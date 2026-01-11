  • Новость часаВласти Ирана сообщили о задержании лидеров протестов
    Россия получила четыре повода для гордости за свою авиацию
    Захарова высмеяла заявление главы МО Британии о «похищении» Путина
    Telegraph: В ЕС обсуждают изгнание военных США из Европы
    СМИ узнали о новом приказе Трампа относительно Гренландии
    ВСУ по ошибке уничтожили часть своего штурмового полка
    FT: Европа напугана молчанием НАТО в ответ на угрозы Трампа
    Посол России рассказал о подвиге жены Мадуро
    Пушков напомнил Дании о косовском прецеденте
    Посол России объяснил проблемы у ПВО в Венесуэле во время атаки США
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как тишина на дне Балтики взорвала Евросоюз изнутри

    Кризис, накрывший Европу в 2025 году – это кризис доверия. Страны ЕС перестали верить друг другу. В «цветущем саду» царит закон джунглей.

    Ольга Андреева Ольга Андреева Не надо бояться империй

    Пока Россия не вернет себе статус империи, страшный призрак ленинского «империализма» по-прежнему будет угрожать территориальной целостности страны.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Президент Путин – важнейший фактор консолидации народа

    Демократия – это в первую очередь про реальную власть народа, про его волю, воплощаемую в политике государства. А уж то, какие институциональные формы принимает демократия в том или ином государстве, – дело третье.

    11 января 2026, 16:04

    В МИД пообещали неотвратимое наказание за атаки Украины на Воронежскую область

    Tекст: Дарья Григоренко

    Организаторы и исполнители атак Украины на Воронежскую область и другие регионы России понесут неотвратимое наказание, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    «Все организаторы и исполнители этого и других преступлений понесут неотвратимое наказание», – говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.

    МИД России выразил надежду, что профильные международные структуры дадут беспристрастную оценку произошедшему. По словам Захаровой, молчание мирового сообщества в ответ на атаки на российские регионы равносильно пособничеству действиям Киева. В министерстве подчеркнули, что «киевский режим вновь продемонстрировал свою бесчеловечную нацистскую сущность, совершив очередное кровавое преступление».

    В заявлении отмечается, что атаки носили террористический характер, их главной целью было максимальное количество гражданских объектов. Под удары попали более десяти многоквартирных домов, столько же частных домов, а также гимназия и несколько административных зданий. Российская сторона решительно осудила данные действия Киева.

    Захарова подчеркнула, что подобные преступления свидетельствуют об агонии киевского режима, который, по ее словам, после провалов на поле боя пытается выместить злобу на мирных жителях России. В МИД России эти действия охарактеризовали как вопиющее проявление терроризма.

    По данным Минобороны, в ночь на 10 января массированной атаке дронов самолетного типа подверглись Воронежская, Курская, Брянская и Белгородская области. Всего было выпущено 33 беспилотника, основной удар пришелся по жилым кварталам Воронежа.

    Напомним, в воскресенье глава Воронежской области Александр Гусев сообщил, что при падении обломков дрона в Воронеже на один из частных домов смертельные ранения получила молодая женщина. При атаке дронов на регион пострадали четыре человека, а также повреждения получила Воронежская православная гимназия.

    10 января 2026, 18:14
    СМИ: Запад шокирован посланием Медведева с «Орешником»

    Daily Express пишет о страхе Запада из-за угрозы Медведева союзникам Киева

    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В западных СМИ появились материалы о том, что заявление Дмитрия Медведева о возможных последствиях ввода войск в Восточную Европу вызвало страх среди союзников Киева.

    Западные страны серьезно восприняли предупреждение заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Daily Express. В публикации британского издания отмечается, что Медведев предостерег союзников Киева, включая Британию, от отправки военных в Восточную Европу, озвучив «пугающую угрозу».

    «Один из ближайших союзников Владимира Путина предостерег европейских сторонников Украины, включая Великобританию, от отправки военных в Восточную Европу, выступив с пугающей угрозой», – говорится в статье.

    По мнению Daily Express, заявление Медведева стало новым поводом для разногласий между западными странами по вопросу поддержки Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в субботу Медведев осудил возможное размещение 6 тыс. французских военных на Украине и сопроводил свою реакцию видеозаписью удара российским комплексом «Орешник» по западу Украины.

    До этого зампред Совбеза России сравнил ночной удар «Орешником» с применением галоперидола против «опасных психов».

    Напомним, также в субботу президент Франции Эммануэль Макрон встретился с лидерами парламентских партий для обсуждения инициативы по отправке военных на Украину после заключения мирного соглашения в рамках «коалиции желающих».

