Москвичи назвали плюсы и минусы оценок за поведение в школе

Москвичи поспорили из-за оценок в школе за поведение

Tекст: Алёна Задорожная

«Оценки за поведение в школе необходимы, среди учеников должна быть дисциплина. Это нужно и родителям, чтобы отслеживать отметки и с учетом их корректировать воспитание», – уверен мужчина, работающий учителем.

«Благодаря отметкам за поведение я в целом смогу быть в курсе поступков моей дочери в школе», – соглашается другая опрошенная. «Важно, чтобы оценки ставились заслуженно. Тогда ребенок будет понимать свои ошибки и самостоятельно их исправлять», – поясняет она.

«У этой практики есть несомненный плюс: все школьники ходят, что называется, строем, опрятные. В классах и коридорах чистота и порядок, никто ничего не ломает», – добавляет другой собеседник.

«Любая оценка – это обратная связь школы с родителями. Это сигнал, что нужно проработать с ребенком, чтобы он лучше учился. Если школьник ведет себя деструктивно, это нужно обсуждать на площадке какого-либо специального комитета и отчислять», – уверен другой москвич.

«Оценки за поведение обретают смысл, если учитель является авторитетом для детей. В таком случае школьники слушаются и стараются заслужить хорошее отношение всеми способами, в том числе – прилежным поведением», – считает девушка.

Впрочем, имеет место и альтернативное мнение. «Оценки должны ставиться за успеваемость по определенным предметам, за домашнее задание, ответ у доски, но за поведение – нет», – спорит москвичка.

«Если отметки за поведение будут влиять на итоговый табель успеваемости ученика, это не очень хорошо. Думаю, если ребенок полноценно занят в школе, отпадает необходимость в оценках за поведение», – соглашается молодой человек.

Ранее москвичи рассказали газете ВЗГЛЯД о своих заветных мечтах, а также поспорили о принципах воспитания детей в случае развода.