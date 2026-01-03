Трамп: США намерены участвовать в будущем Венесуэлы и ее нефтяного сектора

Лукьянов назвал цели Трампа при атаке на Венесуэлу

Политолог Лукьянов: Трампу нужно было быстрое и эффектное свержение Мадуро

Tекст: Олег Исайченко

«Дональд Трамп принял решение, что настойчивые напоминания о доктрине Монро как основополагающем принципе американской политики – не пустые слова. «Бесконечные войны», против которых он страстно выступал, находя отклик в своем избирательном ядре, не относятся к «заднему двору», где порядок должен быть установлен всеми средствами. И именно американский порядок. Многополярный мир в прочтении Трампа», – пишет политолог Федор Лукьянов.

По его мнению, главе Белого дома было необходимо «быстрое и эффектное свержение Мадуро и установление управляемого режима во главе с нобелевской дамой-лауреатом или кем-то из ее соратников».

«Если это произойдет без особых издержек, Латинская Америка, где и так происходит правая проамериканская флуктуация, сильно притихнет к частичному альтернативному поиску. Для Трампа важны выборы в Бразилии осенью – очень хочется убрать Лулу да Силва и помочь прийти к власти единомышленника Жаира Болсонару», – считает аналитик.

Что касается непосредственно Венесуэлы – она «очень далеко от стран, которые могли бы оказать ей более или менее действенную помощь». «Речь идет о России и Китае. Так что подход в духе «сферы общего» будет проверен в действии – чья сфера, тот и влияет. Или нет», – рассуждает политолог.

«Если силой тех или иных обстоятельств Трампу не удастся достичь своих целей, это станет ударом по его престижу. Сейчас это ему очень некстати – начало года промежуточных выборов, да и вообще «победный марш» замедлился к концу 2025 года», – акцентировал Лукьянов, выразив уверенность в том, что демократы «будут костерить за все» главу Белого дома.

В заключении он высказал гипотезу, согласно которой «без человеческого фактора, то есть взаимодействия с, как минимум, частью военной верхушки Венесуэлы, тут не обошлось». «Решили не ждать, пока все осыплется само, а деятельно поучаствовать. Как говорится, вовремя предать – это не предать, а предвидеть», – резюмировал он.

Ранее замгоссекретаря США Кристофер Ландау заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро «предстанет перед правосудием за свои преступления», Заявление прозвучало на фоне сообщений американского лидера Дональда Трампа о том, что Мадуро вместе с женой был захвачен и вывезен из страны.

В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио сообщил сенатору Майку Ли, что удары американских вооруженных сил по целям в Венесуэле стали операцией прикрытия задержания президента страны Николаса Мадуро.

По словам сенатора, Рубио заявил, что Мадуро был арестован представителями США с целью дальнейшего привлечения к уголовной ответственности в Соединенных Штатах. Ли также отметил, что военная операция минувшей ночью «обеспечивала безопасность сотрудников, исполнявших ордер на арест Мадуро».

На этом фоне российский МИД выступил с заявлением о недопустимости эскалации ситуации вокруг Венесуэлы после вооруженных действий США. Дипломаты осуждают действия Вашингтона и считают их обоснование несостоятельным, а мотивы называют идеологизированными – «деловой прагматизм и готовность к доверию были принесены в жертву неприязни».

В заявлении МИД России, опубликованном на сайте ведомства, подчеркивается, что в нынешних условиях приоритетной задачей становится предотвращение дальнейшей эскалации и поиск выхода из сложившейся ситуации через диалог. Подчеркивается, что любые проблемы и разногласия между странами должны решаться путем переговоров, и Россия готова поддерживать такой подход.

Бывший президент Боливии Эво Моралес также осудил действия США. Так, он призвал к солидарности с венесуэльцами и заявил: «Мы решительно отвергаем бомбардировку Штатами Венесуэлы. Это жестокая имперская агрессия, нарушающая ее суверенитет».

Моралес подчеркнул необходимость поддержать народ республики и выразил уверенность, что международное сообщество должно выступить против подобных внешних вмешательств. По мнению экс-президента, такие действия подрывают основы международного права и создают опасный прецедент для других государств региона.

Напомним, в ночь на субботу в Каракасе прогремели семь взрывов. Президент Венесуэлы Николас Мадуро издал указ о введении в стране режима чрезвычайного положения. В документе говорится, что режим вводится «с целью защиты прав населения, полноценного функционирования республиканских институтов и немедленного перехода к вооруженной борьбе». Также акцентируется, что «вся страна должна быть мобилизована для отражения этой империалистической агрессии». Газета ВЗГЛЯД описывала события минувшей ночи.