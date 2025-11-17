Выпуск юаневых ОФЗ – это шаг к многополярному финансовому миру, где ни одна валюта не обладает абсолютной монополией, а страны свободно выбирают инструменты расчетов исходя из практической целесообразности.0 комментариев
Российский штурмовик сообщил о резком падении боевого духа ВСУ
Боевой дух и способность украинских военнослужащих держать оборону на краматорско-дружковском направлении значительно снизились по сравнению с прошлым годом во время боев за Часов Яр, рассказал командир штурмового взвода отдельного штурмового отряда «Русь» добровольческого корпуса, действующего в составе «Южной» группировки войск, с позывным «Миссионер».
По его словам, на краматорско-дружковском направлении у украинских войск заметно ослаблен дух и уменьшается способность держать оборону, передает РИА «Новости». «Миссионер» рассказал, что украинские военнослужащие стали намного чаще покидать занятые позиции. «Противник, конечно, подсел. Подсел и морально. Если брать последние штурмы, то противник с большей готовностью оставляет позиции, чем, например, в прошлом году», – подчеркнул командир. Он пояснил, что ранее украинские военные держались до последнего, а сейчас зачастую отходят после первого же штурма.
Он также отметил, что украинская сторона активно использует беспилотники из-за острого кадрового дефицита и нехватки бойцов на передовой. Однако ставка на FPV-дроны и роботизированную технику, по его мнению, не приносит желаемого результата. Командир добавил, что ни одна технология не сможет заменить живую пехоту и только присутствие бойцов позволяет считать территорию реально занятой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли удар оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М» по полку беспилотников Вооруженных сил Украины. Беспилотники «Барс-27» перехватили попытку ВСУ зайти во фланг российских войск. Вооруженные силы России уничтожили замаскированную самоходную артиллерийскую установку Paladin противника под Краматорском.