    10 января 2026, 19:29
    Сийярто предупредил о риске войны Британии и Франции с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что планы Британии и Франции по отправке военных на Украину могут привести к войне с Россией.

    Великобритания и Франция, являясь ядерными державами, рискуют спровоцировать войну с Россией, если реализуют планы по отправке своих военнослужащих на Украину. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил об этом, выступая на съезде правящей партии «ФИДЕС – Венгерский гражданский союз» в Будапеште, передает ТАСС.

    Сийярто подчеркнул, что в Европе усиливается «военный фанатизм», а недавние заявления Лондона и Парижа фактически означают начало военных действий против России. По его словам, «их цель – пусть нам это будет ясно – заключается в том, чтобы пламя войны охватило всю Европу».

    Глава МИД Венгрии заверил, что нынешнее правительство страны не допустит втягивания Венгрии в конфликт и не позволит реализовать подобные опасные планы. Однако, по его мнению, это возможно только при условии победы партии ФИДЕС на предстоящих парламентских выборах в апреле. Сийярто отметил, что если партия одержит победу, Венгрия останется в стороне от войны, а в случае поражения будет реализован «план Брюсселя и Киева».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные СМИ отметили испуг союзников Киева после заявления зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева о возможных последствиях ввода войск в Восточную Европу.

    Напомним, в субботу Медведев осудил планы размещения 6 тыс. французских военных на Украине и сопроводил свою реакцию видеозаписью удара российским комплексом «Орешник» по западу Украины.

    Ранее стало известно, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан получил поддержку всех делегатов на съезде ФИДЕС и стал единственным кандидатом правящей партии на будущих выборах в апреле.

    31 декабря 2025, 09:59
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    10 января 2026, 21:52
    Жители пригорода Киева перекрыли трассу из-за отключения света

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Группа жителей в пригороде Киева блокировала шестиполосную дорогу после почти двух суток отсутствия электроснабжения в жилом комплексе, сообщают украинские издания.

    Жители села Софиевская Борщаговка к западу от Киева перекрыли автомобильную трассу, чтобы обратить внимание властей на отсутствие электроэнергии в течение уже сорока часов, передает ТАСС.

    Акция прошла возле жилого комплекса «Барселона». По данным издания «Фокус» около десяти человек заблокировали движение по шестиполосной дороге, несмотря на сигналы от водителей, и не покидали проезжую часть.

    Село активно застраивается многоэтажными домами, что увеличивает количество жителей, оказавшихся без света. Проблемы с энергоснабжением продолжаются вторую неделю не только в Киевской области, но и в других регионах Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также в субботу в Киеве была приостановлена работа систем водоснабжения, теплоснабжения и электротранспорта из-за массовых аварийных отключений электроэнергии.

    А накануне в Киеве прекратили работу ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, которые нуждаются в восстановлении. После серии взрывов в Киеве остались без электроснабжения более 500 тыс. потребителей.


    11 января 2026, 07:18
    «Северяне» продвинулись на Сумском и Харьковском направлениях

    Tекст: Антон Антонов

    Группировка российских войск «Север» сохраняет высокие темпы продвижения в Сумской области, на Харьковском направлении фиксируется высокая интенсивность боев.

    За последние сутки штурмовые подразделения группировки «Север» продвинулись в Сумском районе на 12 участках и еще на трех в Краснопольском. Общее продвижение на этом направлении составило до 750 м, при этом авиация ВКС России нанесла результативные удары по тыловым районам украинских войск, сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    На Теткинском и Глушковском направлениях серьезных изменений не зафиксировано, однако артиллерия и расчеты FPV-дронов продолжили наносить удары по позициям противника в районах Рыжевки и Павловки.

    В Харьковской области сохраняется высокая интенсивность боев, наблюдается продвижение российских штурмовых групп на всех участках фронта. В районе Старицы отмечено продвижение на четырех участках на 300 м, где активно применялись тяжелые огнеметные системы «Солнцепек».

    В лесу юго-западнее Лимана штурмовые подразделения заняли одну позицию ВСУ, продвинувшись на 300 м. В Волчанских Хуторах «Северяне» заняли 15 зданий и закрепились, продвижение составило до 350 м.

    В районе Меловое-Хатнее ударами беспилотников «Герань-2» уничтожен пункт дислокации украинской мотопехоты, а огнем ТОС поражены позиции территориальной обороны в районе Ольховатки. На Липцовском участке существенных изменений не произошло, но «Северяне» продолжили наносить удары по маршрутам снабжения противника.

