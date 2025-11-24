Завершилось народное голосование премии «Россия – страна возможностей»

Tекст: Валерия Городецкая

На конкурс поступили более 58 тыс. заявок, из которых эксперты выбрали 100 финалистов по 10 номинациям, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Финалисты примут участие в форуме «Дело в людях», который пройдет с 1 по 3 декабря в Мастерской управления «Сенеж». В рамках форума состоятся лекции, мастер-классы, тренинги и творческие сессии, направленные на развитие личных и профессиональных компетенций.

Любой гражданин России мог поддержать понравившихся конкурсантов, а число голосов составило почти 120 тыс. по всей стране. «Когда профессиональная экспертиза соединяется с оценкой людей, которые видят результат работы «в поле», возникает особая прозрачность и доверие к итогам рейтинга. Так мы получаем объективную картину, в которой важны и профессиональный взгляд, и человеческое признание», – отметил эксперт премии, генеральный директор АНО «Институт развития интернета» Алексей Гореславский.

Победители будут определены на торжественной церемонии 2 декабря по совокупности оценки экспертов и результатов народного голосования. Специальные номинации и партнерские награды представят Агентство стратегических инициатив, Движение Первых, компания VK, платформа «Дзен», а также Центр знаний «Машук» и «Русская Медиагруппа».

Лауреаты и участники получат медиа-поддержку, приглашения на обучающие программы и новые возможности для развития своих инициатив. Участвовать в церемонии будут почетные гости, финалисты прошлых лет, эксперты и партнеры, а программу вечера дополнят выступления артистов.