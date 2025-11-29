Америка, Африка, Азия… саранча разлетелась во все стороны. И всюду прогресс, цивилизация, знание и даже вера служили главным образом средством порабощения и признаком превосходства.15 комментариев
В «Сенеже» открылась программа «Женщина-лидер БРИКС+» для управленцев из 13 стран
В «Сенеже» запустили программу обучения для 70 женщин-управленцев из 13 стран
В Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» стартовала образовательная программа для 70 женщин-руководителей из 13 стран БРИКС.
В Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» стартовала международная программа «Женщина-лидер. БРИКС+». В этом году участницами стали 70 представительниц из 13 государств – стран БРИКС и государств-партнеров. Программа направлена на формирование сообщества женщин-управленцев, развитие сотрудничества и интеграцию общих ценностей объединения, говорится в сообщении организаторов, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Сенатор, председатель Совета Евразийского женского Форума Галина Карелова отметила, что участницам пришлось выдержать строгий отбор: конкурс составил почти 9 человек на место. Это четвертый поток программы «Женщина-лидер» и первый, ориентированный на женское сообщество стран БРИКС.
В рамках программы особое внимание уделяется международной кооперации и поддержке женского предпринимательства. Директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова рассказала, что женский деловой альянс в рамках БРИКС активно развивается, а креативная экономика и туризм вызывают большой интерес у стран Глобального Юга и Востока. Значительный вклад, по ее словам, вносит и российское деловое сообщество.
В образовательном проекте объединились участницы не только из России, но и ЮАР, Индии, Китая, Бразилии, Египта, Индонезии, Белоруссии, Казахстана, Малайзии, Уганды, Узбекистана и Таджикистана. Среди них – представители органов власти, бизнеса, образовательных и научных учреждений, сферы культуры, общественные деятели и молодежные активисты.
Программа предполагает проведение лекций, мастер-классов и проектных сессий, на которых обсуждаются методы интеграции традиционных ценностей, увеличение экспертных компетенций, обмен управленческими практиками и совместная разработка международных инициатив. Руководитель департамента специальных программ Мастерской управления «Сенеж», координатор программы «Женщина-лидер. БРИКС+» Елена Александрова отметила, что проект способствует развитию человеческого капитала стран БРИКС и формированию устойчивого сообщества женщин-единомышленниц.
В финале программы участницы представят собственные инициативы, направленные на интеграцию ценностей, развитие народной дипломатии и создание экосистемы поддержки. Проекты планируют реализовывать в странах-участниках, что, по задумке организаторов, станет стимулом для социальной сплоченности и укрепления доверия между государствами.
Платформа «Россия – страна возможностей» действует с 2018 года и объединяет более 25 млн участников. Она предоставляет возможности для саморазвития, образования и формирования лидерских качеств, а ее офисы работают также на Донбассе и в Новороссии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, кроме того, 1-3 декабря в Мастерской управления «Сенеж» пройдет форум «Дело в людях». В нем примут участие финалисты премии президентской платформы «Россия – страна возможностей». Их выбрали по итогам народного голосования, собравшего более 120 тыс. голосов в мессенджере Мах. В рамках форума состоятся лекции, мастер-классы, тренинги и творческие сессии для развития компетенций.
А на прошлой неделе в Мастерской управления «Сенеж» также стартовал VII Всероссийский форум «Дигория» для молодых ученых и представителей креативных индустрий.