    «За сутки потери противника составили свыше 150 человек (из них более 70 в Сумской области и свыше 80 в Харьковской)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные за сутки нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры и хранилищам горючего, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса на Украине.

    11 января 2026, 15:25
    ВСУ по ошибке уничтожили часть 425-го штурмового полка в Запорожской области

    Tекст: Вера Басилая

    Силы 425-го отдельного штурмового полка ВСУ, которые были выведены из населенного пункта Святопетровка Запорожской области, по ошибке подверглись атаке со стороны украинских союзных подразделений, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Часть сил 425-го отдельного штурмового полка Вооружённых сил Украины была уничтожена по ошибке собственными союзными подразделениями, передает ТАСС.

    По словам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, украинские военные приняли своих солдат за российских бойцов.

    Кимаковский уточнил, что инцидент произошёл после вывода подразделения из населённого пункта Святопетровка Запорожской области.

    Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что украинские разведчики из 141-й отдельной механизированной бригады по ошибке открыли огонь по своим диверсантам, которые двигались в сторону позиций ВС России.

    10 января 2026, 17:40
    В России утвержден новый список болезней для бесплатной медпомощи

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Граждане страны смогут бесплатно получать медицинскую помощь по более чем 20 видам заболеваний, включая редкие и хронические состояния.

    Правительство России утвердило обновленный перечень заболеваний, при которых россияне имеют право на бесплатное медицинское обслуживание, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на постановление. В список вошли инфекционные и паразитарные болезни, новообразования, эндокринные нарушения, болезни нервной системы, крови, иммунитета, а также заболевания глаз и его придатков.

    Также бесплатная помощь будет оказана при болезнях уха, сердца, органов дыхания, пищеварения (кроме зубного протезирования), мочеполовой системы, кожи, костно-мышечной системы, травмах и отравлениях.

    В перечень включены и врожденные аномалии, беременность, роды, послеродовой период, психические расстройства и состояния детей в перинатальный период.

    В документе отдельно указано, что расширен неонатальный скрининг: с этого года в него включены Х-сцепленная адренолейкодистрофия и дефицит декарбоксилазы ароматических L-аминокислот.

    Россияне в возрасте от 18 до 40 лет смогут бесплатно один раз определить уровень липопротеидов в крови, а также получить оценку липидного профиля: «Пациенты от 18 до 39 лет смогут проходить данную процедуру раз в шесть лет, а лица старше 40 лет – раз в три года», - говорится в постановлении.

    Беременные получат возможность пройти неинвазивное пренатальное тестирование на врожденные аномалии плода по крови матери. Женщинам от 21 до 49 лет один раз в пять лет будет доступен анализ на ДНК вирусов папилломы человека и жидкостное цитологическое исследование шейки матки при положительном результате теста.

    Кроме того, в постановлении впервые установлены нормативы объема медпомощи и финансовых затрат на вакцинацию против пневмококка для пожилых граждан. Отмечается, что базовая программа ОМС также расширена за счет новых современных методов специализированной и высокотехнологичной помощи.

    Ранее в России обновили список противопоказаний к управлению автомобилем, включив в него аутизм, синдром Ретта, синдром Аспергера и аномалии цветового зрения.

    Правительство России также расширило перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей, добавив к нему болезни крови, иммунные нарушения, врожденные аномалии и осложнения при беременности.

    А газета ВЗГЛЯД написала, как получить бесплатные лекарства и льготные препараты в 2026 году.


    11 января 2026, 00:39
    Число пострадавших при атаке БПЛА на Воронежскую область увеличилось до четырех
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Четыре человека пострадали в результате атаки БПЛА на Воронежскую область, сообщил губернатор Александр Гусев.

    У одной женщины диагностирована черепно-мозговая травма, у другой – проникающее ранение брюшной полости, еще у одной женщины и мужчины – легкие порезы. Все пострадавшие были госпитализированы, сообщил Гусев в Telegram.

    Силами дежурных ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы над Воронежем и двумя районами области были обнаружены, уничтожены и подавлены 17 беспилотных летательных аппаратов.

    В результате атаки повреждения получили семь многоквартирных домов, включая один строящийся, в двух из них возникли возгорания, которые оперативно потушили. Также повреждены шесть частных домов, объект одной из спасательных служб, минимум два автомобиля и одна единица специальной техники.

    Режим опасности атаки беспилотников продолжает действовать на всей территории региона. Отмена непосредственной угрозы удара БПЛА объявлена в Воронеже, Нововоронеже, Борисоглебске, Бутурлиновском и Лискинском районах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сообщалось, что в результате атаки БПЛА на Воронеж пострадали два мирных жителя.

