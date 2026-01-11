Директор православной гимназии Воронежа рассказала о последствиях удара ВСУ

Tекст: Вера Басилая

В ночь на воскресенье Воронежская православная гимназия во имя святителя Митрофана Воронежского получила повреждения в результате атаки украинских беспилотников, передает РИА «Новости».

Директор гимназии Марина Шахова сообщила, что были повреждены фасад здания, выбиты окна, а также зафиксировано попадание по крыше одного из корпусов. В момент происшествия в гимназии находился охранник, он не пострадал.

По ее словам, сейчас проводится оценка нанесенного ущерба и принимаются меры для организации дальнейшей работы учреждения, пока учащиеся переведены на дистанционное обучение.

«Сколько это продлится, сказать не могу. Всего в учебном заведении учатся более 300 ребят», – заявила Шахова.

В гимназии сейчас работают представители правоохранительных и следственных органов, а сотрудники учреждения проводят уборку и устраняют последствия повреждений. Шахова также отметила, что решение о дальнейшем формате обучения будет приниматься после получения заключения специалистов о состоянии здания.

Ранее Мария Захарова заявила, что организаторы и исполнители атак Украины на Воронежскую область и другие регионы России понесут неотвратимое наказание.

Напомним, в воскресенье глава Воронежской области Александр Гусев сообщил, что при падении обломков дрона в Воронеже на один из частных домов смертельные ранения получила молодая женщина.

При атакеБПЛА на Воронежскую область пострадали четыре человека, также получила повреждения Воронежская православная гимназия.