании любых методов для срыва мирного процесса

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что предпринимаются все возможные меры для срыва мирных переговоров по урегулированию ситуации на Украине.

    Мария Захарова заявила, что в настоящее время используются любые способы для предотвращения начала мирного процесса по Украине, передает радио Sputnik.

    По ее словам, «комментарии, заявления, технические параметры» – это все идет в ход, лишь бы только не дать состояться мирному направлению.

    Во вторник в Женеве прошли трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию, которые длились более четырех часов.

    Делегацию России на переговорах возглавил помощник президента Владимир Мединский.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что атаки БПЛА на российское приграничье раскрыли тактику Киева в Женеве.

    Комментарии (0)
    18 февраля 2026, 15:36
    МВД предложило ввести лимит на переводы по NFC

    МВД предложило ограничить снятие наличных и NFC-переводы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство внутренних дел России рассматривает возможность введения лимита на переводы через NFC до 50 тыс. рублей в день и периода охлаждения при снятии наличных.

    МВД предложило ввести период охлаждения для снятия наличных денег в кассах, чтобы предотвратить мошеннические действия. Новую инициативу о введении ограничений на операции с денежными средствами озвучил заместитель министра внутренних дел Андрей Храпов, передает ТАСС.

    Он также сообщил, что ведомство рассматривает возможность ограничения переводов денег через NFC-технологии до 50 тыс. рублей в день.

    Храпов пояснил, что услуги дропперов становятся менее востребованными, а мошенники используют новые схемы: потерпевшие снимают деньги в кассах и передают их курьерам, либо переводят средства на дропперские карты через NFC. Сейчас пока отсутствует период охлаждения и ограничения по сумме снятия наличных.

    Глава МВД Владимир Колокольцев ранее отмечал, что новая мера процессуального принуждения, позволяющая приостанавливать операции с денежными средствами, помогает предотвращать хищения и блокировать попытки вывода активов до судебного решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в МВД сообщили, что мошенники часто используют предлог «записи на прием» в госорганизацию для получения кода из СМС.

    А в ВТБ отмечали, что каждый второй случай хищения наличных средств в России связан с тем, что люди лично передают деньги мошенникам под угрозами и давлением.

    До этого в МВД предупредили, что злоумышленники начали представляться сотрудниками госорганов и банков, чтобы убедить граждан отменить самозапрет на получение кредитов.

    Комментарии (2)
    18 февраля 2026, 18:57
    Путин назвал демографию национальным приоритетом России
    Путин назвал демографию национальным приоритетом России
    @ Игорь Онучин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что демографическое развитие и сбережение народа остаются национальным приоритетом на долгие годы.

    Путин отметил, что современные, хорошо оснащенные больницы, поликлиники, онкологические диспансеры и диагностические лаборатории имеют большое значение для поддержки семей, материнства и детства, а также заботы о старшем поколении и повышения качества жизни граждан, передает ТАСС.

    «Современные, хорошо оснащенные больницы, поликлиники, онкологические диспансеры, диагностические лаборатории значимы для наших граждан, для поддержки семей, материнства и детства, заботы о старшем поколении, для повышения качества жизни наших людей, в целом для решения задач демографического развития и сбережения народа. Вновь подчеркну, это наш общенациональный приоритет на годы вперед», – сказал он.

    Напомним, в среду Путин по видеосвязи открыл новые медобъекты в четырех регионах.

    Ранее российский лидер заявил о нехватке принятых мер для демографического развития в России.

    Комментарии (18)
    18 февраля 2026, 20:12
    Пропавшие в Петербурге мать и две дочери найдены во Владимирской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Местонахождение жительницы Петербурга и ее двух дочерей было установлено, все трое были обнаружены живыми и здоровыми во Владимирской области.

    Следователи установили местонахождение женщины и двух ее дочерей, пропавших в Петербурге, передает ТАСС. Семья была найдена во Владимирской области в ходе совместной работы следователей и оперативных сотрудников.

