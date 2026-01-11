Пока Россия не вернет себе статус империи, страшный призрак ленинского «империализма» по-прежнему будет угрожать территориальной целостности страны.32 комментария
В Воронеже после атаки дронов ВСУ погибла молодая женщина
При падении обломков дрона в Воронеже на один из частных домов смертельные ранения получила молодая женщина, сообщил глава Воронежской области Александр Гусев.
Врачи пытались спасти пострадавшую, они провели ей операцию, но не смогли ее спасти, указал Гусев в своем Telegram-канале.
Губернатор выразил соболезнования ее родственникам и близким.
Он добавил, что последняя атака дронов была одной из самых интенсивных с начала СВО. Основной удар пришелся по гражданским объектам, в том числе по многоквартирным и частным домам, гимназии и административным зданиям.
В больнице остается еще одна женщина с ранением в брюшную полость, ее прооперировали. Два других пострадавших, мужчина и женщина, получившие порезы, были отпущены на амбулаторное лечение.
Повреждения получили более 10 многоквартирных домов, столько же частных домов, а также гимназия и административные здания. Глава региона заверил, что восстановительные работы уже идут, и пообещал максимально быстро восстановить все объекты.
Гусев призвал жителей быть предельно внимательными при сигналах тревоги и во время атак беспилотников, а также соблюдать меры предосторожности и держаться подальше от окон. Он отметил, что противник целенаправленно наносит удары по гражданской инфраструктуре.
Ранее Гусев сообщал, что при атаке дронов на регион пострадали четыре человека.