    10 января 2026, 21:35
    Стало известно о пытках и похищениях в 225-м полку ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    225-й полк ВСУ применял похищенных военнослужащих смежных подразделений для выявления позиций, ограничивал их свободу и подвергал пыткам, включая избиения, сообщают российские силовики.

    Штурмовики 225-го полка ВСУ похищали военнослужащих смежных подразделений и удерживали их в подвалах. Представитель российских силовых структур подчеркнул в интервью РИА «Новости», что таких солдат также использовали как приманку для выявления огневых точек во время штурмовых действий. Командование части, по его словам, держит личный состав в страхе и устанавливает строгие ограничения.

    Родственники украинских военных добиваются расследования в отношении командира полка Олега Ширяева, уточнил собеседник агентства. Попавшим в 225-й полк разрешалось посещать душ и туалет только под конвоем, а также принимать пищу исключительно под контролем.

    Командование изымало у военнослужащих телефоны и военные билеты, ограничивало их контакты с родственниками. В учебных центрах полка практиковались «ямы» и «деревья правды», к которым украинских солдат привязывали и избивали, добавили в российских силовых структурах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, боевики из состава бывшего полка «Азов» (признан террористическим, запрещен в РФ) бросили сводное подразделение 169-го учебного центра ВСУ в опасную зону ради сохранения собственных бойцов.

    Ранее украинский пленный Виктор Мовчан подтвердил наличие жестких наказаний внутри ВСУ, включая привязывание к дереву скотчем и лишение банковских карт с зарплатой.

    А родственники солдат заявили, что мобилизованных в 57-й мотопехотной бригаде ВСУ на харьковском направлении удерживают в ямах неделями и подвергают избиениям.

    10 января 2026, 23:24
    В результате атаки БПЛА на Воронеж пострадали два мирных жителя
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Воронеже сбиты около десяти украинских беспилотников, пострадали два мирных жителя, в одной из квартир произошел пожар, возгорание потушено, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

    «Всего на данный момент дежурными силами ПВО в небе над Воронежем обнаружено, уничтожено и подавлено уже около десяти беспилотных летательных аппаратов», – сообщил Гусев в Telegram.

    В результате атаки БПЛА пострадали два мирных жителя: мужчина получил осколочные ранения, а женщина – травму головы. Обломки сбитых БПЛА повредили остекление и фасады в трех многоквартирных домах и еще одном строящемся здании. Еще в одном доме в квартире возник пожар, который был оперативно потушен. Как минимум один автомобиль получил повреждения.

    На всей территории Воронежской области действует режим опасности атаки беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник сбитый украинский беспилотник упал на железнодорожные пути в Воронежской области, были задержаны несколько поездов

    10 января 2026, 19:48
    Умер участник шоу «Голос 60+» Андрей Забродский

    Участник шоу «Голос 60+» Андрей Забродский скончался в Новосибирске

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Певец Андрей Забродский, известный по участию в проекте «Голос 60+», ушел из жизни в возрасте 63 лет, церемония прощания пройдет в Новосибирске.

    Певец Андрей Забродский, участник телепроекта «Голос 60+», скончался в Новосибирске на 64-м году жизни, сообщается на странице артиста во «ВКонтакте». В записи отмечается: «Скончался <…> в 5 утра». Точная причина смерти не раскрывается.

    Прощание с артистом пройдёт 11 января в Новосибирском крематории в поселке Восход по адресу улица Военторговская, 4/1, в Греческом зале. Близкие просят приносить только живые цветы.

    Забродский прославился благодаря проекту «Голос 60+». На этапе «слепых прослушиваний» в 2021 году он исполнил песню «Ты или я» группы «Машина времени», после чего сразу три наставника – Олег Газманов, Валерий Леонтьев и Стас Намин почти одновременно повернулись к нему. В итоге артист выбрал команду Газманова.

    Певица Лайма Вайкуле, присутствовавшая в жюри, также выразила восхищение исполнительским талантом Забродского и отметила его потенциал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в конце декабря на 80-м году жизни скончалась советская и российская певица Татьяна Дасковская.

    А за неделю до этого в возрасте 74 лет умер британский певец и автор песен Крис Ри.


    11 января 2026, 02:48
    Взрывы прогремели в Киеве

    Tекст: Антон Антонов

    В столице Украины произошли взрывы, сообщили украинские СМИ.

    «В Киеве слышны взрывы», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Харькове также прозвучал взрыв.


    10 января 2026, 17:26
    В «Золотое кольцо» вошли 49 новых населенных пунктов

    В «Золотое кольцо» впервые вошли города Нижегородской и Тверской областей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Маршрут «Золотое кольцо» к своему 60-летию увеличится на 49 новых городов и сел, впервые охватив Нижегородскую и Тверскую области, сообщили в правительстве.

    Маршрут «Золотое кольцо» России будет расширен на 49 новых населенных пунктов к 60-летнему юбилею проекта, сообщает ТАСС. Как заявил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко, впервые в маршрут войдут города и села Нижегородской и Тверской областей. «В преддверии юбилейной даты он получает дополнительное развитие и увеличивается на 49 населенных пунктов», – подчеркнул он.

    Власти отмечают, что регионы, входящие в «Золотое кольцо», пользуются поддержкой по нацпроекту «Туризм и гостеприимство». В этих областях активно строятся гостиницы и туристические комплексы, сейчас реализуется 60 инвестиционных проектов и выделена единая субсидия на 2025-2027 годы. Кроме того, маршрут теперь станет платформой для различных форматов путешествий: автобусных экскурсий, автотуров, речных круизов и железнодорожных туров.

    Заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков отметил, что расширение маршрута превращает «Золотое кольцо» в «целую экосистему путешествий» с разными форматами – от паломничества до гастрономических туров. Проект должен стать катализатором развития малых городов, создавая рабочие места, способствуя восстановлению памятников и повышая привлекательность территорий.

    В число новых точек маршрута войдут, в частности, Александров, Вязники, Муром, Юрьев-Польский, Боголюбово во Владимирской области, Мышкин, Рыбинск, Тутаев, Вятское в Ярославской области, Гаврилов Посад, Кинешма, Плес, Шуя в Ивановской области, Галич, Нерехта в Костромской области, Ликино-Дулево, Хотьково в Московской области, Калязин и Кашин в Тверской области, а также Арзамас, Богородск, Нижний Новгород, Дивеево в Нижегородской области.

    Напомним, ранее комиссия Минэкономразвития одобрила включение Рыбинска в Ярославской области в туристический маршрут «Золотое кольцо России».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сейчас российские туристы ищут новые способы отдыха внутри страны. К 2030 году власти планируют увеличить число туристических поездок по России до 140 млн с нынешних 90 млн.


    11 января 2026, 08:04
    ВСУ решили вывести расчеты дроноводов из Сумской области

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Командование украинской армии начало вывод расчетов полка беспилотных систем из Сумской области, эти расчеты участвовали в атаке на Курскую область, сообщил источник в российских силовых структурах.

    Речь идет о 411-м полке беспилотных систем, он понес потери в ходе боестолкновений с группировкой «Север», сказал собеседник ТАСС.

    Источник добавил, что у этого украинского полка на вооружении были ударные дроны Vampire («Баба-яга») и «Дартс», с их помощью ВСУ атаковали Курскую область.

    Ранее сообщалось, что группировка ВС России «Север» сохранила высокие темпы продвижения в Сумской области, на Харьковском направлении фиксируется высокая интенсивность боев.

    11 января 2026, 15:22
    В Киевской области люди вышли на протест из-за отсутствия электричества
    @ Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Жители села Гореничи, которое находится под Киевом, вышли на акцию протеста из-за отсутствия электроэнергии в своих домах, сообщают украинские издания.

    Как пишет «Политика Страны», у жителей села Гореничи Бучанского района отсутствует электроэнергия в домах уже четвертые сутки.

    Накануне группа жителей в пригороде Киева блокировала шестиполосную дорогу после почти двух суток отсутствия электроснабжения в жилом комплексе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Киеве была приостановлена работа систем водоснабжения, теплоснабжения и электротранспорта из-за массовых аварийных отключений электроэнергии.

    В Киеве также прекратили работу ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, которые нуждаются в восстановлении. После серии взрывов в Киеве остались без электроснабжения более 500 тыс. потребителей.

    10 января 2026, 17:49
    В Харькове прогремели взрывы

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Харькове вечером прогремела серия взрывов, сообщает издание «Общественное».

    Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил, что один из взрывов повредил объект инфраструктуры в Слободском районе города, передает РИА «Новости».

    Терехов добавил, что пока детали о характере повреждений и о самом объекте не разглашаются. По словам мэра, на месте работают экстренные службы.

    Кроме того, взрыв произошел в Чернигове на севере Украины. В связи с происходящим в Днепропетровской, Харьковской и Черниговской областях объявлена воздушная тревога, пишет ТАСС.

    Ранее в Одессе и Запорожье, находящемся под контролем ВСУ, прогремели взрывы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь с 29 декабря на 30 декабря в подконтрольных киевскому режиму городах Одесса и Харьков произошли взрывы.

