Выкрадывание американцами Мадуро показывает, что в глазах США главы государств фактически лишаются статуса неприкосновенных. Да, Каддафи тоже уничтожили, а Кастро сколько раз пытались, но все-таки так открыто и лихо – это, пожалуй, впервые.22 комментария
Вице-президент Венесуэлы назвала Мадуро единственным законным президентом
На заседании Совета национальной обороны Венесуэлы вице-президент Делси Родригес заявила, что у страны есть один президент, имя которого Николас Мадуро, а США начали беспрецедентную военную агрессию.
«В этой стране есть только один президент, которого зовут Николас Мадуро Морос», – заявила вице-президент Делси Родригес на заседании, которое транслировал телеканал Telesur.
Родригес осудила «беспрецедентную» военную агрессию США против Венесуэлы, совершенную в 1.58 утра, которая завершилась незаконным похищением президента Николаса Мадуро и первой леди Силии Флорес.
«Это агрессия под надуманными предлогами», – подчеркнула она.
Родригес заявила, что истинная цель операции США – «смена режима в Венесуэле», которая позволит Вашингтону «захватить наши энергетические, минеральные и природные ресурсы». Она призвала международное сообщество осознать эту истину.
После заседания вице-президент Родригес потребовала немедленного освобождения президента Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес, подтвердив, что он является «единственным президентом Венесуэлы».
Она указала на то, что венесуэльцы сегодня очень ясно осознали значимость принадлежащих им энергоресурсов.
Вице-президент Венесуэлы также выразила благодарность за международную поддержку, отметив, что сообщество «объединило усилия и заявило свой протест» из Китая, России, Латинской Америки, Карибского бассейна, Африки и Азии. Она заявила, что правительства во всем мире шокированы этим нападением, которое она назвала «поистине позорным».
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американская администрация может отправить свои войска на размещение на венесуэльской территории, заявил президент США Дональд Трамп. Он также сообщил, что США на время переходного периода будут управлять Венесуэлой. Сколько продлится этот период, он не указал. Глава Белого дома заявил, что США станут влиять на развитие нефтяного сектора Венесуэлы.
При этом Трамп заявил газете New York Post, что войск США не будет в Венесуэле, если вице-президент этой страны «сделает то, что мы хотим».