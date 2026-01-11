В Воронеже после атаки дронов ВСУ погибла молодая женщина

Tекст: Алексей Дегтярёв

Врачи пытались спасти пострадавшую, они провели ей операцию, но не смогли ее спасти, указал Гусев в своем Telegram-канале.

Губернатор выразил соболезнования ее родственникам и близким.

Он добавил, что последняя атака дронов была одной из самых интенсивных с начала СВО. Основной удар пришелся по гражданским объектам, в том числе по многоквартирным и частным домам, гимназии и административным зданиям.

В больнице остается еще одна женщина с ранением в брюшную полость, ее прооперировали. Два других пострадавших, мужчина и женщина, получившие порезы, были отпущены на амбулаторное лечение.

Повреждения получили более 10 многоквартирных домов, столько же частных домов, а также гимназия и административные здания. Глава региона заверил, что восстановительные работы уже идут, и пообещал максимально быстро восстановить все объекты.

Гусев призвал жителей быть предельно внимательными при сигналах тревоги и во время атак беспилотников, а также соблюдать меры предосторожности и держаться подальше от окон. Он отметил, что противник целенаправленно наносит удары по гражданской инфраструктуре.

Ранее Гусев сообщал, что при атаке дронов на регион пострадали четыре человека.