    В пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу отметили: «Следователем во взаимодействии с оперативными сотрудниками проведен ряд следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения женщины и двух ее дочерей, в результате которых последние были обнаружены во Владимирской области, их жизни и здоровью ничего не угрожает».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, деструктивное сообщество «Царская империя» сохранило активность в Ульяновской области, где могут находиться две пропавшие жительницы Петербурга.

    Две сестры, которых разыскивают в Петербурге, ушли вместе с матерью, состоящей в секте «Царская империя», и находятся вне города.

    Поиски 11-летней и 18-летней сестер, пропавших в Петербурге, охватили 15 регионов, включая Москву и Московскую область.

    Комментарии (0)
    18 февраля 2026, 17:44
    Названо число срочников для службы в пожарных подразделениях МЧС

    Куренков: В пожарные подразделения МЧС будут направлять до пяти тысяч срочников

    Названо число срочников для службы в пожарных подразделениях МЧС
    @ Екатерина Сычкова/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    До пяти тысяч военнослужащих по призыву ежегодно будут направляться в пожарные подразделения МЧС России, сообщил глава ведомства Александр Куренков.

    «С министерством обороны РФ достигнуты договоренности по выделению МЧС РФ ежегодно до пяти тысяч военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, для комплектования Федеральной противопожарной службы – без увеличения штатной численности МЧС России», – рассказал Куренков, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что решение позволит решить проблему нехватки кадров.

    Накануне Куренков сообщил, что МЧС согласовало с Минобороны набор призывников в противопожарные части.

    Комментарии (5)
    Медведев: На Украине началась схватка свидомого фельдмаршала и коверного клоуна
    Вучич заявил о готовности Сербии вступить в ЕС без права вето
    Средства ПВО России уничтожили 120 украинских дронов за шесть часов
    Подростка из Кривого Рога отправили в детдом после мобилизации отца
    На Украине генераторы из гуманитарной помощи работали на автомойках и в ресторанах
    Пропавшие в Петербурге мать и две дочери найдены во Владимирской области
    Эксперт разъяснил смысл веганского алкоголя

    

    

    

    

    
    

    
    

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    

    • Масленица в 2026 году: какой сегодня день Масленичной недели, точные даты и главные традиции праздника

      Масленичная неделя в 2026 году проходит с 16 по 22 февраля и традиционно предшествует началу Великого поста. Каждый день праздника имеет собственное название и обрядовый смысл – от «Встречи» до Прощеного воскресенья. Рассказываем, какой сегодня день Масленицы, какие даты приходятся на каждый этап седмицы, что принято делать по традиции и как правильно подготовиться к завершению праздничной недели.

    • Что такое ключевая ставка ЦБ РФ простыми словами: на что влияет и какой уровень сейчас, в 2026 году

      Ключевая ставка Центрального банка – один из главных показателей экономики, который влияет на проценты по кредитам и вкладам, инфляцию и общую стоимость денег. Когда ЦБ РФ повышает или снижает ставку, изменения ощущают и банки, и бизнес, и обычные заемщики. Так что же такое ключевая ставка, на каком она уровне в феврале 2026 года и как менялись решения регулятора в последние годы? В справочном материале газеты ВЗГЛЯД собраны актуальные данные и ключевые факты.

    • Сретение Господне 15 февраля 2026: большой церковный праздник, история, смысл и приметы

      В воскресенье, 15 февраля 2026 года, православные христиане отмечают Сретение Господне – один из главных двунадесятых праздников церковного календаря. Этот церковный праздник имеет фиксированную дату и ежегодно приходится на 40-й день после Рождества Христова. Сретение Господне связано с евангельским событием встречи младенца Иисуса со старцем Симеоном в Иерусалимском храме и символизирует встречу человека с Богом. В этот день верующие вспоминают духовный смысл праздника, соблюдают особые традиции и интересуются, что можно и что нельзя делать на Сретение Господне.

    

    
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации