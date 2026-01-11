Пока Россия не вернет себе статус империи, страшный призрак ленинского «империализма» по-прежнему будет угрожать территориальной целостности страны.33 комментария
Воронежская православная гимназия повреждена при атаке украинских БПЛА
Воронежская православная гимназия в ночь на воскресенье получила повреждения в результате атаки украинских беспилотников, сообщили в пресс-службе мэрии города.
«Информация по поврежденному образовательному объекту. Это учреждение епархии (Воронежская православная гимназия), где и можно будет уточнить о возобновлении учебного процесса», – заявили в мэрии, передает РИА «Новости».
На данный момент сроки возобновления занятий в гимназии неизвестны.
Ранее глава Воронежской области Александр Гусев сообщил, что при падении обломков дрона в Воронеже на один из частных домов смертельные ранения получила молодая женщина.
Гусев также сообщал, что при атаке дронов на регион пострадали четыре человека.